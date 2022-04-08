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ЦБ проставился: дорожающий рубль снизил ключевую на 3 пункта

Что означает внеочередное уменьшение показателя до 17% и каких шагов ждать от регулятора дальше
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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ЦБ проставился: дорожающий рубль снизил ключевую на 3 пункта
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2022-04-08 15:25:43
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Центробанк 8 апреля снизил ключевую ставку с 20 до 17% годовых. Совсем неожиданным это решение назвать нельзя: глядя на динамику финансовых рынков, эксперты такой шаг прогнозировали, но позже — на плановом заседании 29 апреля. Однако нынешние времена с их шоковыми и быстрыми переменами требуют такой же быстрой реакции, которая поднастраивала бы всю систему гибко и эффективно. Фактически регулятор перешел на ручное управление. Сильно укрепившийся за последнюю неделю рубль позволил немного открутить вентиль денежно-кредитной политики назад. Чтобы и экспортеры не начали нести убытки, да и вообще экономика смогла бы подкрепиться более «дешевыми» деньгами. Впрочем, рубль после решения ЦБ не только не приостановил укрепление, а даже активизировался. Почему — в материале «Известий».

Холодный душ

Как и прогнозировали пару недель назад «Известия», вслед за периодом шоковой терапии с максимальным закручиванием регулятором гаек близится момент постепенного их откручивания. Холодный душ сделал свое дело. Финансовая система устояла. Более того, после резкого роста всего и вся, панического оттока средств с депозитов, крушения курса рубля процесс обернулся вспять. Постепенно заработал фондовый рынок, валютное регулирование, в том числе обязательная продажа экспортерами 80% валютной выручки, привело к росту курса рубля. Только на этой неделе доллар и евро уступили примерно по 10 рублей, а с момента шока отскок составил порядка 40%.

Что, собственно, и подвигло Центробанк снова на внеочередном заседании (в конце февраля решение о повышении ставки до 20% регулятор также принимал вне плана) понизить ключевую ставку до 17%. В комментарии к решению всё написано достаточно четко: риски для финстабильности остаются, но перестали расти, средства на депозиты возвращаются, а экономике нужны деньги для развития.

ЦБ проставился
биржа
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Отдельный вопрос — инфляция. И хотя годовой показатель уже давно превысил двухзначную цифру, с 26 марта по 1 апреля Росстат обнаружил замедление недельных темпов до 0,99% против 1,16% неделей ранее. В общем, все условия говорят о том, что можно начать смягчать шоковые ужесточения, которые были приняты в момент обострения ситуации.

При этом, отметил регулятор, «внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность». Проще говоря, пора переходить от экстренных мер по спасению к постепенной поддержке развития, особенно в условиях, когда отечественным производителям придется искать замену импортных составляющих. В общем, баланс соблюден, можно слегка добавить на чашу весов удешевление заемных денег.

Эффект переукрепления

Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что решение ЦБ было хотя и неожиданным по времени, но вполне закономерным и правильным. И прежде всего, считают они, регулятора к активным действиям подтолкнуло слишком резкое восстановление курса рубля после шокового обрушения конца февраля — начала марта.

Так, напоминает начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин, курс рубля к доллару и евро упал с максимумов на 40%.

— Кроме того, набег на банки уже давно завершился, наличные, которые были сняты населением в конце февраля, в значительной степени вернулись в банковский сектор. Проблем с ликвидностью для остановки оттока из банков нет, — отметил эксперт.

ЦБ проставился
банк
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Он также предположил, что, возможно, ЦБ видит более сильный, чем ожидалось, удар по экономической активности и необходимость повысить доступность кредитования, поскольку ситуация на финансовом рынке начала стабилизироваться. При этом, отмечают аналитики, ожидание ставки уже было заложено в динамике цен по гособлигациям.

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин также полагает, что снижение ставки назрело, поскольку уровень в 20% негативно влиял на экономическое развитие:

Ставка 20% выполнила свою миссию — помогла избежать бегства вкладчиков из банков и увеличила склонность граждан к сбережению. Но у такой высокой ставки была вторая, «темная» сторона — кредитная активность в экономике существенно снизилась. Выдача займов в банках, по оценкам агентства, упала на 60–70%.

