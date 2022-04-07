Отброшенный совет: что значит приостановка членства России в СПЧ ООН

Россия перестала быть членом Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) — за то, чтобы исключить ее из этого органа, проголосовало 98 стран Генеральной Ассамблеи. Правда, в тот же день Москва сообщила, что покидает совет сама — досрочно . Это не значит, что она выходит из совета навсегда — предыдущий опыт показывает, что восстановление членства вполне возможно. По оценке опрошенных «Известиями» экспертов, в целом прекращение членства в СПЧ — это больше имиджевая, нежели практическая история ; решений, обязательных к исполнению, этот совет не принимает — так что единственное, чего лишилась Москва, это трибуны для продвижения своей позиции.

Больше символическое, чем практическое

7 апреля Генеральная Ассамблея ООН провела экстренную сессию и проголосовала по резолюции о том, чтобы приостановить членство России в Совете по правам человека . Этот документ был поставлен на голосование с подачи США, которые обвинили РФ в «систематическом нарушении прав человека» и назвали ее участие в СПЧ «фарсом».

До этого Генассамблея уже дважды осуждала действия России на Украине — 2 марта и 24 марта. Она приняла два документа, которые одобрили 141 и 140 стран соответственно; против же выступили только пять делегаций (Россия, Белоруссия, КНДР, Сирия и Эритрея). Москва объяснила такие итоги влиянием западных стран во главе с США, которые действуют с помощью «неприкрытого шантажа, попыток подкупа и угроз санкциями».

На нынешнем голосовании в Генассамблее соотношение голосов было немного иным. За приостановку проголосовали 98 стран, против — 24, воздержались — 58 . К пяти странам, которые до этого отвергли резолюции с осуждением, прибавились, в частности, Казахстан, Киргизия, Китай, Таджикистан, Узбекистан.

Отброшенный совет_3 Экстренная сессия Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке Фото: REUTERS/Andrew Kelly

Однако на итог это не оказало влияния — согласно резолюции ГА, учредившей СПЧ, членство страны, которая «совершает грубые и систематические нарушения прав человека», ассамблея может приостановить решением двух третей голосов (воздержавшиеся не учитываются). С этого момента в совете Россия работать больше не может. Правда это ограничение касается только ее нынешнего мандата в СПЧ, который истекает в 2023 году .

Россия исход голосования не приняла и заявила, что в основе американской резолюции лежат «исключительно геополитические приоритеты коллективного Запада».

— Считаем инициативу США неправомерным и политически мотивированным шагом, цель которого только одна — оказание давления на суверенное государство , осуществляющее независимую внутреннюю и внешнюю политику, — говорится в заявлении постпреда РФ при Отделении ООН в Женеве Геннадия Гатилова (есть у «Известий»). — Приходится с сожалением констатировать, что современный СПЧ монополизирован одной группой государств, которая не брезгует использовать его в своих конъюнктурных целях . <…> Его беспардонно используют в качестве инструмента давления и откровенного запугивания все большего числа государств.

Дипломат сообщил: 7 апреля Россия решила выйти из СПЧ сама — досрочно . Эта ситуация напоминает обстановку вокруг выхода Москвы из Совета Европы, который случился в середине марта 2022 года. После того, как из-за операции на Украине члены СЕ приостановили ее участие там, Москва также заявила, что выйдет оттуда сама (процедура предполагала, что покидать совет она будет до конца 2022 года). Однако 16 марта высший орган СЕ — Комитет министров постановил исключить Россию из организации, досрочно прекратив ее членство.

По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, исключение из СПЧ ООН несет скорее символические, нежели реальные потери.

Отброшенный совет_4 Зал во Дворце наций в Женеве, где проходят сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) Фото: Global Look Press/Xinhua

— Это решение в большей степени политическое, оно отражает позицию большинства членов ГА по военной спецоперации на Украине . Его, в частности, активно продвигали западные члены СПЧ, — сказал «Известиям» глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. — Конечно, это лишает Россию определенной трибуны, но если говорить о самом СПЧ, то надо учитывать, что его критиковали многие — США при Дональде Трампе его на какое-то время покинули.

Эту точку зрения разделяет научный директор клуба «Валдай», главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

— С точки зрения имиджа и престижа, ничего хорошего в этом нет , — сказал «Известиям» эксперт. — При этом каких-то конкретных последствий у этого не будет, потому что СПЧ — это орган, в большей степени, церемониальный . Так что как способ указать Москве на неприятие ее политики это исключение работает; с точки же зрения действия ООН и места в ее рамках России, принципиально ничего не меняется.

