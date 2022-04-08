ЦБ проставился: дорожающий рубль снизил ключевую на 3 пункта
Центробанк 8 апреля снизил ключевую ставку с 20 до 17% годовых. Совсем неожиданным это решение назвать нельзя: глядя на динамику финансовых рынков, эксперты такой шаг прогнозировали, но позже — на плановом заседании 29 апреля. Однако нынешние времена с их шоковыми и быстрыми переменами требуют такой же быстрой реакции, которая поднастраивала бы всю систему гибко и эффективно. Фактически регулятор перешел на ручное управление. Сильно укрепившийся за последнюю неделю рубль позволил немного открутить вентиль денежно-кредитной политики назад. Чтобы и экспортеры не начали нести убытки, да и вообще экономика смогла бы подкрепиться более «дешевыми» деньгами. Впрочем, рубль после решения ЦБ не только не приостановил укрепление, а даже активизировался. Почему — в материале «Известий».
Холодный душ
Как и прогнозировали пару недель назад «Известия», вслед за периодом шоковой терапии с максимальным закручиванием регулятором гаек близится момент постепенного их откручивания. Холодный душ сделал свое дело. Финансовая система устояла. Более того, после резкого роста всего и вся, панического оттока средств с депозитов, крушения курса рубля процесс обернулся вспять. Постепенно заработал фондовый рынок, валютное регулирование, в том числе обязательная продажа экспортерами 80% валютной выручки, привело к росту курса рубля. Только на этой неделе доллар и евро уступили примерно по 10 рублей, а с момента шока отскок составил порядка 40%.
Что, собственно, и подвигло Центробанк снова на внеочередном заседании (в конце февраля решение о повышении ставки до 20% регулятор также принимал вне плана) понизить ключевую ставку до 17%. В комментарии к решению всё написано достаточно четко: риски для финстабильности остаются, но перестали расти, средства на депозиты возвращаются, а экономике нужны деньги для развития.
Отдельный вопрос — инфляция. И хотя годовой показатель уже давно превысил двухзначную цифру, с 26 марта по 1 апреля Росстат обнаружил замедление недельных темпов до 0,99% против 1,16% неделей ранее. В общем, все условия говорят о том, что можно начать смягчать шоковые ужесточения, которые были приняты в момент обострения ситуации.
При этом, отметил регулятор, «внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность». Проще говоря, пора переходить от экстренных мер по спасению к постепенной поддержке развития, особенно в условиях, когда отечественным производителям придется искать замену импортных составляющих. В общем, баланс соблюден, можно слегка добавить на чашу весов удешевление заемных денег.
Эффект переукрепления
Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что решение ЦБ было хотя и неожиданным по времени, но вполне закономерным и правильным. И прежде всего, считают они, регулятора к активным действиям подтолкнуло слишком резкое восстановление курса рубля после шокового обрушения конца февраля — начала марта.
Так, напоминает начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин, курс рубля к доллару и евро упал с максимумов на 40%.
— Кроме того, набег на банки уже давно завершился, наличные, которые были сняты населением в конце февраля, в значительной степени вернулись в банковский сектор. Проблем с ликвидностью для остановки оттока из банков нет, — отметил эксперт.
Он также предположил, что, возможно, ЦБ видит более сильный, чем ожидалось, удар по экономической активности и необходимость повысить доступность кредитования, поскольку ситуация на финансовом рынке начала стабилизироваться. При этом, отмечают аналитики, ожидание ставки уже было заложено в динамике цен по гособлигациям.
Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин также полагает, что снижение ставки назрело, поскольку уровень в 20% негативно влиял на экономическое развитие:
— Ставка 20% выполнила свою миссию — помогла избежать бегства вкладчиков из банков и увеличила склонность граждан к сбережению. Но у такой высокой ставки была вторая, «темная» сторона — кредитная активность в экономике существенно снизилась. Выдача займов в банках, по оценкам агентства, упала на 60–70%.
