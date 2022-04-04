Эксперт предрек резкий рост цен на нефть в случае эмбарго на закупку в РФ

Возможнй запрет на закупку российской нефти может привести к росту цен на нее до $150 за баррель. Такое мнение выразил «Известиям» руководитель Центра развития энергетики Кирилл Мельников в понедельник, 4 апреля.

В минувшие выходные газета FT сообщила со ссылкой на источники, что послы Евросоюза рассмотрят 6 апреля новые ограничения в отношении российского импорта энергоносителей, запрет на использование портов и ряд персональных санкций.



«Говоря об эмбарго на нефть, нужно понять, распространится ли оно на нефтепродукты. Россия в прошлом году поставляла в Европу около 2,7 млн баррелей нефти в сутки и более 1,5 млн баррелей нефтепродуктов в сутки, прежде всего мазута и дизельного топлива», — сказал Мельников.

В наибольшей степени от поставок российской нефти зависят, по его словам, Германия и страны Центральной и Восточной Европы, от нефтепродуктов — Финляндия и страны Прибалтики. Поскольку нефть — товар, который торгуется глобально, Европа сможет заменить поставки из России нефтью схожих характеристик с Ближнего Востока, прежде всего из Саудовской Аравии.

«Такой переход вызовет существенный рост цены, которые могут подняться до $150 за баррель в сценарии полного эмбарго», — отметил собеседник «Известий».



Он подчеркнул, что Россия в свою очередь постарается перенаправить нефть в Азию, и прежде всего в Индию. Однако полностью компенсировать утрату европейского рынка, скорее всего, не удастся, констатировал специалист.

Что касается российских нефтепродуктов, их Европа, вероятно, не сможет немедленно заменить: поставки с Ближнего Востока и из США в перспективе нескольких месяцев не смогут целиком закрыть спрос, учитывая также сезонное увеличение потребления топлива летом, отметил руководитель Центра развития энергетики.



«Поэтому, на наш взгляд, полное эмбарго на российские нефтепродукты — пока не слишком реалистичный сценарий, при этом запрет импорта только мазута более вероятен, чем запрет закупок дизтоплива и сжиженного углеводородного газа (балонного пропан-бутана)» — считает он.



Говоря об угле, специалист сказал, что, хотя российский уголь занимает 44% в импорте ЕС, европейский рынок занимает в российском экспорте всего 22%. В 2021 году Москва экспортировала 227 млн т угля, из которых только 50 млн т было продано в ЕС, а 129 млн т — в Азию, в том числе 53 млн т в Китай. Специалист полагает, что российский угольный экспорт может «сравнительно безболезненно» переориентироваться с Европы на рынок Ближнего Востока и Южной Азии. К примеру, Индия импортировала в 2021 году 215 млн т угля, из которых менее 4% пришлось на российский уголь.



«Хотя экспорт в Индию потребует больших расходов на транспорт, это несильно скажется на российских угольных компаниях, учитывая, что мировые цены на энергетический уголь (вид топлива, который используется для получения электроэнергии. — Ред.) с начала года выросли почти в три раза — до $400 за 1 т. Европа постарается заместить российский уголь поставками из США и Австралии, которые будут более дорогими, что поддержит мировые цены на уголь на высоком уровне», — считает Мельников.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон выступил за введение нового пакета санкций против РФ, отметив, что они могут касаться ограничения поставок нефти и угля.



Отвечая на вопрос, могут ли полностью прекратиться поставки нефти и угля из РФ, французский лидер заявил: «Я думаю, что по нефти и углю мы должны продвинуться. Мы должны продвинуться в вопросе санкций».

В этот же день глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС продолжит оказывать поддержку Украине и планирует срочно рассмотреть дополнительные санкции против Москвы.

Западные страны начали вводить антироссийские санкции, после того как 24 февраля Российская Федерация начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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