За 16 лет работы совета это второй случай, когда Генассамблея приостанавливает членство в СПЧ. Впервые это произошло в марте 2011 года — тогда такое решение вынесли в отношении Ливии (семь месяцев спустя ее членство в СПЧ было восстановлено).

Справка «Известий» Совет ООН по правам человека — это вспомогательный правозащитный орган Генеральной Ассамблеи, который в 2006 году заменил собой Комиссию по правам человека. По сути, это форум, который выносит рекомендации о том, как дальше лучше развивать международное право в области прав человека. СПЧ расположен в Женеве. В него входят 47 стран, которых избирают члены ГА. Как поясняет сайт ООН, при выборе учитывается вклад кандидатов в защиту прав человека, а также их добровольные взносы и принятые обязательства. Время полномочий каждого участника — три года, занимать место в совете страна может не более двух сроков подряд. Россия в СПЧ ООН с 2021 года, этот срок истекает в следующем году.

Волатильная риторика

Тем временем, со стороны России звучат новые заявления о ее переговорах с Украиной . 7 апреля с ними выступил глава МИД РФ Сергей Лавров: на пресс-конференции после встречи со своим коллегой из Бахрейна он сказал, что Киев «начинает отходить» от тех предложений , которые он представил на встрече в Стамбуле 29 марта и «которые были в целом позитивно восприняты» Москвой.

Министр обвинил украинскую сторону в том, что она «создает новые провокации, как это было в Буче» . Речь о небольшом городе в Киевской области, который российские войска покинули 30 марта. 3 апреля мировые СМИ опубликовали фото и видео оттуда, на них изображены братские могилы и тела людей, лежащие вдоль дорог и во дворах. Украина и западные страны обвинили в этих убийствах и других преступлениях российских военных; Москва эти обвинения отвергла, назвав их «откровенно лживой провокацией», «срежиссированным шоу» и «чудовищным подлогом».

Отброшенный совет_2 Техника и солдаты ВСУ на улице в Буче Фото: REUTERS/Zohra Bensemra

Еще неделю назад Сергей Лавров оценивал стамбульский раунд как продвижение вперед, однако после 3 апреля его риторика изменилась. Так, 5 апреля он обвинил Киев в том, что на фоне публикаций о Буче тот «попытался вообще прервать переговорный процесс». Президент Украины Владимир Зеленский выступил с прямо противоположным заявлением — так, посещая Бучу 4 апреля, он заявил, что Киев по-прежнему считает возможным для себя обсуждать мирный договор с Россией.

На фоне этого Сергей Лавров заявил, что 6 апреля украинская сторона представила «свой проект соглашений, в котором налицо отход от важнейших положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле» . По оценке министра, в своих изначальных предложениях Киев четко сформулировал, что будущие гарантии безопасности не коснутся Крыма и Севастополя; в нынешнем проекте «эта четкая констатация отсутствует» и «фигурирует идея о том, чтобы проблемы Крыма и Донбасса были вынесены на встречу президентов России и Украины».

« Наверняка на следующем этапе украинская сторона попросит вывести войска [РФ] и будет нагромождать все новые и новые предварительные условия. Этот замысел понятен, и он неприемлем », — предположил министр.

На это Сергею Лаврову заочно ответил украинский переговорщик советник офиса президента Михаил Подоляк. Он рассказал, что его страна подходит к переговорам «без всяких спекуляций, которые свойственны именно россиянам, которые за счет провокационных публичных заявлений пытаются давить на позиции другой стороны». При этом деталей украинской позиции он не прояснил.

У Москвы есть еще одна претензия к Киеву — ее «настораживает» то, что он намерен вынести итоговые договоренности на референдум . «Очень большая вероятность существует того, что когда этот референдум даст отрицательный результат, переговорный процесс придется начинать заново. В такие кошки-мышки мы играть не хотим», — заявил 5 апреля Сергей Лавров.

Отброшенный совет_1 Российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле. 29 марта 2022 года Фото: РИА Новости/Сергей Карпухин

Киев от референдума отказываться, похоже, не собирается. И в этом его поддерживают зарубежные партнеры: как рассказал высокопоставленный собеседник «Известий» в одной из стран, которых Украина видит гарантом своей безопасности, ни одно государство не будет гарантировать договоренности, которые не принимает украинский народ и которые могут стать почвой для нового конфликта.