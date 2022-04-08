Банкротная пауза: рост количества дефолтов граждан замедлился вдвое

Рост количества банкротств граждан в I квартале этого года по сравнению с 2021-м замедлился более чем вдвое и составил почти 34% . В абсолютном выражении суды признали несостоятельными 54 тыс. человек , говорится в данных Федресурса, с которыми ознакомились «Известия». При этом эксперты уверены: ухудшение экономической конъюнктуры приведет к тому, что по итогам года количество должников, переставших обслуживать свой кредит, еще вырастет . Введенный недавно мораторий не затормозит их рост, поскольку распространяется только на инициативы кредиторов, а в большинстве случаев граждане сами просят признать себя несостоятельными.

Долговая перезагрузка

Суды по итогам первых трех месяцев этого года признали несостоятельными 54,2 тыс. граждан , включая индивидуальных предпринимателей. Это на 33,6% больше, чем в таком же периоде 2021-го , говорится в данных Федресурса. Однако темпы роста личных банкротств резко снизились. Для сравнения: в I квартале прошлого года их число выросло на 81,4% к аналогичному периоду 2020-го .

В этом году изменился и рейтинг лидеров по абсолютному числу банкротств физлиц: Краснодарский край и Московская область впервые обогнали Москву . Так, в первом субъекте зафиксировано 2,65 тыс. новых дефолтов, во втором — 2,57 тыс., в столице — 2,5 тыс., следует из материалов. При этом, как и ранее, в подавляющем большинстве случаев (94,9%) граждане сами инициируют собственное банкротство . Но доля конкурсных кредиторов и ФНС в качестве заявителей выросла с 3,7 до 3,8% и с 0,7 до 1,3% соответственно.

В то же время к внесудебному банкротству с сентября 2020 по март нынешнего года допущено почти 7,7 тыс. граждан, 10 тыс. заявителей было отказано , говорится в данных Федресурса, который публикует сведения МФЦ. При этом сумма долга граждан за весь период составила 2,68 млрд рублей в начатых процедурах внесудебного списания долгов, из них 1,72 млрд — в завершенных. Если же сравнивать показатели I квартала этого года с данными в 2021-м, то доля одобрений к количеству поданных заявлений достигла 55% против прошлогодних 46%. По числу банкротств без суда лидируют Омская, Челябинская области и Пермский край .

Банкротная пауза Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Снижение темпов роста личных банкротств в 2022-м скорее связано с общей стабилизацией эпидемиологической обстановки и, как следствие, улучшением финансового положения граждан по сравнению с разгаром пандемии , отметил замглавы Минэкономразвития Илья Торосов. В то же время введенный недавно мораторий никак не ограничивает граждан в праве инициировать процедуру несостоятельности в отношении себя, пояснил чиновник.

Замедление динамики роста руководитель Федресурса Алексей Юхнин объясняет тем, что эффект низкой базы — небольшого количества процедур на старте в октябре 2015 года — практически себя исчерпал . Однако, по его словам, в абсолютном значении годовой прирост количества новых банкротов всё еще весьма высок.

Справка «Известий» Институт судебного банкротства граждан работает в России с октября 2015-го, через него несостоятельными признаны уже 370,3 тыс. граждан. Тогда как новая процедура внесудебного избавления от долгов появилась в сентябре 2020-го. В рамках первого механизма россиянин может признать себя банкротом при долге свыше 500 тыс. рублей и лишь раз в пять лет, процедура платная. Вторая — бесплатная, заявление подается в МФЦ. Под ее требования подпадают физлица с задолженностью от 50 тыс. до 500 тыс. Воспользоваться такой схемой можно только раз в 10 лет.

Еще впереди

«Известия» спросили топ-30 банков о динамике банкротств среди их клиентов. В начале 2022-го в «Зените» зафиксирован незначительный рост доли несостоятельности на судебной стадии, рассказал директор департамента розничных рисков организации Александр Шорников. Это говорит о том, что процедура банкротства «молодеет». В остальных банках на запрос не ответили.

Банкротная пауза Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Более 6 млн заемщиков на сегодня испытывают проблемы с выплатами , оценил президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев. Он отметил: ввиду новых реалий по итогам года количество должников, переставших обслуживать свой кредит, скорее всего, вырастет . Однако изменение «правил» на рынке может снизить количество банкротств до минимума, допустил эксперт. Он напомнил о введенном с 1 апреля моратории на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами. Этот запрет не распространяется на россиян, которые сами инициируют свое банкротство , пояснил ведущий юрист компании «Парфенон» Павел Уткин.

По словам младшего директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Анатолия Перфильева, сейчас ситуация усугубляется дисбалансом между бытовыми расходами в условиях повышения цен и отсутствием роста благосостояния населения . В такой момент заемщикам остается два варианта: запрос на реструктуризацию долга, в частности получение кредитных каникул, или инициирование банкротства. К тому же каникулы сами по себе не способны повысить благосостояние граждан на фоне ухудшения ситуации в экономике. В подобных условиях в среднесрочной перспективе вероятно ускорение темпов роста несостоятельности физлиц , констатировал он. Этому также будет способствовать развитие института внесудебного банкротства, который еще не до конца понятен населению, добавил эксперт.

Учитывая рост задолженностей и невозможность их выплачивать из-за ухудшения экономических показателей, стоит ожидать увеличения банкротств в этом году , полагает Павел Уткин. Тогда как, по оценкам Алексея Юхнина, время роста банкротства физлиц в геометрической прогрессии заканчивается.

Банкротная пауза Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— До пика по банкротствам еще далеко. Но есть высокая вероятность, что мы раньше упремся в пропускную способность системы , включая возможности судов и арбитражных управляющих. Экономическая ситуация и оценка гражданами перспектив изменения личного финансового состояния также будут играть значимую роль, — подчеркнул он.