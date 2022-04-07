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ЕП принял резолюцию с призывом запретить импорт нефти и газа из РФ

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Европарламент (ЕП) принял резолюцию с призывом ввести эмбарго на импорт энергоресурсов из России. Об этом в четверг, 7 апреля, говорится в пресс-релизе ЕП.

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«Депутаты призывают к дополнительным ограничительным мерам, в частности, к полному эмбарго на импорт нефти, ядерного топлива, газа и угля», — говорится в сообщении.

Решение было принято 413 голосами евродепутатов, против высказались 93 парламентария, 46 в голосовании не участвовали.

Вместе с тем депутаты отмечают, что при этом Евросоюз должен предусмотреть четкую стратегию энергетической безопасности. В полномочия ЕП не входит принятие санкций, резолюции обязательными к исполнению не являются.

4 апреля глава Deutsche Bank Кристиан Зевинг отметила, что в случае эмбарго на поставку нефти и газа из России экономика Германии и Европы в целом может впасть в нарастающую рецессию и в конечном итоге рухнуть. Он добавил, что ориентированная на экспорт немецкая экономика находится в относительной зависимости от энергоносителей РФ, но правительство ФРГ после начала спецоперации РФ на Украине предпринимает все усилия для того, чтобы изменить курс.

В тот же день руководитель Центра развития энергетики Кирилл Мельников заявил, что возможный запрет на закупку российской нефти может привести к росту цен на нее до $150 за баррель. По его словам, в наибольшей степени от поставок российской нефти зависят Германия и страны Центральной и Восточной Европы, от нефтепродуктов — Финляндия и страны Прибалтики.

2 апреля министр экономики, вице-канцлер Роберт Хабек предрек смерть процветанию ФРГ в случае эмбарго на поставки энергоносителей из России. По его словам, в Германии отсутствует инфраструктура для импорта газа и нефти другими способами.

Западные страны начали вводить антироссийские санкции после того, как 24 февраля Российская Федерация начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Российский президент Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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