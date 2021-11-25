Газовый контакт: о чем Москва и Белград договорились в Сочи

Россия найдет приемлемое решение для Белграда по цене на газ. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с сербским коллегой Александром Вучичем, который 25 ноября прибыл с визитом в Сочи. Оценивая перспективы развития экономических отношений двух стран, президент РФ заявил, что в нынешнем году страны не просто преодолеют вызванный пандемией спад, но и нарастят объемы товарооборота. Отношения Москвы и Белграда сейчас действительно находятся на самом высоком уровне, подчеркнул и сербский лидер. По мнению экспертов, выгодным для обеих стран могла бы стать реализация целого ряда масштабных проектов.

В дружеском тоне

На этой неделе к Сочи приковано особое внимание на фоне встреч, которые Владимир Путин проводит с зарубежными лидерами в городе на берегу Черного моря. После переговоров с президентом Палестины Махмудом Абассом, состоявшихся 23 ноября, глава РФ принял в резиденции Бочаров Ручей своего сербского коллегу Александра Вучича.

Россию и Сербию традиционно связывают дружеские отношения, что, естественно, положительно сказывается и на атмосфере двусторонних переговоров. Исторические победы над общими врагами, православная вера и славянские корни создают хорошую почву для плодотворного сотрудничества. Немалую роль играет и военный нейтралитет Сербии, благодаря которому балканская республика находится за пределами НАТО. Это остается важным фактором для развития отношений Москвы и Белграда, поскольку диалог РФ и Североатлантического альянса всегда был непростым, а сейчас и вовсе оказался в замороженном состоянии.

Сербия остается одной из немногих стран Европы, которая отказалась от введения антироссийских санкций после начала украинского кризиса и возвращения Крыма в состав РФ. Официальный Белград не раз подтверждал, что не намерен менять позицию по этому вопросу, несмотря на желание присоединиться к ЕС.

Газовый контакт Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

На этом фоне неудивительно, что оба лидера, которые последний раз виделись в Москве в июне 2020-го, начали беседу с оценки достижений, которых удалось добиться двум странам. По словам Владимира Путина, даже в сложных условиях, связанных с пандемией коронавируса, российско-сербские связи развиваются по всем направлениям.

— Это касается прежде всего, конечно, экономики. Если в пандемийный год, в 2020 году, у нас было падение товарооборота на 18 с лишним процентов, то в этом году — рост уже свыше 20%, только за девять месяцев текущего года. Значит, мы не только преодолеем спад 2020 года, но и нарастим объем товарооборота, — констатировал Владимир Путин, добавив, что в скором времени ожидается визит сербского премьер-министра в Москву.

По мнению Александра Вучича, отношения двух стран сейчас и вовсе находятся на самом высоком уровне. Он подчеркнул, что Россия и Сербия — стратегические партнеры. При этом Белград считает это своей привилегией, отметил сербский лидер.

Завершая вступительное слово, президент Сербии выразил соболезнования российскому коллеге и всем семьям погибших в связи с трагедией на шахте в Кузбассе, случившейся 25 ноября.

— Это большая беда, люди погибли. Честно говоря, я, кроме того, что отдал соответствующие распоряжения службам, которые должны заниматься спасением людей и помощью пострадавшим и семьям погибших, конечно, мысленно с ними, — ответил Владимир Путин. — Когда люди уходят из жизни, это всегда большая трагедия для семьи, для родственников, большая беда. Посмотрим, каковы будут результаты спасательной операции.

«Думаю, что мы договоримся»

Александр Вучич, впрочем, прилетел в Сочи не просто ради дружеской беседы и не для того, чтобы пригласить российского коллегу посетить храм Святого Саввы в Белграде и вручить ему подарки (серебряную вазу и книги о Петре Великом). Как отметил в беседе с «Известиями» балканист Олег Бондаренко, для сербского президента сейчас важно, прежде всего, добиться хорошей цены на газ.

Газовый контакт Фото: Пресс-служба администрации Президента Сербии/predsednik.rs

— Сербия — не только страна-получатель российского газа, но и транзитер. Помимо того, что она увеличивает объемы собственного потребления газа, голубое топливо из России будет также поступать через территорию Сербии в Венгрию и Австрию, — отметил эксперт.

В преддверии визита в РФ Александр Вучич заявил, что Белград рассматривает возможность заключения десятилетнего контракта с «Газпромом», по линии которого республика может ежегодно закупать 3 млрд куб. м газа в год. По действующему соглашению Сербия приобретает российский газ по цене $270 за тысячу. куб. м. По мнению аналитиков, на фоне высоких спотовых цен эта цифра может вырасти до $900. Но Владимир Путин еще в открытой части разговора дал понять: Москва заинтересована в принятии решения, которое устроит все стороны.

— Я знаю, что вас некоторые вопросы особенно беспокоят. Связано это с тем, что заканчивается контракт на поставку природного газа в Сербию. Думаю, что мы договоримся, поручим хозяйствующим субъектам довести эту работу до конца, во всяком случае, найдем такое решение, которое будет, безусловно, приемлемо для наших сербских друзей, — подчеркнул глава РФ.

