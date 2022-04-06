Ход бондом: власти прорабатывают новые способы расчетов по еврооблигациям
Минфин и Центробанк прорабатывают новые механизмы расчетов по еврооблигациям, в том числе корпоративным, рассказали «Известиям» в министерстве. Там не уточнили подробности, но, по словам экспертов, есть разные схемы для выплаты внешним и российским кредиторам. Например, открытие спецсчетов или оферта на досрочное погашение в рублях. По оценкам аналитиков, риски технического дефолта российских компаний-эмитентов будут возрастать в условиях геополитического накала и санкционных противостояний. А пока для внешних заимствований компании могут выйти на азиатский рынок.
Пути неисповедимы
Минфин совместно с Центробанком и другими участниками финансового рынка прорабатывает альтернативные механизмы расчетов по еврооблигациям (в том числе корпоративным), сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства, не раскрыв деталей. «Известия» направили запрос в пресс-службу регулятора.
Проблемы с обслуживанием российского госдолга возникли после начала спецоперации по освобождению Донбасса и введения западными странами санкций в конце февраля и начале марта. В частности, было заморожено порядка $300 млрд золотовалютных резервов страны за рубежом, из которых производились выплаты по внешнему долгу.
В то же время операции между европейскими и российскими депозитариями, через которые проходили расчеты по иностранным ценным бумагам на биржах ЕС и выплаты по евробондам, были заблокированы. Так, 24 марта Национальный расчетный депозитарий (НРД) сообщил о блокировке своего счета в депозитарно-клиринговой системе Clearstream. В другой — Euroclear — отмечали, что ждут разъяснения от регулирующих органов, но о блокировке счета не объявляли.
«Известия» спросили крупные банки и брокерские организации о проблемах обслуживания евробондов, выпущенных российскими компаниями, а также об участии в проработке альтернативных механизмов расчетов по облигациям в валюте. Свое участие подтвердили в «БКС Мир инвестиции», но там не уточнили, какие новые способы обсуждаются сейчас и когда они могут заработать.
В Росбанке сказали, что не участвуют в рабочих группах Минфина. Но там добавили, что альтернатива, уже опробованная финансовым ведомством, — это оферта в рублях на российском долговом рынке.
— Схема рабочая. Надеемся, что Минфин и далее продолжит действовать по этому механизму, который будет проработан и корпоративными эмитентами, — добавил представитель организации.
Есть разные возможности для выплаты внешним и российским кредиторам, рассказал главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин. Для первых уже объявлен особый порядок с открытием спецсчетов, а для вторых может быть введена досрочная оферта на погашение в рублях.
Проблемы возникают на этапе пропуска платежного поручения зарубежными банками-корреспондентами. Чтобы не попасть на штрафы за нарушение санкционного режима, они перестраховываются и блокируют операции при малейших сомнениях, указал ведущий аналитик долгового рынка «Открытие Инвестиции» Александр Шураков. По его мнению, временным решением может стать получение лицензий соответствующих надзорных органов западных стран. Например, РЖД, у которой завис платеж по зеленым еврооблигациям, запросила в Управлении по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) разрешение на проведение платежей. Сейчас они проходят у «Евраза», «Газпрома» и «Роснефти», добавил он. Остаются заблокированными у «Северстали», ЧТПЗ и ряда других компаний.
Проблемы с платежами, которые потенциально могут привести к техническому дефолту компаний, находятся на стороне агентов, подчеркнул аналитик группы «Финам» Алексей Ковалев: сами российские эмитенты продолжают обслуживать свой евробондовый долг как в валюте, так и рублях.
К британскому регулятору, по данным СМИ, с той же, что и РЖД, просьбой обратилась и российская «Алроса», которой 9 апреля предстоит выплатить купон по долларовым еврооблигациям.
Риски и возможности
Несмотря на снижение международными агентствами суверенного рейтинга РФ и пророчества скорого дефолта, страна за последний месяц совершала купонные выплаты по еврооблигациям за счет специальной лицензии Минфина США. Однако, по данным Reuters, 5 марта США запретили России производить оплату по своим долговым обязательствам из замороженных резервов. В то же время, по прогнозам JP Morgan, годовой уровень дефолтов в России может достигнуть 27,3% от объема эмиссии облигаций компаний.
С проблемой погашения купона по выпуску еврооблигаций, по оценкам аналитиков РСХБ, могут столкнуться все российские эмитенты вне зависимости от того, распространяются на них санкции или нет. Эти трудности вызваны ограничениями на уровне платежного агента по выпуску евробондов и проблемой идентификации конечного получателя, с которыми сталкиваются в Euroclear и Clearstream, пояснили там, добавив, что на рынке еврооблигаций обращаются бумаги 56 российских эмитентов совокупным номинальным объемом около $93 млрд.
Проблемы с выплатами по евробондам или иностранным кредитам уже возникли у ряда крупных компаний из металлургического, горнодобывающего, угольного секторов из-за ограничений против их акционеров («Северсталь», «Уралкалий», СУЭК, «Еврохим»), отметил Дмитрий Монастыршин из ПСБ. Этот список будет только расти по мере наступления сроков платежей по купонам и процентам, а также погашению тела, уверен он. Также аналитик обратил внимание на непоступления выплат по евробондам на счета инвесторов РФ из-за их блокировки в западных депозитариях.
Пока сложно делать ставки: полный список проблемных бумаг будет известен уже через несколько недель, когда все российские эмитенты протестируют схему платежей в новых условиях, считает Александр Шураков. Он добавил: оценить долю иностранных инвесторов на рынке корпоративных еврооблигаций сложно, потому что информация о держателях бумаг находится у зарубежных депозитариев.
По словам главного аналитика ПСБ, даже у тех компаний РФ, которые не попали под санкции, почти нулевые шансы привлечь капитал на западных площадках. Международные агентства понизили суверенный рейтинг России до преддефолтного уровня, что автоматически привело к снижению этого показателя и у компаний. В таких условиях невозможно получить одобрение кредитного лимита. Компании могут выйти на азиатский рынок, а также использовать российский.
«Известия» запросили все вышеупомянутые корпорации о трудностях с погашением обязательств по евробондам. В СУЭК сказали: «Мы отправили все деньги платежному агенту, считаем свои обязательства исполненными». В остальных организациях не ответили.