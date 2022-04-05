Чеканной монетой: более 2/3 объема операций в ЕАЭС совершается в рублях

Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев сообщил, что при внутренних расчетах в ЕАЭС страны-участницы всё чаще прибегают к национальным валютам. Этот показатель вырос с 63 до 74% за период с 2013 по 2020 год. При этом Россия использует рубли чаще всего с Белоруссией (82% сделок от общего объема), с Казахстаном (63%) и с Киргизией (58%). Насколько реально нарастить долю внешнеторговых операций в российской валюте и за счет чего это можно сделать, разбирались «Известия».

Присутствие рубля можно нарастить еще выше за счет снижения влияния долларовых трансакций. Так, между Россией и Киргизией в долларах проводятся четыре из 10 операций, три из 10 — с Казахстаном и лишь одна из 10 — с Белоруссией. Вне ЕАЭС российский рубль представлен пока не столь масштабно.

В дальнейшем, согласно прогнозу Сергея Глазьева , обозначится курс на дедолларизацию при расчетах между странами ЕАЭС, а торгово-экономические отношения внутри объединения будут еще глубже. Это произойдет за счет создания, продвижения и интеграции национальных платежных систем, хеджирования валютных рисков и расчетов по прямым валютным парам, минуя евро и доллар.

Взаимная польза

Данные ЦБ РФ за девять месяцев 2021 года показывают, что в торговле России со странами ЕАЭС доля рублевых расчетов превышает 70% как по экспорту, так и по импорту, комментирует руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

— Это отражает объективно более сильный уровень российской экономики и финансовой системы, а также свидетельствует об углублении экономической интеграции России со странами ЕАЭС. По экспорту доля рублевых расчетов заметно варьируется: от 45% у Армении до 81% у Белоруссии. На втором месте в расчетах — доллар США, его доля в расчетах с ЕАЭС составляет 18–19%. На третьем месте — евро (менее 10% ), — говорит она.

Чеканной монетой Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По мнению эксперта, следует учитывать и то, что пока доля ЕАЭС во внешнеторговом обороте России составляет менее 10%.

— С учетом жестких западных санкций, скорее всего, она увеличится, как и доля национальных валют в расчетах России с этими странами, — прогнозирует Беленькая.

Сильный партнер

Высокая доля рубля в торговле внутри стран ЕАЭС объясняется прежде всего слабостью национальных валют стран — членов ЕАЭС, в результате чего рубль — предпочтительный вариант для расчетов, утверждает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

— Добавим к этому ситуацию, когда для торговли через доллар российскому поставщику нужно его купить с комиссией в 12%, а потребителю из стран ЕАЭС — продать, и тоже со спредом, — продолжает эксперт. — И оказывается, что долларовые спреды делают торговлю внутри стран ЕАЭС выгодной именно за рубли.

По оценке аналитика, торговля за рубль внутри ЕАЭС будет расти как в проценте использования рубля, так и в объемах.

Чеканной монетой Фото: РИА Новости/Владимир Горовых

— Сейчас выстраиваются новые логистические цепочки, где остальные страны ЕАЭС являются посредниками между Россией и Белоруссией и мировым рынком товаров и услуг. Но Казахстану, например, будет выгодно больше закупать ресурсов в РФ для внутреннего использования, а добываемые у себя ресурсы — продавать за границу. Это абсолютно легально, — заключает эксперт.

Своевременное предложение

В текущих условиях Россия стимулировала спрос на рубли, считает управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева.

— И, что немаловажно, этот спрос прогнозируем — исходя из вероятного объема закупок российского газа. Как следствие, наблюдается укрепление российской валюты в районе 80–85 рублей за доллар. Это совсем не то, на что рассчитывали недружественные страны, затевая санкции.

По мнению эксперта, кроме предложения покупать газ за рубли, положительно сказалась работа Центробанка, которому удалось урегулировать ситуацию в рекордные сроки за счет регулирования хождения валюты внутри страны.

Чеканной монетой Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Крепкий рубль создает благодатную почву для партнеров из стран — членов ЕАЭС. По прогнозу WMT Consult, совместный внешний оборот товаров и услуг будет расти, в том числе в рублях. Это связано как с ростом объемов произведенного, например, в Казахстане, так и с развитием параллельного импорта. А за счет разницы между покупкой и продажей экономики стран получат дополнительное развитие, — резюмирует собеседница «Известий».

Рано радоваться

Рост товарооборота между странами Евразийского экономического союза — это отрадный факт для российской экономики, особенно в условиях торговых ограничений, направленных против России , полагает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

— С другой стороны, доля ЕАЭС в российской внешней торговле в 2021 году составляла 12,2% ($96 млрд): 13,1% экспорта и 10,7% импорта. Это не очень существенный показатель. Поэтому рост использования рубля в торговле с ЕАЭС пока не позволяет говорить о росте доминирования рубля во внешней торговле России. Всё же основным торговым партнером России до нового витка обострения геополитической напряженности традиционно являлся Евросоюз. В 2021 году на него пришлось 36% всего внешнеторгового оборота ($282 млрд): 38,3% российского экспорта и 32% импорта.

Поэтому, утверждает эксперт, необходимо увеличить роль национальной валюты во внешней торговле со странами, сохраняющими нейтралитет и не поддерживающими антироссийские санкции.

— Это в первую очередь страны Ближнего Востока, Индия и Китай, — рассуждает он. — Так, доля КНР в российском товарообороте составляет 17,9% ($140,7 млрд).

Чеканной монетой Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

По словам аналитика, важно и то, что взаимная торговля стран ЕАЭС увеличилась за восемь месяцев 2021 года на 31,3%. В абсолютном выражении объем экспортных поставок между странами ЕАЭС составил $45 млрд, в 11 раз уступая совокупному внешнеторговому обороту с третьими странами и в семь раз — общему объему экспорта.

— Доля России во взаимной торговле составляет 62,8%, что заметно меньше ее удельного веса в совокупном объеме торговли ЕАЭС с третьими странами. С одной стороны, это означает, что внешний рынок всё же для РФ значит куда больше, чем рынки стран ЕАЭС. А с другой — для самих стран ЕАЭС российский рынок важнее, чем их рынки для РФ. Однако такое соотношение может существенно измениться теперь, и важность ЕАЭС в торговле России вырастет, — подытоживает Сергей Гришунин.

Всё идет по плану

Страны ЕАЭС и раньше планировали наращивать объемы расчетов в национальных валютах, это один из параметров сотрудничества в долгосрочной перспективе, напоминает частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров.

— То, что сейчас доля таких расчетов значительно увеличилась, — закономерное явление на фоне антироссийских санкций со стороны Запада. О своих намерениях рассчитываться в рублях за поставляемые энергоресурсы из России ранее заявляли Белоруссия, Казахстан и другие страны , — говорит он.

Чеканной монетой Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

По мнению эксперта, в перспективе это приведет к тому, что государства в рамках ЕАЭС станут менее зависимы от долларовой системы.

— В свою очередь, для российской экономики такая тенденция укрепит курс рубля и создаст возможность гарантии сохранности резервов, — заключает он.