Встреча не обошлась и без обсуждения сотрудничества в военной сфере. Сербия на протяжении последних лет активно приобретала российское вооружение, в частности, были заключены контракты на поставку комплексов ПВО «Панцирь-С1», а также, например, вертолетов Ми-35 и Ми-17. Кроме того, страны регулярно проводят совместные учения, а сербские военные проходят обучение в российских вузах, добавил Владимир Путин. В октябре состоялись учения «Славянский щит — 2021».

Затронули лидеры и вопросы кооперации в борьбе с пандемией COVID-19. Владимир Путин напомнил, что Россия не только осуществляла поставку вакцины «Спутник V» в Сербию, но и наладила производство этого препарата в Белграде.

Газовый контакт Фото: РИА Новости/Владислав Воднев

Нельзя забывать, что Александр Вучич также рассматривает возможность реализации амбициозного плана по строительству атомной электростанции, напомнил Олег Бондаренко. По его мнению, согласование столь масштабного проекта при участии российских специалистов бы было выгодным для обеих стран. Тем не менее, в открытой части беседы этот вопрос не звучал.

Косовская головоломка

Встречи с сербскими политиками не могут обойтись без обсуждения косовской проблемы, которая остается одним из главных факторов нестабильности на Балканах. Владимир Путин подтвердил, что Москва продолжит поддерживать позицию сербской стороны по урегулированию этого вопроса.

— Хотел бы выразить большую благодарность и признательность вам за поддержку нашей страны, территориальной целостности, суверенитета Сербии. Как вы уже знаете, у нас в регионе мы наблюдаем рост провокаций и напряженности, особенно на территории Косово и Метохии. Еще раз благодарю вас за поддержку и в международных организациях, — сказал Александр Вучич.

Основная причина напряженных отношений между Приштиной и Белградом связана с неразрешенным статусом Косово, которое в 2008 году в одностороннем порядке при поддержке США и большинства их союзников провозгласило независимость. Однако согласно сербской конституции, территория Косово остается неотъемлемой частью Сербии, имея статус автономии. Это подтверждается и резолюцией СБ ООН 1244. Помимо Белграда и Москвы, суверенитет Косово не признают и другие государства, включая, например, Индию и Китай, а также пять стран Евросоюза — Греция, Испания, Кипр, Румыния и Словакия.

Отношения между Белградом и Приштиной вновь обострились этой осенью. 20 сентября силовики самопровозглашенной республики перестали пропускать на территорию Косово автомобили с сербскими госномерами. При этом они требовали заменять их на косовские таблички, взимая за это в качестве пошлины €5.

Газовый контакт Фото: РИА Новости/Олег Иванов

Это вызвало серьезное возмущение сербов, проживающих на севере непризнанной республики, которые вышли на акции протеста и заблокировали два КПП. Деэскалации удалось достичь только после дипломатических усилий Евросоюза.

Однако уже в середине ноября обстановка вновь накалилась — после того, как Приштина начала спецоперацию в северной части города Косовска-Митровица, где проживают преимущественно сербы. Силовики, которые вошли в населенный сербами муниципалитет Звечан, ворвались в несколько торговых точек и аптек. Официально эти рейды были направлены на "выявление контрабанды". Действия полицейского спецназа Косово спровоцировали очередные протесты сербов, против которых силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Подобные инциденты, происходящие в регионе регулярно, приводят к тому, что часть населения Сербии довольно скептично относится к нынешней политике Белграда по косовской проблеме. Особенно, если учитывать тот факт, что после прихода к власти Александра Вучича в 2017 году усилились слухи о его готовности пойти на компромиссное соглашение с Приштиной. Ведь именно этот вопрос остается главным препятствием Белграда на пути к интеграции с ЕС.

Основой такой договоренности бы могло стать территориальное разграничение между сербским и албанским населением. В случае подобного соглашения под контроль Белграда могли бы перейти населенные сербами районы Косово от реки Ибар. Приштина бы взамен могла получить несколько муниципалитетов на юге Сербии, где проживают албанцы, включая Прешево и Буяновац. Это бы, однако, означало фактическое признание независимости Косово, предупреждают эксперты.

— В урегулировании косовского вопроса важнейшими элементами являются конституция Сербии, Резолюция СБ ООН 1244 и мнение сербского народа. Россия является главным защитником резолюции и международного права на мировой арене и, как таковая, важнейшим внешнеполитическим партнером Сербии по данному вопросу. К сожалению, сербские власти во главе с Александром Вучичем все чаще отказываются от резолюции и преуменьшают ее значение, — заявил «Известиям» лидер политического движения «Освобождение» Младжан Джорджевич.

Тем не менее, по мнению Олега Бондаренко, какие-то возможности заключения прорывных соглашений, которые поставили бы точку в решении застарелой проблемы, сейчас не прослеживаются.