«Дефолта не будет»

Российская экономика сможет вернуться уровню конца 2021-го уже через год. Об этом в интервью «Известиям» заявил первый заместитель главы Минэка Илья Торосов. Также он исключил вероятность дефолта, обозначил объем льготного кредитования для промышленности и сельского хозяйства в 1,5 трлн рублей и заявил об отмене ввозных пошлин на 450 товаров. Кроме того, Илья Торосов рассказал, что на поддержку авиаотрасли в условиях санкций планируется направить в целом 311 млрд рублей. Помимо заявленных ранее 21 млрд рублей и анонсированной президентом суммы в 110 млрд, порядка 180 млрд потребуется для поддержки по платежам по аккредитивам.

Триллион поддержки

— Оценивали ли вы уже предварительные последствия от санкций ЕС и США для экономики России в деньгах?

— Пока мы эту работу не закончили, поэтому преждевременно давать прогноз. Санкции не заканчиваются, а периодически вводятся новые. Также есть так называемые квазисанкции, например, заморозка активов не подсанкционных лиц, переводов, блокировка транспортно-логистических цепочек. По разным направлениям вместе с бизнесом начинаем искать пути решения проблем, выстраивать новые логистические цепочки. Никто сейчас точный прогноз не даст, тем более долгосрочный.

— Какой объем средств в итоге пойдет на поддержку системообразующих компаний?

— Ориентировочно на эти цели будет направлено более 1 трлн рублей. Будем фиксировать кредитные ставки на переходный период для крупных компаний и граждан с ипотекой.

Сегодня около 40% корпоративных рублевых кредитов предоставлено российскими банками под «плавающую» процентную ставку. В нынешних условиях заемщики с такими кредитными договорами столкнулись с почти удвоением процентных расходов. Поэтому сейчас мы работаем над возможностью изменить условия кредитного договора для крупных компаний и физических лиц. Можно будет реструктурировать свою кредитную задолженность с «плавающими» процентными ставками с использованием льготных периодов, в течение которых ставки будут снижены, и заемщики смогут адаптироваться к изменению рыночных условий.

Системообразующим компаниям будем ограничивать ставки по кредитам в пределах 11-12% годовых в рублях.

— Какие компании первыми получат такие кредиты?

— Все, которые находятся в списке системообразующих. Сейчас первоначальные отрасли, по которым уже выделены средства — это промышленность и сельское хозяйство. Для них объем льготного кредитования уже достигает 1,5 трлн рублей. Также получат поддержку компании из транспортной, телекоммуникационной и энергетической отраслей. Соответствующие правила готовят отраслевые министерства под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Мы будем поддерживать крупных игроков с целью их адаптации к изменившейся экономической ситуации. Но они со своей стороны должны будут представить нам планы по выходу на безубыточность.

В третьем-четвертом квартале мы также будем помогать и банкам, когда поймем объем проблем и потребностей.

Финансовый запрос

— Какие меры поддержки готовятся для банков?

— У нас много мер поддержки для банков с точки зрения резервов, непереоценки акций. Это целый пласт, но если говорить о докапитализации банков или банковской системы в целом, то мы к этому вернемся в третьем-четвертом квартале. В принципе, банки в прошлом году были довольно устойчивые, с хорошей прибылью — рекордной.

— Рассматриваются ли какие-то контрсанкции в отношении западных банков?

— Есть определенные мысли, но пока мы не готовы их озвучивать.

— Как изменится финансирование инфраструктурных объектов из ФНБ в связи с нынешней ситуацией? Уже были сообщения о том, что правительство поставило на паузу строительство Северного широтного хода.

— Я не подтверждаю информацию по СШХ. Пока было только обсуждение этого вопроса на совещаниях, но окончательное решение еще не принято.

Сейчас мы обсуждаем, как максимально упростить процедуру предоставления ФНБ денег уже по тем проектам, которые были ранее отобраны. Переделывать финансовые модели сейчас нецелесообразно, есть идея максимально упростить, определиться с проектами из нашего списка, сделать технический и технологический задел: что сможем, что не сможем. Но сегодняшняя задача — максимально выполнить все по предоставлению ФНБ денег на инфраструктурные проекты.

В утвержденном перечне сегодня 12 проектов. Из ФНБ предлагается выделить 2,5 трлн рублей до 2024 года. Больше всех по плану получит комплекс по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге — 900 млрд рублей (по ключевым объектам уже разработана проектная документация). Проект реализуется с 2019 года. Работа по нему также продолжается, с учетом новых условий и потребностей в поиске поставщиков оборудования, транспортных компаний. При этом у России в этом есть большие возможности, в том числе по импортозамещению некоторого оборудования, дозагрузка наших верфей.

На данный момент задача — максимально упростить и сократить скорость процедуры принятия решений, выдержать график финансирования этих проектов.

— Ранее сообщалось, что правительство потратит часть средств ФНБ на скупку акций российских компаний, которые обвалились на введении беспрецедентно жестких санкций против России. Есть ли какой-то первоначальный их список?

