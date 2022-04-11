У каждого — своя: чего ждать от новой мировой финансовой системы

Газета Financial Times вынесла приговор доллару США из-за того, что власти страны используют валюту в качестве экономического оружия против своих геополитических противников, в первую очередь — России. Но большинство опрошенных «Известиями» экспертов считают, что в будущем доллар никуда не денется, а вот ожидать раскола нынешней мировой финансовой системы и формирования новой двухосевой стоит уже в ближайшие годы.

Было ваше — стало наше

Как пишет в своей статье Financial Times, США фактически используют доллар как оружие, основывая свои санкции против России на доминировании собственной валюты. В будущем это может спровоцировать негативную реакцию уже со стороны американских союзников. Это, по мнению Financial Times и экспертов, чьи слова приводит газета, — прямой путь к подрыву американской валюты и расколу мировой финансовой системы на конкурирующие блоки. В частности, такое мнение высказал аналитик банка Credit Suisse Золтан Позар, а профессор финансового права из Университета Вирджинии Миту Гулати добавил, что изменение правил для России — это изменение правил для всего мира, и как только правила изменятся, вместе с ними навсегда уйдет старая система международных финансов.

У каждого — своя Фото: РИА Новости/Максим Блинов

В материале газеты говорится, что если в ближайшие годы произойдет неуклонный отход от доллара, то санкции против российского ЦБ (заморозка части его золотовалютных резервов, номинированной в валюте западных стран) уже не будут выглядеть как новый смелый способ оказать давление на оппонента. В таком случае они моментально приведут к тому, что долларовая система превратится в аналог Суэцкого канала — того самого, благодаря которому в прошлом году из-за одного застрявшего контейнеровоза была парализована вся мировая торговля.

В беседе с «Известиями» директор по инвестициям Sigma Global Management Владислав Петленко отметил, что доля доллара в международных расчетах, как и в качестве резервной валюты, постепенно падает — по последнему параметру она сейчас составляет порядка 60%. Более того, уже порядка 70 центральных банков по всему миру держат юань в качестве резервной валюты. Причем Австралия, Япония, а также многие африканские страны и некоторые страны Ближнего Востока регулярно используют юань в своих транзакциях.

— Последние события могут ускорить это падение, и когда доля доллара в международных резервах упадет ниже 40%, действительно может начаться процесс трансформации, поскольку санкционное давление доллара на международные расчеты не будет устраивать многие страны, — говорит Петленко.

С ним соглашается и сооснователь «Золотого Инвест Клуба» Евгений Шимановский, отметивший, что США далеко не впервые используют доллар, чтобы грабить другие страны. Он напоминает, что после того, как Вашингтон заходит в какую-то страну со своей валютой, национальные деньги этой страны всегда стремительно обесцениваются. Сейчас же, по мнению собеседника «Известий», доллар и вовсе используется как инструмент шантажа, хотя формально он призван лишь для того, чтобы исполнять функцию мировых денег.

У каждого — своя Контейнеровоз Ever Given, заблокировавший Суэцкий канал Фото: Global Look Press/Mahmoud El-khawas

— Последние действия США — блокировка средств, которые были честно заработаны нашей страной от продажи ресурсов — это сигнал другим странам, что с ними может произойти то же самое, — говорит Шимановский. — На каждое действие есть противодействие. Блокировка карт на короткий период в 2014 году привела к появлению платежной системы «Мир», которая получает дальнейшее развитие как у нас в стране, так и за рубежом.

Вас я попрошу остаться

Но все равно ожидать того, что доллар США попросту рухнет и исчезнет из мировой финансовой системы, не стоит, говорит директор PwEM Invest Яна Конюхова. По словам собеседницы «Известий», самое плохое, что может случиться с американской валютой — это инфляция. Но для тех стран, которые используют валюту в своих целях, она представляет гораздо больше опасности.

— Западные валюты становятся токсичны для государств, у которых есть собственное мнение. Если согласны с мнением условного Запада, можно продолжать хранить свои ценности в их валюте. Но уже сейчас видно, что вопрос создания наднациональных денег и платежных систем, не подверженных политическим рискам, весьма актуален, — говорит Конюхова.

Назревшая потребность в альтернативных средствах платежа явно прослеживается в поведении разных стран. Однако это вовсе не означает, что кто-то из новых или старых игроков просто перевернет шахматную доску: все известные и привычные фигурки останутся, просто кто-то будет играть ими в шахматы, а кто-то — в шашки или даже в Чапаева.

В результате, считают некоторые собеседники «Известий», вся мировая финансовая система разделится на две практически независимые платформы, которые будут обслуживать региональные интересы. Так, аналитик из команды экономического Telegram-канала РДВ предположил, что финансовый мир будет разделен на условный морской «западный» и сухопутный «азиатский». И каждый макрорегион будет строить свою финансовую систему. Причем именно у сухопутной Азии общепринятая валюта может получить золотую или сырьевую привязку.

В свою очередь Евгений Шимановский из «Золотого Инвест Клуба» считает, что рубль тоже может встроиться в эту систему, особенно учитывая тот факт, что наша страна уже давно активно ищет способы торговать с другими государствами, минуя доллар США.

— Это может привести к частичному или полному отказу от долларов внутри объединения стран, которые торгуют друг с другом через рубли. Будущее за валютами, обеспеченными ресурсами, золотом и энергоносителями, а не странами, за которыми стоит огромный долг, — говорит эксперт.

Кесарю — кесарево

Схожее мнение приводит и Яна Конюхова из PWeM Invest, отмечая, что процесс вытеснения доллара из мировой системы расчетов идет и сейчас, но имеет плавный характер. Хотя так или иначе, мир придет к дефрагментации валютных систем.

— Главное ведь не валюта, а ее материальное, ресурсное наполнение. Сейчас доллар поддерживается за счет союзников США — Европы и Японии, которые имеют профицит счета текущих операций и обладают избытком свободных средств, — объясняет она.

Напротив, экономист и директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода в беседе с «Известиями» отметил, что страны или макроэкономические регионы, которые пытаются занять господствующие позиции на мировом валютном рынке, должны обладать более сильной экономикой и более высокими темпами ее роста как минимум в течение 20 лет на фоне жесткой денежно-кредитной политики.

— Сегодня экономике США смертельно ничего не угрожает, а вот европейская и российская находятся в шаге от рецессии. Говорить о бесконтрольной и необеспеченной эмиссии доллара можно бесконечно, однако на грани кризиса сегодня находится еврозона, которая будет выбираться из него много лет. Вот почему доллару в ближайшие лет 20-30 ничего не угрожает, — уверен Лобода.

С другой стороны, считает собеседник «Известий», в будущем доллар и евро могут потерять определенную часть своей ценности, но их отрицательное торговое сальдо будет компенсировано притоком иностранных инвестиций — мировой капитал, как и раньше, будет стремиться в юрисдикции США, ЕС и Великобритании, говорит он.

— Если случится очередной мировой экономический кризис, именно доллар США и американские государственные облигации станут убежищем инвесторов и начнут расти ко всем валютам, — добавляет Лобода. — Относительную конкуренцию американской валюте могут составить японская иена и швейцарский франк. Если монетарные власти России перейдут к политике сильного рубля, то в лучшем случае российский рубль получит звание привлекательной региональной валюты минимум через 10 лет.