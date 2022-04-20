Ни вашим ни нашим: почему Сербия раздражает и Москву, и Запад

Президент Александр Вучич жалуется на давление со стороны Запада, настаивающего на присоединении Сербии к антироссийским санкциям. Белград отнекивается как может, при этом всё же поддержал исключение Москвы из Совета по правам человека в ООН. О том, как сербские власти пытаются усидеть на двух стульях и в ответ получают критику со всех сторон, — в материале «Известий».

Усилили давление

Запад серьезно давит на Белград из-за отказа вводить антироссийские санкции, заявил сербский лидер Александр Вучич. По его словам, взамен на ввод ограничительных мер против Москвы ему обещают «любую награду». « Буду прославлен всеми, будут говорить, что я — величайший демократ в мире, хотя до вчерашнего дня называли авторитарным и полуавтократичным », — отметил глава государства, добавив, что любые рестрикции против РФ «бессмысленны и аморальны».

При этом он подчеркнул, что решение Сербии дорого ей обходится. «Дороже, чем думаете», — посетовал лидер.

Вучич еще в марте отказался присоединяться к санкциям, которые ввели США и ЕС, сославшись на принцип взаимности, а также из-за соглашения о поставках газа и поддержки по Косово, которую оказывает Москва. Он также осудил двойные стандарты Запада в отношении Косово и Украины.

Ни вашим ни нашим Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

« Я не ищу предлога, чтобы оправдать свои шаги по отношению к тем, кто нам помогал в других важных вопросах. К тому же не забудьте, кто в 2015-м наложил вето на британскую резолюцию (о геноциде в Сребренице. — Ред.) в ООН », — уверял политик.

По словам Вучича, Белград продолжит сохранять дружеские и партнерские отношения с Москвой и Пекином.

В начале апреля сербский лидер также заявлял, что его страна — единственная в Европе — отказалась вводить антироссийские санкции. Сербский лидер пояснил, что Белград, несмотря ни на что, продолжит авиасообщение с Россией. По его словам, с территории Украины и одной из стран ЕС «ежедневно поступают уведомления о якобы находящихся на борту взрывных устройствах».

« Сегодня прибыли нет, мы продолжаем полеты буквально из принципа, поскольку хотим показать, что мы — свободная страна и сами принимаем решения. Не надо за нас решать, когда нам отменять рейсы », — заявил он.

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Вучич пожаловался, что Сербии «каждый раз грозит то, что хорватская печать называет ядерным ударом по стране». « Они не говорят о настоящих ядерных ракетах, а о санкциях в отношении Сербии и приостановке ее европейского пути », — пояснил Вучич.

При этом Сербия проголосовала за приостановку членства России в Совете по правам человека (СПЧ) ООН. Москву лишили права голоса и права выступать в совете. РФ заявила о выходе и СПЧ. Вучич пояснил, что Белграду пришлось поддержать резолюцию, так как сербские власти опасались ответных мер против страны. Ее власти поддержали 4 из 13 пунктов документа — те, что не предполагают санкций и отчуждения имущества российских компаний в стране, уверял Вучич.

Идут на компромиссы

В Сербии, Черногории, Республике Сербской прошло несколько митингов в поддержку России. К тому же около 200 сербских академиков, профессоров, выдающихся деятелей культуры и искусства, а также представителей духовенства подписали петицию против введения антироссийских санкций.

« Требуем от президента страны Александра Вучича отвергнуть давление и шантаж Запада, чтобы правительство Сербии не вводило санкции против России и никаким единичным решением не поставило под угрозу экономическое, военное и политическое, культурное и финансовое сотрудничество двух стран, поскольку сотрудничество с Россией — единственная гарантия сохранения Косово и Метохии в составе Сербии, а также дейтонского статуса Республики Сербской [в Боснии и Герцеговине] », — говорится в документе.