— Список мы публичить не можем, так как эта информация повлияет на стоимость акций. Могу только сказать, что это будут акции приоритетных для экономики компаний — крупных, стабилизация финансового положения которых важна в текущей ситуации, в том числе ориентированных на внутренний рынок. Если такое решение будет принято, мы поддержим стоимость и сохраним инвестиционную привлекательность этих компаний.

На взлет

— На поддержку авиаотрасли изначально планировалось направить 25 млрд рублей, позже президент принял решение о выделении еще 110 млрд. Этих средств достаточно или сумма будет увеличена?

— Как первый шаг в мерах поддержки авиационной отрасли, принято решение о выделении 25 млрд рублей. Из них 19,5 млрд рублей пойдет авиаперевозчикам на компенсацию недополученных доходов из-за возврата билетов в связи с отменой международных и внутренних перевозок. И еще 1,5 млрд рублей — закрытым аэропортам на юге России на компенсацию расходов за март и апрель.

Президентом РФ принято решение о выделении 110 млрд рублей на поддержку операционной деятельности российских авиакомпаний, которые будут реализованы в дополнение к уже действующим мерам государственной поддержки.

Кроме того, поддержана схема, предложенная правительством и согласованная Банком России, по платежам по аккредитивам (ранее глава Минтранса Виталий Савельев сообщил, что российские банки выставляли аккредитивы против зарубежных, гарантируя тем самым платежи российских авиаперевозчиков по лизинговым контрактам с западными контрагентами. После объявления санкций Евросоюза и выдвижения лизингодателями требований расторгнуть контракты и вернуть самолеты, эти аккредитивы были вскрыты, пояснял министр. — «Известия»). По предварительным расчетам, порядка 180 млрд рублей потребуется для поддержки авиакомпаний в части таких платежей.

— Самое главное, что волнует сейчас многих — это то, что летать скоро будет не на чем.

— Почему не на чем?

— Потому что даже если мы переведем иностранные самолеты в российский регистр, остается вопрос, как осуществлять их ремонт. Где мы найдем запчасти на те же «Боинги», «Эйрбасы»? Или все же есть варианты?

— Самолет проходит ТО раз в год.

— А у нас есть сколько времени — год?

— А что за месяц произошло? Самолеты резко стали плохо летать? Вы понимаете, сколько самолетов сейчас стоит на земле? Я думаю, что те, которые проходили ТО прямо в этот месяц, стоят на земле, а те, у которых ТО было месяц-два назад, как раз сейчас летают. У нас столько сейчас самолетов, что выбрать тот, который абсолютно исправен, никаких проблем не вызывает.

Эксперимент с энергетикой

— Как нынешняя ситуация повлияет на планы России по низкоуглеродному развитию? Во сколько обойдется достижение углеродной нейтральности?

— Пока низкоуглеродная повестка остается в базовых принципах, которые мы приняли. Сахалинский эксперимент по торговле углеродными единицами идет по графику. Это наш долгосрочный тренд, и вопрос не связан с текущей конъюнктурой.

Стратегия направлена на обеспечение баланса между снижением выбросов парниковых газов и экономическим ростом на уровне 3%. Основные эффекты будут достигаться с использованием современных эффективных технологий когенерации энергии от газа, развитием таких традиционных для страны видов генерации, как АЭС и ГЭС, а также снижением непродуктивных потерь при передаче и распределении энергии.

Эти изменения будут происходить в рамках нормального технологического цикла модернизации оборудования путем замены устаревших технологий на более эффективные с низким уровнем выбросов парниковых газов.

Значительный вклад должны обеспечить меры по повышению эффективности потребления энергии во всех отраслях экономики. Сейчас разрабатывается госпрограмма «Энергоэффективность», которую планируем утвердить до конца этого года.

— На какие регионы и когда планируется расширить сахалинский эксперимент?

— Пока остается этот регион. Мы смотрим, как покажет себя проект, какие будут эффекты. Ранее обсуждался ХМАО, с официальной заявкой выходили Калининград, Башкортостан. Но нужно проанализировать готовность этих регионов. Пока не все необходимые для этого документы им удалось представить.

Время новых мер

— Какие важные законодательные инициативы разрабатывает Минэк в нынешней кризисной ситуации?

— Сейчас мы обсудили и получили поддержку председателя правительства России по упрощенной процедуре выкупа своих акций для российских компаний. Кроме того, получили поддержку и по делистингу (исключение ценных бумаг определенного эмитента из котировального списка фондовой биржи. — «Известия») депозитарных расписок по российским акциям на международном рынке. Размещение новых депозитарных расписок после официального опубликования закона будет запрещено. Это нужно для того, чтобы международные инвесторы не смогли дешево скупить акции наших компаний в связи с падением их стоимости, и тем самым избежать зависимости от этих стран. Кроме того, мы убираем двойственность котировок и исключаем такой механизм, который уже не нужен, учитывая развитость российского финансового рынка.