Представитель НРА также обращает внимание на то, что слишком высокая стоимость заемных денег негативно сказывается на прибыли многих бизнесов, прежде всего обрабатывающих производств, продаже товаров длительного пользования, рынке недвижимости.

— Кроме того, у большинства корпоративных эмитентов подходили сроки рефинансирования задолженности, но если бы многие из них перезаняли бы по ставке 20% и выше, могли бы выйти на хроническую убыточность, а в результате — дефолт, — пояснил он.

ЦБ проставился
банк
Фото: ТАСС/Александр Щербак

Наконец, влияние оказало аномальное укрепление рубля, что представляет угрозу устойчивости бюджета России, добавил Сергей Гришунин.

Экспортеры, которые играют важную роль в российской экономике, начнут получать убытки. Чем крепче рубль, тем меньше рублевая выручка этих компаний. Чем ниже их выручка, тем ниже налогооблагаемая база. Чем ниже налогооблагаемая база, тем меньше поступлений в бюджет, — пояснил Василий Карпунин.

Своим курсом

Но в пятницу нацвалюта продолжила — и достаточно резко — укрепляться к доллару, который потерял 2,5 рубля в середине дня на биржевых торгах, и к евро (минус 3,45 рубля). И это при том, что в теории снижение ключевой ставки должно негативно отразиться на крепости национальной валюты.

Да, для рубля это негативный фактор, однако на него сейчас в первую очередь влияет торговый профицит: объем продажи экспортной выручки существенно превышает спрос на валюту со стороны импортеров. Для остановки фазы укрепления рубля необходимо смягчать меры валютного контроля, — пояснил представитель «БКС Мир инвестиций».

Рубль стал слишком быстро укрепляться и, так как ставка на курс рубля сейчас влияет мало, текущее снижение можно расценивать как символическую интервенцию и знак послаблений ограничений на валютном рынке, соглашается главный экономист агентства «Эксперт РА» Антон Табах.

ЦБ проставился
обменник
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Но всё же эксперты ожидают, что после снижения ключевой ставки рубль должен перестать укрепляться, по крайней мере текущими темпами.

— Однако он останется нерыночным. Переход к рыночному ценообразованию доллара возможен только лишь после отмены мер контроля за движением капитала, что, на наш взгляд, случится не раньше конца 2022 года в оптимистическом сценарии, — прокомментировал Сергей Гришунин.

Дальше меньше?

Снижение ставки — это и хороший моральный сигнал для экономики, что может позитивно повлиять на ожидания и настроения как бизнеса, так и граждан. Вполне вероятно, что в конце апреля регулятор уменьшит ставку еще раз, например, до 15–16%, прогнозирует Василий Карпунин.

Мы полагаем, что 29 апреля ставка может быть снижена и дальше в диапазон 14–16%. Об этом косвенно свидетельствует решение банка ДОМ.РФ снизить ставки по ипотеке до 13,4% на вторичном рынке и до 16,7% для рефинансирования. Мы также ожидаем, что ключевая ставка может быть снижена до 11–12% до конца 2022 года, — поддержал коллегу Сергей Гришунин.

Как это отразится на ставках по депозитам и кредитам для граждан и бизнеса?

ЦБ проставился
вклад
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

По словам Василия Карпунина, ставки по вкладам начали снижаться еще до решения ЦБ:

С максимальных значений в начале марта у некоторых кредитных организаций они опустились на 3–5%. То есть они уже заложили этот фактор, так как не нуждались в избыточной ликвидности. В ближайшее время ставки по вкладам продолжат падать вслед за замедлением инфляции. Вероятность этого очень высокая.

Поэтому тем, кто хотел открыть депозит, стоит поторопиться, фиксировать ставки, пока их не поменяли в самое ближайшее время, советует эксперт.

Например, в НРА ожидают, что средние ставки по вкладам физических лиц снизятся до 12–14%.

В то же время ставки по кредитам будут реагировать чуть медленнее, чем по депозитам, но в текущей ситуации всё происходит быстрее, чем в обычной жизни. В НРА прогнозируют, что в ближайшие три месяца ставки по ипотеке без учета льготных программ будут составлять 14–17%. По потребительскому кредитованию в зависимости от типа ставки составят от 18 до 30%, сообщил Сергей Гришунин.

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