В долгу прибыло: Минэку предложили дополнительные исключения из моратория на банкротство

Собственников и топ-менеджеров, чьи действия нанесли ущерб финорганизациям, нужно исключить из полугодового моратория на банкротство. С таким предложением в Минэкономразвития обратилось Агентство по страхованию вкладов (АСВ), сообщила «Известиям» пресс-служба госкорпорации. Мера может применяться, например, к случаям, когда АСВ подает на банкротство лиц, в отношении которых судом вынесены решения о привлечении к гражданско-правовой ответственности, пояснили в агентстве. Сейчас решения имеются по сумме 1 трлн рублей. Логично, если на виновников ущерба кредиторов не будет распространяться отсрочка, считают в АСВ. В Минэкономразвития сообщили, что получили предложения и позиция ведомства сейчас прорабатывается.

Исключения из правила

О том, что в России до 1 октября будет действовать полугодовой мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов , в минувший четверг на заседании правительства заявил его глава Михаил Мишустин. И уже на следующий день подписал соответствующее постановление.

Мораторий рассматривается в качестве антикризисной меры в условиях санкций и «распространяется на граждан, индивидуальных предпринимателей, а также на все организации, за исключением должников-застройщиков (если многоквартирные дома и другая недвижимость уже внесены в единый реестр проблемных объектов)». По замыслу правительства эта мера позволит поддержать компании и граждан, «которые из-за последствий недружественных действий в отношении нашей страны оказались в сложной финансовой ситуации и сейчас пока не могут выполнять свои обязательства».

В АСВ считают, что от послабления можно освободить не только застройщиков-должников, но и собственников и руководителей финорганизаций, по чьей вине в банках образовались огромные финансовые дыры. Агентство направило в Минэкономразвития России предложение исключить из этого моратория банкротов, действия которых нанесли ущерб кредиторам финансовых организаций , сообщила «Известиям» пресс-служба госкорпорации.

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— Это может применяться, например, к случаям, когда АСВ подает на банкротство лиц, в отношении которых судом вынесены решения о привлечении к гражданско-правовой ответственности, — пояснили там. — Судом признано, что эти лица виновны в убытках, которые причинены кредиторам, и должны погасить их требования. Объективных причин, почему они не должны подпадать под банкротные процедуры, мы не видим.

Банкротство позволяет реализовать имущество недобросовестных собственников, признанных виновными по гражданско-правовым делам , чтобы вернуть средства кредиторам, в том числе и частным вкладчикам, чьи вложения превышают 1,4 млн рублей.

В Минэкономразвития сообщили, что получили предложения АСВ и позиция ведомства сейчас прорабатывается.

По словам гендиректора АСВ Ольги Долголевой, в рамках привлечения к гражданско-правовой ответственности подано примерно 500 исков на сумму 2 трлн рублей.

— Просужена половина исков и половина суммы. Конкретные лица должны в конкурсную массу сумму примерно в 1 трлн рублей. Будем искать эти деньги, — прокомментировала она.

В госкорпорации не уточнили, какую сумму можно реально получить в ближайшие полгода.

Недостойны отсрочки

Эксперты не сошлись во мнении о перспективах реализации инициативы АСВ . Замдиректора Института конкурентной политики и регулирования рынков НИУ ВШЭ Олег Москвитин считает, что выведение из-под моратория этой категории банкротов не противоречит идее моратория — финансовой передышки для попавших в нынешние времена в тяжелое положение.

— С этой точки зрения, лица, причинившие своими действиями убытки бизнесу, конечно, выпадают из определения защищаемых мораторием лиц. Речь о собственниках и менеджерах, чья гражданско-правовая ответственность, то есть вина, уже подтверждена судами, но убытки ими не возмещены и требуется введение банкротства для проведения возмещения. Условно говоря, мораторий по своей логике не может защищать нарушителей и откладывать защиту интересов пострадавших , — пояснил Олег Москвитин.

Адвокат АБ «Андрей Городисский и партнеры» Дмитрий Якушев, напротив, не очень верит в реализацию предложения АСВ. Он, с одной стороны, не уверен в возможности возмещения ущерба, а с другой — привел и другие ведомства, которые могли бы обратиться с подобной инициативой.

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— Например, ФНС по налоговым недоимкам или те же банки по искам о привлечении к субсидиарной ответственности. В этом случае критерии введения моратория придется существенно пересматривать, — прокомментировал юрист.

Также эксперты обратили внимание, что сейчас значительная часть имущества недобросовестных банкиров находится за границей . Олег Москвитин напомнил, что до последнего времени проблемы в этом не было.

— Существующие правовые механизмы в целом позволяют обращать взыскание на активы, расположенные за рубежом. До недавнего времени и АСВ, и крупные банки, в том числе с привлечением консультантов, успешно находили заграничное имущество, обращались в зарубежные суды и добивались взысканий, — сказал эксперт.

Сегодня эффективность такой работы будет зависеть от того, насколько международные и иностранные правовые институты будут политизированы или останутся в рамках уважения к обязательности судебных актов вне зависимости от страны, предположил он.

Дмитрий Якушев отметил, что изъятие имущества за рубежом всегда было сложным процессом с непредсказуемым результатом, а сейчас такие действия потребуют привлечения иностранных специалистов, которые могут отказаться работать с российскими банками.