Напомню, что депозитарные расписки были актуальными в период развития российских фондовых бирж и адаптации российской учетной системы к зарубежным системам учета прав на ценные бумаги. По обеим инициативам ждем рассмотрение и принятие Госдумой.

В настоящее время Минэкономразвития прорабатывается несколько мер поддержки лизингового сектора. В частности, мы работаем над предоставлением переходного периода для лизингополучателей оборудования или техники, в течении которого будут действовать сниженные ставки с плавным повышением до рыночных. Об этом сказал на отчете в Госдуме председатель правительства России.

Кроме того, рассматривается возможность досрочного полного или частичного выкупа имущества лизингополучателем до повышения лизинговыми компаниями ставок.

— На ввоз каких товаров будут отменены или снижены таможенные пошлины?

— Совет ЕЭК принял решение временно увеличить лимит беспошлинного ввоза товаров, из зарубежных интернет-магазинов с €200 до €1 тыс. Это особенно актуально для домохозяйств и для самозанятых, которые заказывают за рубежом как товары для себя, так и для использования в своей деятельности.

Кроме того, Советом Евразийской экономической комиссии на заседании 17 марта было принято решение об обнулении ввозных пошлин на более чем 450 товаров. Это продовольственные товары, химическая продукция, комплектующие и запасные части для ремонта и обслуживания машинотехнической продукции, сырье, используемое предприятиями легкой промышленности, и иные товары. Перечень этих товаров будет увеличиваться.

Период адаптации

— Будет ли пересмотрен механизм государственно-частного партнерства (ГЧП) по текущим и будущим проектам в связи с изменившимися условиями?

— В прошлом году рынок ГЧП показал хорошие результаты. Заключено концессий на 460 млрд рублей, рынок вырос более чем на треть.

Растущий интерес инвесторов в первую очередь наблюдается в социальной сфере. С 2019 года объем инвестиций в этом секторе удваивается каждый год. В 2021 году, по нашим данным, они составили 91 млрд рублей.

Что касается транспорта, то на его долю стабильно приходится порядка 3% заключаемых концессий. Но тем не менее эта сфера характеризуется наибольшим объемом инвестиций в расчете на один проект — более 15 млрд рублей. Результаты 2021 года свидетельствуют о восстановлении после ковида интереса к концессиям как успешному механизму развития инфраструктуры.

Но сейчас рынку приходится адаптироваться к новым реалиям: это и внешнее санкционное давление, которое ограничивает поставки импортной продукции, и рост стоимости фондирования из-за повышения ключевой ставки. Будем продолжать совместно с бизнесом вырабатывать необходимые меры поддержки. Сейчас Минэкономразвития совместно с федеральными ведомствами работает над установлением возможности корректировки концессионных соглашений в связи с ростом цен на строительные ресурсы, а также над упрощением процедуры внесения изменений в условия концессионного соглашения.

Недавно, например, правительство поддержало возможность заключения ГЧП и МЧП соглашений в отношении объектов незавершенного строительства. Эта мера поможет решить проблемы с недостроями и расширит перечень потенциальных объектов соглашений.

— Концепция Расширенной ответственности производителей (РОП), предусматривающая утилизацию 100% упаковки, вызывает сегодня много споров и недовольства бизнеса. В нынешних условиях не планируется ли повременить с этим проектом?

— Сроки еще не закреплены. На 2022 год будут пролонгированы нормы, действовавшие в 2021 году. Сейчас аппарат кабмина собирает позиции и пока обсуждает ряд дальнейших действий. В своем заключении мы указываем на большое количество объектов администрирования, которые невозможно понять, идентифицировать и контролировать — эти риски мы указываем, и сейчас хотим все-таки договориться о конкретных критериях субъектов регулирования. В этом году мы должны еще раз все обсудить и найти концепцию.

— Какова позиция Минэка относительно недавно анонсированного законопроекта Минстроя об арендной ГИС, который предполагает, что все арендные договоры должны быть зарегистрированы в этой системе? С чем вы согласны, а с чем нет?

— Концептуально поддержали идею ГИС в плане создания прозрачных условий для рынка. Но высказали замечания. Например, положение, предусматривающее оплату по договорам только через ГИС, а за несоблюдение — штраф, — нарушает права физлиц на оплату наличными. Перечисление средств на счет оператора реестра создаст монополию на доступ к деньгам, а отсутствие правил выбора оператора по переводу средств — потенциальный коррупциогенный фактор. Кроме того, мера о том, что плата за внесение сведений в реестр должна взиматься с арендатора, создает дополнительную финансовую нагрузку на арендаторов.

Также положение о том, что договор аренды должен быть по утвержденной форме, нарушает ГК РФ, где говорится о том, что договор между физлицами может быть составлен в свободной форме. Сейчас по проекту арендной ГИС мы ищем компромиссы.

— Какая у нас сейчас реальная инфляция?

— Около 10% с начала года.

— Не будет дефолта?

— Дефолта не будет. У нас есть запас с точки зрения долга. Через год мы можем уже вернуться к итогам 2021 года. Даже с такими жесткими санкциями.