Представитель НРА также обращает внимание на то, что слишком высокая стоимость заемных денег негативно сказывается на прибыли многих бизнесов, прежде всего обрабатывающих производств, продаже товаров длительного пользования, рынке недвижимости.
— Кроме того, у большинства корпоративных эмитентов подходили сроки рефинансирования задолженности, но если бы многие из них перезаняли бы по ставке 20% и выше, могли бы выйти на хроническую убыточность, а в результате — дефолт, — пояснил он.
Наконец, влияние оказало аномальное укрепление рубля, что представляет угрозу устойчивости бюджета России, добавил Сергей Гришунин.
— Экспортеры, которые играют важную роль в российской экономике, начнут получать убытки. Чем крепче рубль, тем меньше рублевая выручка этих компаний. Чем ниже их выручка, тем ниже налогооблагаемая база. Чем ниже налогооблагаемая база, тем меньше поступлений в бюджет, — пояснил Василий Карпунин.
Своим курсом
Но в пятницу нацвалюта продолжила — и достаточно резко — укрепляться к доллару, который потерял 2,5 рубля в середине дня на биржевых торгах, и к евро (минус 3,45 рубля). И это при том, что в теории снижение ключевой ставки должно негативно отразиться на крепости национальной валюты.
— Да, для рубля это негативный фактор, однако на него сейчас в первую очередь влияет торговый профицит: объем продажи экспортной выручки существенно превышает спрос на валюту со стороны импортеров. Для остановки фазы укрепления рубля необходимо смягчать меры валютного контроля, — пояснил представитель «БКС Мир инвестиций».
Рубль стал слишком быстро укрепляться и, так как ставка на курс рубля сейчас влияет мало, текущее снижение можно расценивать как символическую интервенцию и знак послаблений ограничений на валютном рынке, соглашается главный экономист агентства «Эксперт РА» Антон Табах.
Но всё же эксперты ожидают, что после снижения ключевой ставки рубль должен перестать укрепляться, по крайней мере текущими темпами.
— Однако он останется нерыночным. Переход к рыночному ценообразованию доллара возможен только лишь после отмены мер контроля за движением капитала, что, на наш взгляд, случится не раньше конца 2022 года в оптимистическом сценарии, — прокомментировал Сергей Гришунин.
Дальше меньше?
Снижение ставки — это и хороший моральный сигнал для экономики, что может позитивно повлиять на ожидания и настроения как бизнеса, так и граждан. Вполне вероятно, что в конце апреля регулятор уменьшит ставку еще раз, например, до 15–16%, прогнозирует Василий Карпунин.
— Мы полагаем, что 29 апреля ставка может быть снижена и дальше в диапазон 14–16%. Об этом косвенно свидетельствует решение банка ДОМ.РФ снизить ставки по ипотеке до 13,4% на вторичном рынке и до 16,7% для рефинансирования. Мы также ожидаем, что ключевая ставка может быть снижена до 11–12% до конца 2022 года, — поддержал коллегу Сергей Гришунин.
Как это отразится на ставках по депозитам и кредитам для граждан и бизнеса?
По словам Василия Карпунина, ставки по вкладам начали снижаться еще до решения ЦБ:
— С максимальных значений в начале марта у некоторых кредитных организаций они опустились на 3–5%. То есть они уже заложили этот фактор, так как не нуждались в избыточной ликвидности. В ближайшее время ставки по вкладам продолжат падать вслед за замедлением инфляции. Вероятность этого очень высокая.
Поэтому тем, кто хотел открыть депозит, стоит поторопиться, фиксировать ставки, пока их не поменяли в самое ближайшее время, советует эксперт.
Например, в НРА ожидают, что средние ставки по вкладам физических лиц снизятся до 12–14%.
В то же время ставки по кредитам будут реагировать чуть медленнее, чем по депозитам, но в текущей ситуации всё происходит быстрее, чем в обычной жизни. В НРА прогнозируют, что в ближайшие три месяца ставки по ипотеке без учета льготных программ будут составлять 14–17%. По потребительскому кредитованию в зависимости от типа ставки составят от 18 до 30%, сообщил Сергей Гришунин.