Замах на рубль: Россия не хочет погашать долги валютой из принципа

Российский Минфин на минувшей неделе впервые исполнил обязательства по двум видам суверенных облигаций в рублях. Сумма платежей составила $649 млн. Это произошло после того как банк-агент не разрешил использовать замороженные валютные счета российских международных резервов впервые после введения санкций против России в связи со спецоперацией на Украине. Американские власти в лице пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки заявили, что это сделано намеренно, чтобы заставить РФ платить по долгам из своей валютной выручки и тем самым ослаблять ее финансовые позиции. При этом даже в этом случае денег у России будет намного больше, чем необходимо. Тем не менее оплата долгов в рублях — шаг скорее политический, и эта практика будет продолжаться, пока действует заморозка резервов, считают опрошенные «Известиями» аналитики.

Через некоторое время после заморозки счетов и ввода санкций против российской финансовой системы власти США сделали оговорку, что резервы могут использоваться для погашения евробондов (как самих бумаг, так и купонного дохода по ним). По крайней мере, такое правило должно было действовать 2–3 месяца. В марте платежи по купонному доходу прошли нормально. Но, судя по всему, концепция вновь изменилась, и банки-агенты не собираются проводить платежи из замороженных резервов. Вопрос технического дефолта России вновь стал актуальным.

Минфин России пояснил, что недружественные страны будут получать выплаты через российские финансовые организации в рублях по курсу ЦБ на день расчета. Так и произошло 4 апреля, когда было погашено без малого около $650 млн. Что будет дальше, до конца не понятно. Текущие условия санкций не позволяют использовать замороженные резервы ЦБ, но они могут измениться в любой момент.

Замах на рубль Фото: Global Look Press/Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop

По словам пресс-секретаря президента США Джен Псаки, задача продолжения блокировки резервов даже для выплат по евробондам состоит в том, чтобы либо заставить Россию тратить ту часть резервов, которая находится в российских банках, либо начать использовать поступающую в страну валютную выручку. По этой задумке, американские власти создают для РФ финансовые проблемы.

Сложно сказать, какими расчетами руководствовалась американская администрация при утверждении такой политики, однако как способ усложнить жизнь Москве она выглядит сомнительной. Если представить, что власти России решат полностью погашать долги в валюте облигаций даже не прибегая к сохранившимся вне санкций резервам, сугубо из валютной выручки, то они бы сделали это без малейших затруднений. Общий объем заимствований по евробондам составляет около $40 млрд (из них чуть более 5% к погашению в этом году). Россия в последние годы занимала за рубежом не из необходимости, а только для того, чтобы присутствовать на международном рынке. Рублевые облигации были намного более популярны, в том числе и у иностранных инвесторов.

Объемы валютной выручки несопоставимо больше. Ситуация сейчас особенная: из-за санкций резко просел российский импорт и в куда меньшей степени — экспорт. По подсчетам главного экономиста Института международных финансов Робина Брукса, сейчас положительное сальдо платежного баланса страны составляет $20 млрд в месяц. В свою очередь, министр финансов Антон Силуанов заявлял, что оно в марте увеличилось в пять раз по сравнению с «нормальными» временами. Если к тому же учесть еще и требование о продаже экспортерами 80% валютной выручки, а также резко замедлившийся отток капитала (всё, что было можно, уже вывезли — в первую очередь, нерезиденты, а де-факто контроль за движением капиталов не позволяет продолжать процесс), то выходит, что долларов и евро у Минфина и ЦБ будет во много раз больше, чем это бы потребовалось для погашения долгов. Почему в этих условиях было решено проводить платежи в рублях?

По словам руководителя отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаила Когана, это вопрос чисто политический и уже просто принципиальный.

Замах на рубль Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— По факту, у Минфина нет никаких проблем с тем, чтобы обслуживать свои валютные обязательства из тех денег, которые продают на бирже экспортеры. И их будет хватать для этих целей с огромным запасом — поставки нефти и газа пока что продолжаются в достаточно больших объемах, чтобы не сомневаться в том, что без валюты РФ не останется. Другой вопрос, что здесь идет прямая конфронтация с США. Инвесторам прямо указывают на то, что мы можем легко обслуживать обязательства, но США этого делать не дают. Мы отправляем платежи в рублях, потому что ЗВР заблокированы и доступ к ним перекрыт, а вы можете спокойно конвертировать эти рубли в валюту. Но такие платежи не пропускает платежный агент в виде банка. То есть здесь две стороны пошли на принцип.

— У РФ достаточно средств, чтобы расплатиться по таким долгам в любой валюте. Валютная выручка российских компаний — более $30 млрд в месяц, — отмечает начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. — Но проблема не в том, что денег не хватает, а в том, что эти деньги не хочет получать держатель этих евробондов. Под держателем понимаю нерезидентов, которым их же власти мешают получить средства от вложений.

Он добавил, что ситуация выглядит абсурдно:

— Можно целиком согласиться с мнением, что всё происходящее это не дефолт России, а с заморозкой российских ЗВР — это дефолт США по их долларовым обязательствам перед РФ.

— Из валютной выручки Минфин РФ платить не будет, механизм оплаты в случае невозможности платить долларами из замороженных резервов уже был озвучен ранее. Тем более что Банк России в торгах валютой не участвует, его счета в долларах и евро заблокированы, — считает главный управляющий портфелем УК «Атон-менеджмент» Константин Святный. — И нет смысла еще покупать доллары, их также автоматически заблокируют и ими нельзя будет воспользоваться.

Замах на рубль Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

На данный момент кредиторы никак не отреагировали на проведение платежа в рублях. По условиям выпуска еврооблигаций, в течение 30 дней после наступления срока погашения идет период отсрочки платежа. Только в начале мая станет ясно, можно ли считать ситуацию техническим дефолтом или нет.

— От технического и полноценного дефолта по облигациям России не будет ни горячо ни холодно — доступ к международным рынкам займа для страны всё равно закрыт надолго, — считает Коган. —- Вопрос только в том, насколько упорно инвесторы и держатели российских евробондов будут добиваться того, чтобы США дали возможность обслуживать РФ долги из тех резервов, которые были заморожены.