Ход бондом: власти прорабатывают новые способы расчетов по еврооблигациям

Минфин и Центробанк прорабатывают новые механизмы расчетов по еврооблигациям, в том числе корпоративным, рассказали «Известиям» в министерстве . Там не уточнили подробности, но, по словам экспертов, есть разные схемы для выплаты внешним и российским кредиторам. Например, открытие спецсчетов или оферта на досрочное погашение в рублях . По оценкам аналитиков, риски технического дефолта российских компаний-эмитентов будут возрастать в условиях геополитического накала и санкционных противостояний. А пока для внешних заимствований компании могут выйти на азиатский рынок .

Пути неисповедимы

Минфин совместно с Центробанком и другими участниками финансового рынка прорабатывает альтернативные механизмы расчетов по еврооблигациям (в том числе корпоративным), сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства, не раскрыв деталей. «Известия» направили запрос в пресс-службу регулятора.

Проблемы с обслуживанием российского госдолга возникли после начала спецоперации по освобождению Донбасса и введения западными странами санкций в конце февраля и начале марта. В частности, было заморожено порядка $300 млрд золотовалютных резервов страны за рубежом, из которых производились выплаты по внешнему долгу .

В то же время операции между европейскими и российскими депозитариями, через которые проходили расчеты по иностранным ценным бумагам на биржах ЕС и выплаты по евробондам, были заблокированы . Так, 24 марта Национальный расчетный депозитарий (НРД) сообщил о блокировке своего счета в депозитарно-клиринговой системе Clearstream. В другой — Euroclear — отмечали, что ждут разъяснения от регулирующих органов, но о блокировке счета не объявляли.

«Известия» спросили крупные банки и брокерские организации о проблемах обслуживания евробондов, выпущенных российскими компаниями, а также об участии в проработке альтернативных механизмов расчетов по облигациям в валюте. Свое участие подтвердили в «БКС Мир инвестиции», но там не уточнили, какие новые способы обсуждаются сейчас и когда они могут заработать.

В Росбанке сказали, что не участвуют в рабочих группах Минфина. Но там добавили, что альтернатива, уже опробованная финансовым ведомством, — это оферта в рублях на российском долговом рынке .

— Схема рабочая. Надеемся, что Минфин и далее продолжит действовать по этому механизму, который будет проработан и корпоративными эмитентами , — добавил представитель организации.

Есть разные возможности для выплаты внешним и российским кредиторам, рассказал главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин. Для первых уже объявлен особый порядок с открытием спецсчетов, а для вторых может быть введена досрочная оферта на погашение в рублях .

Проблемы возникают на этапе пропуска платежного поручения зарубежными банками-корреспондентами. Чтобы не попасть на штрафы за нарушение санкционного режима, они перестраховываются и блокируют операции при малейших сомнениях, указал ведущий аналитик долгового рынка «Открытие Инвестиции» Александр Шураков. По его мнению, временным решением может стать получение лицензий соответствующих надзорных органов западных стран. Например, РЖД, у которой завис платеж по зеленым еврооблигациям, запросила в Управлении по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) разрешение на проведение платежей. Сейчас они проходят у «Евраза», «Газпрома» и «Роснефти» , добавил он. Остаются заблокированными у «Северстали», ЧТПЗ и ряда других компаний .

Проблемы с платежами, которые потенциально могут привести к техническому дефолту компаний, находятся на стороне агентов, подчеркнул аналитик группы «Финам» Алексей Ковалев: сами российские эмитенты продолжают обслуживать свой евробондовый долг как в валюте, так и рублях.

К британскому регулятору, по данным СМИ, с той же, что и РЖД, просьбой обратилась и российская «Алроса» , которой 9 апреля предстоит выплатить купон по долларовым еврооблигациям.

Риски и возможности

Несмотря на снижение международными агентствами суверенного рейтинга РФ и пророчества скорого дефолта, страна за последний месяц совершала купонные выплаты по еврооблигациям за счет специальной лицензии Минфина США. Однако, по данным Reuters, 5 марта США запретили России производить оплату по своим долговым обязательствам из замороженных резервов . В то же время, по прогнозам JP Morgan, годовой уровень дефолтов в России может достигнуть 27,3% от объема эмиссии облигаций компаний.

С проблемой погашения купона по выпуску еврооблигаций, по оценкам аналитиков РСХБ, могут столкнуться все российские эмитенты вне зависимости от того, распространяются на них санкции или нет . Эти трудности вызваны ограничениями на уровне платежного агента по выпуску евробондов и проблемой идентификации конечного получателя, с которыми сталкиваются в Euroclear и Clearstream, пояснили там, добавив, что на рынке еврооблигаций обращаются бумаги 56 российских эмитентов совокупным номинальным объемом около $93 млрд.

Проблемы с выплатами по евробондам или иностранным кредитам уже возникли у ряда крупных компаний из металлургического, горнодобывающего, угольного секторов из-за ограничений против их акционеров («Северсталь», «Уралкалий», СУЭК, «Еврохим»), отметил Дмитрий Монастыршин из ПСБ. Этот список будет только расти по мере наступления сроков платежей по купонам и процентам, а также погашению тела, уверен он. Также аналитик обратил внимание на непоступления выплат по евробондам на счета инвесторов РФ из-за их блокировки в западных депозитариях.

Пока сложно делать ставки: полный список проблемных бумаг будет известен уже через несколько недель, когда все российские эмитенты протестируют схему платежей в новых условиях, считает Александр Шураков. Он добавил: оценить долю иностранных инвесторов на рынке корпоративных еврооблигаций сложно, потому что информация о держателях бумаг находится у зарубежных депозитариев.

По словам главного аналитика ПСБ, даже у тех компаний РФ, которые не попали под санкции, почти нулевые шансы привлечь капитал на западных площадках. Международные агентства понизили суверенный рейтинг России до преддефолтного уровня , что автоматически привело к снижению этого показателя и у компаний. В таких условиях невозможно получить одобрение кредитного лимита. Компании могут выйти на азиатский рынок, а также использовать российский.

«Известия» запросили все вышеупомянутые корпорации о трудностях с погашением обязательств по евробондам. В СУЭК сказали: «Мы отправили все деньги платежному агенту, считаем свои обязательства исполненными». В остальных организациях не ответили.