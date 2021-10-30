Ростовой портрет: каковы дальнейшие перспективы рубля

Российская валюта во втором полугодии заметно укрепилась к доллару. Ее поддерживает дорогая нефть и последовательное ужесточение денежно-кредитной политики Банком России. Однако есть опасения, что потенциал ее дальнейшего укрепления может быть исчерпан. Чего ждать от рубля дальше, выясняли «Известия».

Нефть на подъеме

Еще в апреле курс доллара достигал 78 рублей, однако к октябрю российская валюта отыграла позиции до уровня в 70 рублей за доллар. Таким образом, укрепление к доллару за полгода составило более 10%.

Интересно, что влияние санкций на российскую валюту в последнее время отошло на второй план. Но один из ключевых факторов поддержки рубля — впечатляющий рост цен на энергоносители. Brent стоит дороже $80 за баррель, тогда как еще в августе это были $65. А на прошлой неделе на фоне глобального энергетического кризиса Brent взлетала до $86 за баррель — максимального показателя за последние три года. Рынок подогревается разразившимся в Европе энергетическим кризисом и ожиданием холодной зимы, что обещает дефицит газа и его дальнейшее подорожание.

Ростовый портрет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Кроме того, ряд экспертов уже говорят о начале нового нефтяного суперцикла. Это долгий период роста цен на большинство видов сырья. О его начале еще в феврале заявил один из крупнейших инвестбанков мира JP Morgan Chase. Последний суперцикл стартовал в 1996-м, и его пик после 12-летнего роста пришелся на 2008-й. В середине нулевых нефть стабильно удерживалась выше стодолларовой отметки. Помог экономический подъем Китая — главного потребителя углеводородов в мире. Теперь снова звучат прогнозы о том, что стоимость барреля нефти вернется к показателям в районе $100 — уровень восполнения запасов нефти и газа в мире снижается, что уже закладывают в цену.

Высокая ставка

Еще один мощный фактор поддержки рубля — переход Банка России к ужесточению денежно-кредитной политики. С весны регулятор последовательно поднимает ставку, реагируя на разгон инфляции. 22 октября ЦБ поднял ключевую ставку сразу на 0,75 процентного пункта — до 7,5%.

«Рынок не заставил себя долго ждать, и курс доллара моментально снизился. До этого в течение нескольких дней рынок как бы ждал повода и «настаивался» в относительно узком диапазоне 70,8–71,4 рубля за доллар. Но после решения ЦБ по ставке курс резко укрепился и котировки ушли ниже 70 рублей за один доллар», — отмечает Артем Арзамасцев, директор компании «Единый брокер».

Впереди еще одно заседание ЦБ РФ, и аналитики ждут роста ключевой ставки до 8%. Это хорошо для рубля, так как растет привлекательность carry trade, стратегии инвестирования в высокодоходную валюту и получения кредита для такой сделки в низкодоходной валюте, чтобы извлечь прибыль за счет разницы между процентными ставками.

Ростовый портрет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В качестве технической поддержки для доллара выступает уровень 68 рублей, который может быть достигнут уже в следующем месяце, предполагает Арзамасцев.

Дополнительно рубль поддержала конвертация валютной выручки экспортерами в преддверии основных налоговых выплат, которые приходятся на последнюю неделю октября.

Финальная стадия?

Однако ряд экспертов указывают на то, что курс рубля уже вступил в волатильный период, который продлится до конца года.

«Ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ РФ и высокие цены на сырье укрепляют рубль. Но другие государства также ужесточают свою кредитную политику и пытаются бороться с инфляцией и высокими ценами на энергоносители. Всё это в разной степени отражается на курсе нашей национальной валюты», — отмечает Сергей Макаров, заместитель директора департамента рынков капитала Accent Capital. По его мнению, тренд укрепления рубля подходит к финальной стадии, в ближайшие несколько месяцев рубль будет находиться в коридоре 71–74 за доллар и останется там до конца года.

Ростовой портрет Фото: REUTERS/Laszlo Balogh

Риски для рубля несет и ускорение темпов инфляции. «Повышение ставок в моменте создает привлекательность рублевых инструментов относительно аналогов в развивающихся странах, однако растущая инфляция съедает этот эффект, поэтому значимого притока капитала в рубль ожидать не стоит», — указывает Сергей Коныгин, старший экономист СКБ-банка.

По мнению Михаила Когана, руководителя отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами», практически все возможности для поддержки рубля на уровне 70 за доллар и 80 за евро уже исчерпаны. По его оценкам, при продолжении проблем с электроэнергией во всем мире рубль имеет возможность укрепиться до технической поддержки в 68,5 рубля за доллар. Но более вероятен сценарий падения до 72–73 рублей за доллар.

«Согласно техническому анализу, в ближайшее время рубль будет ослабевать вплоть до уровня 72,2–72,3 рубля за один доллар. С последующим укреплением сначала на уровень 68,5 и вплоть до 67,2 в 2022 году с последующим ослаблением», — говорит биржевой аналитик Юрий Агарзаев.