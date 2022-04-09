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Журналист рассказал о неожиданных последствиях антироссийских санкций

Global Times: Санкции не смогли изолировать Россию от мировой экономики
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Антироссийские санкции Запада не сокрушили экономику России и не ввергли в изоляцию от глобальной экономической системы. Такую точку зрения в четверг, 7 апреля, выразил журналист Бредли Бланкеншип в своем материале для Global Times.

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«Рубль почти полностью восстановился после потерь за время российской специальной военной операции на Украине», — подчеркнул он.

Отмечается, что санкции вводились не только для нанесения вреда российской экономике, но и с целью вызвать недовольство среди населения. При этом, по мнению Бланкеншипа, планы Запада не претворились в жизнь.

Сектор энергетики продолжает быть прибыльным для РФ, что объясняется зависимостью ЕС от поставок нефти и газа из страны. При этом указывается на то, что США хотят усилить свое влияние в Европе, заменив российские энергоносители на свои.

Ранее, 6 апреля, немецкий экономист Андреас Бек заявил, что настоящая проблема антироссийских санкций заключается не в их слабости, а в том, что они не привели к изоляции России. К тому же они в большей степени изолировали тех, кто их ввел.

Санкции уже привели к тому, что Китай, Индия и другие страны получают сырую нефть со скидкой 20%, и это примерная разница между российской нефтью Ural и сортом Brent, отметил он.

Ранее, 5 апреля, немецкий телеканал Die Welt заявил, что запрет на импорт российских энергоресурсов может оставить страны Европы с пустыми полками и без рычагов давления на Москву. Между тем запрет на поставки энергоносителей из России повлияет в том числе на производство удобрений, что негативно скажется на сельском хозяйстве. Это вполне может привести к дефициту продовольствия, который уже наблюдается в ряде европейских стран.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала военной операции по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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