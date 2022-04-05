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Reuters сообщило о намерении США ввести ограничения на выплаты по госдолгу РФ

Reuters: минфин США не разрешит РФ выплаты по госдолгу в долларах с американских счетов
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Министерство финансов США запретит проведение долларовых платежей по суверенному долгу России в американских банках, сообщило в понедельник, 4 апреля, агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с вопросом в американском ведомстве.

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По его словам, последние выплаты купонов по суверенным облигациям не получили разрешения министерства финансов США на обработку банком-корреспондентом JPMorgan. Выплаты должны были быть произведены по облигациям с погашением в 2022 и 2042 годах. Банк-корреспондент обрабатывает купонные выплаты из России, отправляя их платежному агенту для распределения среди зарубежных держателей облигаций.

«Сегодня крайний срок для России, чтобы произвести очередную выплату долга. Начиная с сегодняшнего дня, казначейство США не разрешит производить какие-либо выплаты по долгу в долларах со счетов правительства РФ в финансовых учреждениях США», — заявили в пресс-службе американского минфина.

По словам источника, у России есть 30-дневный льготный период для осуществления платежа.

29 марта Министерство финансов РФ объявило о досрочном выкупе за рубли выпуска еврооблигаций с погашением 4 апреля 2022 года. Отмечалось, что выкуп осуществляется по цене 100% от номинальной стоимости. Также оплата стоимости выкупаемых облигаций, включающей накопленный купонный доход, будет осуществлена 31 марта в рублях по официальному курсу Центробанка на эту дату.

Тогда же стало известно, что российское ведомство выплатило купонный доход по суверенным еврооблигациям на $102 млн. Речь идет о внешних займах со сроком погашения в 2035 году.

18 марта министерство в полном объеме исполнило обязательства по выплате купонного дохода по российским суверенным еврооблигациям. Средства для выплаты купонного дохода в общей сумме $117,2 млн были получены платежным агентом — лондонским филиалом Citibank.

17 марта правительство России сообщило, что выплата купона по двум выпускам евробондов РФ на $117,2 млн была проведена в валюте. Таким образом, первый платеж по внешнему долгу после заморозки части резервов, который должен был состояться 16 марта, прошел без проблем.

О возможной вероятности технического дефолта в России сообщал «Известиям» 14 марта Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade. Он сказал, что у страны есть деньги, но они заблокированы государствами, инвесторы которых и являются крупными кредиторами по российскому госдолгу.

Ряд стран вводят санкции против РФ в ответ на проводимую Россией с 24 февраля спецоперацию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Военной операции предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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