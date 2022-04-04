Не мелочь и приятно: в Сербии и Венгрии переизбраны действующие лидеры

Минувшие выходные принесли России приятные новости. По итогам выборов у власти в Сербии и Венгрии остались действующие лидеры, относившиеся к Москве с симпатией , хоть и в разной степени. По итогам сербского голосования кресло президента уже в первом туре за собой сохранил Александр Вучич, пообещавший и впредь поддерживать с Россией дружественные отношения . Виктор Орбан, занявший кресло премьера Венгрии уже в четвертый раз подряд, ничего такого пока не заявлял, однако разрыва теплых связей с Москвой также не ожидается .

С приветом Брюсселю

«Весь мир может видеть, что наш бренд христианско–демократической, консервативной, патриотической политики победил». Такими словами Виктор Орбан, ставший по итогам выборов премьером уже в четвертый раз подряд, приветствовал толпу своих сторонников морозным воскресным вечером у избирательного штаба «Фидес» на берегу Дуная в Будапеште.

Судя по предвыборным опросам, победа и так была в кармане у правящей партии и их партнеров по коалиции — Христианско-демократической народной партии, но расчет был куда скромнее, чем вышло в итоге . Отрыв оппозиционной коалиции, вобравшей в себя сразу шесть сил совершенно разного толка, был минимальным, еще пару месяцев назад достигая 1%. Неудивительно, что большинство экспертов сходилось во мнении, что по итогам парламентских выборов 3 апреля партии власти с Орбаном во главе стоит рассчитывать лишь на простое, а не конституционное большинство.

Тем не менее Виктор Орбан, стоящий у руля Венгрии уже 12 лет, вновь преподнес сюрприз. По данным Национального избирательного бюро, вместе с младшими союзниками «Фидес» заручился 135 мандатами в 199-местном Государственном собрании — однопалатном парламенте страны. «Наша победа настолько велика, что вы можете увидеть ее с Луны, не говоря уже о Брюсселе», — не удержался от злорадной шпильки в адрес Евросоюза Виктор Орбан, комментируя такой результат.

Не мелочь и приятно Кабинки для голосования на одном из избирательных участков Венгрии, 3 апреля 2022 года Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Как известно, в ЕС давно недолюбливают Орбана — и за отказ принимать у себя мигрантов с Ближнего Востока, и за наступление на демократические свободы в Венгрии, и за особые отношения с Москвой , что в последние недели стало настоящей костью в горле ЕС. Как известно, Будапешт вместе с ЕС осудил российскую спецоперацию на Украине, но категорически отказался предоставлять Киеву военную помощь, как другие страны НАТО, и выступил резко против санкций в отношении российского энергетического сектора, не желая вредить себе.

Отношение венгерской оппозиции к Москве было куда менее лояльным и прагматичным. Хотя, по словам доцента факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадима Трухачева, «плохое отношение к России не обязательно означает хорошее — к Украине» из-за недовольства всех партий страны нарушением прав этнических венгров в закарпатской Украине . Тем не менее в случае, если бы коалиции из шести партий удалось оставить противников по итогам выборов с простым, а не конституционным большинством, Виктор Орбан был бы вынужден решительнее дистанцироваться от Москвы.

— Теперь в отношениях с Россией должно всё продолжиться как идет. Разница будет заключаться лишь в том, что Венгрии еще сильнее будут выкручивать руки в Евросоюзе и НАТО, несмотря на итоги выборов. С победой Орбана на Западе получили большой ушат холодной воды, и просто так это дело не оставят, — спрогнозировал эксперт в беседе с «Известиями».

Не мелочь и приятно Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и члены партии «Фидес» поют после объявления результатов парламентских выборов в Будапеште, Венгрия, 3 апреля 2022 года Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Заголовки западных СМИ по итогам выборов в Венгрии косвенно подтвердили, что Запад остался их итогами разочарован, если не сказать недоволен. « Победа Орбана означает головную боль для Брюсселя », — озаглавила свою статью на эту тему, в частности, Би-би-си.

С приветом Федору Михайловичу

Хорошей новостью для Москвы можно считать и итоги голосования, которое 3 апреля проходило в Сербии, избиравшей одновременно и парламент, и президента . Хотя если в случае с Венгрией были определенные опасения по поводу того, что отношения с Москвой после выборов могут претерпеть некоторые изменения к худшему, то в случае с Сербией каких-то неприятных сюрпризов никто не ожидал.

После подсчета 90% голосов действующий сербский лидер Александр Вучич объявил себя победителем, немного нескромно отметив, что ему «удалось сделать то, что никогда никому не удавалось сделать в Сербии» — два раза победить сразу в первом туре. Победу же на парламентских выборах, как и сулили прогнозы, одержала коалиция «Вместе можем всё» во главе с правящей Сербской прогрессивной партией, лидером которой является Вучич. Она набрала более 43% голосов — достаточно для формирования парламентского большинства.

Сербия стала единственной страной Европы, не присоединившейся к санкциям против России на фоне украинских событий . И единственное, на что Белград пошел, — да и то под давлением ЕС, о котором не раз говорил Вучич, — сократил в середине марта рейсы Air Serbia в РФ.

Не мелочь и приятно Билборд с предвыборной кампанией Александра Вучича в Белграде, Сербия Фото: ИREUTERS/Antonio Bronic

— Сербы во всей этой истории с Украиной в большинстве своем поддержали Россию . Это предопределило то, с какой осторожностью некоторые прозападные кандидаты себя вели в рамках избирательной кампании. Например, даже те единичные политики, кто говорил, что Сербия должна присоединиться к санкциям против России, делали такие заявления вполголоса, понимая, что это может отразиться на рейтинге . Жесткие антироссийские заявления могли позволить себе только совершеннейшие маргиналы, — сказал «Известиям» главный редактор проекта «Балканист» Олег Бондаренко.