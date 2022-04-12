Глава предприятия Leuchtstoffwerk Breitungen назвал бесполезными санкции против России

Глава немецкого химического предприятия Leuchtstoffwerk Breitungen Вольфганг Айзенберг указал на бесполезность санкции против России, поскольку большая часть мира не присоединяется к ограничениям.

По его мнению, возможное введение эмбарго на поставки российского газа является бессмысленным, так как эта мера не повлияет на ход спецоперации России.

«Потому что большая часть мира просто не участвует в санкциях. Индия довольна, что может получать нефть по дисконтной цене. Это действительно решение? Кроме того, мы не должны ослаблять себя санкциями сильнее, чем [президент России] Владимир Путин. Но это именно то, что мы сделали бы при газовом эмбарго», — указал Айзенберг в беседе c газетой Frankfurter Allgemeine Zeitung 11 апреля.

Он подчеркнул, что в случае отказа от российского газа его компания рискует остаться без электроэнергии и будет вынуждена снизить объем производства вплоть до 50%. Кроме того, сократится и уровень продаж, а сотрудники могут потерять рабочие места.

«При остановке поставок газа нам грозит крах целых производственных цепочек с фатальными экономическими и социальными последствиями», — резюмировал глава компании.

7 апреля журналист Бредли Бланкеншип указал на то, что антироссийские санкции Запада не сокрушили экономику России и не ввергли в изоляцию от глобальной экономической системы. По его словам, сектор энергетики продолжает быть прибыльным для РФ, что объясняется зависимостью ЕС от поставок нефти и газа из страны.

Днем ранее Европарламент (ЕП) принял резолюцию с призывом ввести эмбарго на импорт энергоресурсов из России. При этом депутаты отметили, что Евросоюз должен предусмотреть четкую стратегию энергетической безопасности. В полномочия ЕП не входит принятие санкций, резолюции обязательными к исполнению не являются.

6 апреля депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли выступила против антироссийских санкций, назвав такую политику безумием. По ее словам, из-за санкций граждане ЕС сталкиваются с катастрофической инфляцией, стремительным ростом цен на энергию и историческим снижением уровня жизни.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель 21 марта заявил, что министры иностранных дел 27 стран Евросоюза (ЕС) намерены обсудить возможность отказа от российской нефти на фоне проводимой спецоперации РФ по защите Донбасса. В ответ на это заявление представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что если ЕС введет эмбарго на импорт нефти из России, то это решение ударит по всем и серьезно повлияет на мировой нефтяной рынок.

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса, которая вызвала негативную реакцию со стороны Запада, Россия начала 24 февраля. В задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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