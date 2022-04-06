Туда нельзя: США блокируют России возможность выплаты по госдолгу

Заморозив резервы ЦБ, Запад продолжает создавать России технические препятствия для исполнения своих долговых обязательств перед внешними кредиторами. Минфин США вновь вводит ограничения: запрет на выплаты по госдолгу в долларах через американские банки. В подробностях разбирались «Известия».

Запретить выплаты

Министерство финансов США запретит проведение долларовых платежей по суверенному долгу России в американских банках. Об этом стало известно 4 апреля.

С конца февраля недружественные государства начали блокировку российских валютных резервов. Всего заморожено около $300 млрд, что чуть меньше половины всех резервов РФ. Россия предупредила, что если доступа к валютным счетам не будет, российский госдолг станет обслуживаться в рублях.

29 марта Министерство финансов РФ объявило о досрочном выкупе за рубли выпуска еврооблигаций с погашением 4 апреля 2022 года. Отмечалось, что выкуп осуществляется по цене 100% от номинальной стоимости. Оплата стоимости выкупаемых облигаций, включающей накопленный купонный доход, будет осуществлена 31 марта в рублях по официальному курсу Центробанка на эту дату. Тогда же стало известно, что российское ведомство выплатило купонный доход по суверенным еврооблигациям на $102 млн. Речь идет о внешних займах со сроком погашения в 2035 году.

Туда нельзя Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Как сообщает Reuters, последние выплаты купонов по суверенным облигациям не получили разрешения министерства финансов США на обработку банком-корреспондентом JPMorgan. Выплаты должны были быть произведены по облигациям с погашением в 2022 и 2042 годах. Банк-корреспондент обрабатывает купонные выплаты из России, отправляя их платежному агенту для распределения среди зарубежных держателей облигаций.

Согласно графику платежей, у Минфина РФ наступил срок выплаты в том числе основной суммы долга в размере $552,4 млн по облигациям с погашением 4 апреля 2022 года. Также 4 апреля должен был быть осуществлен платеж на сумму $84 млн по выплате купона по суверенным облигациям с погашением 4 апреля 2042.

«Сегодня (4 апреля) крайний срок для России, чтобы произвести очередную выплату долга. Начиная с сегодняшнего дня казначейство США не разрешит производить какие-либо выплаты по долгу в долларах со счетов правительства РФ в финансовых учреждениях США», — заявили в пресс-службе американского минфина.

Как отметил источник Reuters, у России есть 30-дневный льготный период для осуществления платежа. По словам представителя Минфина США, «Россия должна выбрать между истощением оставшихся ценных долларовых резервов, использованием поступлений новых долларовых доходов или дефолтом».

«Запрет на проведение платежей начинает действовать со вчерашнего дня. Вчера РФ не смогла расплатиться по своим обязательствам. У страны есть 30 дней, в течение которых она может решить данный вопрос. Если этого не произойдет, то может наступить технический дефолт, за которым может последовать кросс-дефолт по всем российским долгам (за исключением корпораций» , — указывает Ольга Веретенникова, вице-президент аналитической компании «Борселл».

В состоянии платить

От платежей по внешнему долгу Россия не отказывается и прилагает все усилия для выполнения своих обязательств.

«Речь идет о том, что при отказе иностранных банков, в которых находятся заблокированные средства Банка России, выполнить его платежное поручение по выплате купонного дохода и/или основной суммы долга, эти выплаты можно будет получить в рублях через российские банки. Строго говоря, это не будет дефолтом эмитента, это будет дефолтом банка, который, безусловно, сошлется на санкции. Эмитент платежеспособен, банк-агент платежеспособен, но по независящим от них причинам платеж не может быть осуществлен», — поясняет Владимир Григорьев, доцент Института мировой экономики и бизнеса.

Туда нельзя Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Эксперты констатируют: в сложившейся ситуации вариантов не так много, один из них — использовать оставшиеся в ее распоряжении валютные резервы.

Как отмечает Ольга Веретенникова, возможно, Минфин воспользуется альтернативными вариантами оплаты: провести платежи через российские банки, не находящиеся под санкциями. Но в этом случае растет вероятность введения санкций по отношению и к этим банкам. Есть также вариант оплатить долг в рублях или провести конвертацию юаней в доллары и провести оплату. Но оплата в рублях также может привести к техническому дефолту, так как Запад не признает платежи в национальной валюте.

Ничего не меняет

Другое дело, что принципиально технический дефолт ничего не изменит. Весь мир знает о том, что у России хватит замороженных средств на то, чтобы спокойно закрыть все свои валютные долги, даже если «тело» долга нужно будет гасить сегодня, подчеркивает Николай Вавилов, специалист департамента стратегических исследований Total Research.

«Россию этот предполагаемый технический дефолт с точки зрения объективных событий никак не коснется. Нам уже и так недоступны западные рынки капитала. А все внутрироссийские держатели государственных облигаций смогут спокойно использовать полученные в рублях платежи», — подтверждает Петр Заборцев, директор по инновациям «ОС-Центр».

Что же касается последствий такого технического дефолта, США окажутся по большим ударом, нежели Россия: в облигациях РФ сосредоточены средства огромного количества пенсионных фондов, управляющих компаний, трастов. Пострадает и вся мировая экономика. Дефолт резко снизит стоимость этих ценных бумаг, а их переоценка может сказаться на финансовой стабильности тех, кто этими бумагами владеет, отмечает Петр Заборцев.

Туда нельзя Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Как предполагают наблюдатели, решение России, платить ли из замороженных резервов или тратить свежие валютные доходы, будет чисто политическим. Большинство экономистов склоняются к тому, что Россия не будет расходовать средства от платежей за экспорт, а продолжит добиваться оплаты из замороженных международных резервов.