Ни вашим ни нашим Шествие против решения сербских властей проголосовать за приостановку членства РФ в Совете ООН по правам человека, 15 апреля 2022 года Фото: REUTERS/Zorana Jevtic

Осудили позицию Белграда и в Москве. «Представители государств, стремящихся проводить независимую, сбалансированную политику, говорят нам, что подвергаются колоссальному давлению со стороны западных стран, в первую очередь США... Соответственно, идут на «компромиссы». Не понимаем этого. Знаем, что оказывается давление. Но если речь идет о тех, кто объявляет себя нашими друзьями, то это понять невозможно», — прокомментировали в МИДе голосование Сербии в ООН.

Пошел на попятную

При этом на Западе эти меры считают недостаточными. Активнее всего Сербию за ее позицию критикует Берлин, считающийся главным партнером страны в Евросоюзе. « Если Белград хочет попасть в Евросоюз, необходимо присоединиться к политике и санкциям ЕС », — заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

То, что давление на Вучича еще больше усилится, предсказывал еще в начале апреля посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко. « Это просто выкручивание рук самым откровенным образом », — описал происходящее дипломат.

Ни вашим ни нашим Александр Вучич и Анналена Бербок на пресс-конференции после двусторонних переговоров в Президентском дворце, Белград, 11 марта 2022 года Фото: Global Look Press/dpa/Michael Kappeler

Белград вынужден идти на попятную. Так, вице-премьер и министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович рассказала о планах страны с осени 2023-го снизить газовую зависимость от России. Страна планирует получать сжиженный газ из Греции и природный газ из Азербайджана.

Продолжит балансировать на грани

Прозападный вектор принес плоды. Изначально Совет ЕС запретил Белграду после 15 мая импортировать нефть из России. Однако на следующий день после голосования в Генассамблее ООН по вопросу приостановки членства России в СПЧ с Сербии сняли ограничения по транспортировке через трубопровод JANAFА.

Этим сербы обеспечили нормальное функционирование крупнейшей местной компании «Нефтяная индустрия Сербии», мажоритарным акционером которой является «Газпромнефть», отмечает в беседе с «Известиями» профессор НИУ ВШЭ, руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина. « На деле Белград также обеспечивает и реализацию российских экономических интересов. Что касается внутреннего недовольства Вучичем, то оно существует как в стране, так и за ее пределами. В любой критической ситуации неоднозначные позиции всегда вызывают критику. Но надо сказать, что балансирование — единственное положение, в котором сейчас может находиться Белград », — пояснила балканист.

По ее словам, такая двойственная позиция Белграда объясняется несколькими причинами. Во-первых, обеспечивает политическую конъюнктуру и балансирование между Востоком и Западом, на котором построена многовекторная политика Белграда, провозглашенная еще в конце нулевых годов. « Это то, что привело сербов и к внутренним экономических успехам последнего десятилетия. Оно же стало важным фактором в том, что Белграду по-прежнему удается вести «торг» за край Косово и Метохия, хотя несколько раз за последние годы его судьба для сербов висела на волоске », — считает политолог.

Ни вашим ни нашим Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski

Во-вторых, есть еще внутреннее измерение, отмечает Энтина. « Сербский мир разделен границами государств, в том числе самопровозглашенного. Сегодняшняя ситуация отражается на положении сербов в Боснии и Герцеговине, Черногории, самопровозглашенном Косово. Позиция балансирования последние два месяца позволяла сохранять стабильность внутри самого сербского мира, а также отодвинуть угрозу его дальнейшего разделения и распада », — пояснила эксперт.

Специалист подчеркивает, что в последние несколько недель усилились провокации как в Косово и Метохии со стороны Приштины, так и в Боснии и Герцеговине. « Мы видим открытую деятельность Британии, которую все обсуждают на Балканах. За последний месяц все крупные политические деятели Запада объявили о необходимости ускоренного вступления в НАТО всего балканского пространства. Такими гибридными угрозами Запад пытается вынудить Вучича присоединиться к антироссийским санкциям, повышая стоимость игры во внутрибалканском поле за счет нагнетания угрозы силового решения сербского вопроса. Вучич будет делать максимум возможного, чтобы как можно дольше продолжать балансирование. Это обеспечивает многовекторность внешней политики Белграда и возможность снижения возможных угроз сербскому миру Балкан », — полагает Энтина.