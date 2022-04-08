Банкротная пауза: рост количества дефолтов граждан замедлился вдвое
Рост количества банкротств граждан в I квартале этого года по сравнению с 2021-м замедлился более чем вдвое и составил почти 34%. В абсолютном выражении суды признали несостоятельными 54 тыс. человек, говорится в данных Федресурса, с которыми ознакомились «Известия». При этом эксперты уверены: ухудшение экономической конъюнктуры приведет к тому, что по итогам года количество должников, переставших обслуживать свой кредит, еще вырастет. Введенный недавно мораторий не затормозит их рост, поскольку распространяется только на инициативы кредиторов, а в большинстве случаев граждане сами просят признать себя несостоятельными.
Долговая перезагрузка
Суды по итогам первых трех месяцев этого года признали несостоятельными 54,2 тыс. граждан, включая индивидуальных предпринимателей. Это на 33,6% больше, чем в таком же периоде 2021-го, говорится в данных Федресурса. Однако темпы роста личных банкротств резко снизились. Для сравнения: в I квартале прошлого года их число выросло на 81,4% к аналогичному периоду 2020-го.
В этом году изменился и рейтинг лидеров по абсолютному числу банкротств физлиц: Краснодарский край и Московская область впервые обогнали Москву. Так, в первом субъекте зафиксировано 2,65 тыс. новых дефолтов, во втором — 2,57 тыс., в столице — 2,5 тыс., следует из материалов. При этом, как и ранее, в подавляющем большинстве случаев (94,9%) граждане сами инициируют собственное банкротство. Но доля конкурсных кредиторов и ФНС в качестве заявителей выросла с 3,7 до 3,8% и с 0,7 до 1,3% соответственно.
В то же время к внесудебному банкротству с сентября 2020 по март нынешнего года допущено почти 7,7 тыс. граждан, 10 тыс. заявителей было отказано, говорится в данных Федресурса, который публикует сведения МФЦ. При этом сумма долга граждан за весь период составила 2,68 млрд рублей в начатых процедурах внесудебного списания долгов, из них 1,72 млрд — в завершенных. Если же сравнивать показатели I квартала этого года с данными в 2021-м, то доля одобрений к количеству поданных заявлений достигла 55% против прошлогодних 46%. По числу банкротств без суда лидируют Омская, Челябинская области и Пермский край.
Снижение темпов роста личных банкротств в 2022-м скорее связано с общей стабилизацией эпидемиологической обстановки и, как следствие, улучшением финансового положения граждан по сравнению с разгаром пандемии, отметил замглавы Минэкономразвития Илья Торосов. В то же время введенный недавно мораторий никак не ограничивает граждан в праве инициировать процедуру несостоятельности в отношении себя, пояснил чиновник.
Замедление динамики роста руководитель Федресурса Алексей Юхнин объясняет тем, что эффект низкой базы — небольшого количества процедур на старте в октябре 2015 года — практически себя исчерпал. Однако, по его словам, в абсолютном значении годовой прирост количества новых банкротов всё еще весьма высок.
Еще впереди
«Известия» спросили топ-30 банков о динамике банкротств среди их клиентов. В начале 2022-го в «Зените» зафиксирован незначительный рост доли несостоятельности на судебной стадии, рассказал директор департамента розничных рисков организации Александр Шорников. Это говорит о том, что процедура банкротства «молодеет». В остальных банках на запрос не ответили.
Более 6 млн заемщиков на сегодня испытывают проблемы с выплатами, оценил президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев. Он отметил: ввиду новых реалий по итогам года количество должников, переставших обслуживать свой кредит, скорее всего, вырастет. Однако изменение «правил» на рынке может снизить количество банкротств до минимума, допустил эксперт. Он напомнил о введенном с 1 апреля моратории на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами. Этот запрет не распространяется на россиян, которые сами инициируют свое банкротство, пояснил ведущий юрист компании «Парфенон» Павел Уткин.
По словам младшего директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Анатолия Перфильева, сейчас ситуация усугубляется дисбалансом между бытовыми расходами в условиях повышения цен и отсутствием роста благосостояния населения. В такой момент заемщикам остается два варианта: запрос на реструктуризацию долга, в частности получение кредитных каникул, или инициирование банкротства. К тому же каникулы сами по себе не способны повысить благосостояние граждан на фоне ухудшения ситуации в экономике. В подобных условиях в среднесрочной перспективе вероятно ускорение темпов роста несостоятельности физлиц, констатировал он. Этому также будет способствовать развитие института внесудебного банкротства, который еще не до конца понятен населению, добавил эксперт.
Учитывая рост задолженностей и невозможность их выплачивать из-за ухудшения экономических показателей, стоит ожидать увеличения банкротств в этом году, полагает Павел Уткин. Тогда как, по оценкам Алексея Юхнина, время роста банкротства физлиц в геометрической прогрессии заканчивается.
— До пика по банкротствам еще далеко. Но есть высокая вероятность, что мы раньше упремся в пропускную способность системы, включая возможности судов и арбитражных управляющих. Экономическая ситуация и оценка гражданами перспектив изменения личного финансового состояния также будут играть значимую роль, — подчеркнул он.
Между тем, по мнению эксперта, вряд ли стоит ждать перетока претендентов на судебное банкротство во внесудебное, поскольку критерии различны. Но те должники, которые подходят под требования упрощенной схемы, вероятно, активнее начнут пользоваться этой возможностью, резюмировал он.