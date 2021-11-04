Не брат ты мне: зачем Сербия сближается с США

Отношения Сербии и США укрепляются в ущерб России. По словам заместителя помощника госсекретаря США Габриэля Эскобара, Москва негативно влияет на Западные Балканы, поэтому странам «необходимо закрепиться в сообществе западных государств». При этом в Белграде уверяют: в НАТО не вступят, к антироссийским санкциям не присоединятся. О том, с кем сблизился и от кого в последнее время отдалились сербы, — в материале «Известий».

«Вредоносное влияние»

«Мы очень озабочены вредоносным влиянием Китая и России в регионе. Россия мало что может предложить региону. Она почти не направляет инвестиций. Не оказывает помощи в гуманитарной сфере, в сфере развития в [Западных Балканах]», — заявил на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар. По его словам, взаимоотношения Вашингтона и Белграда улучшаются и укрепляются в ущерб Москвы.

Чиновник отметил, что сербские вооруженные силы тесно взаимодействуют с американскими миротворцами и собираются участвовать в международной миссии на Синайском полуострове. Помимо этого, Белград заинтересован в покупке снаряжения американского производства.

Не брат ты мне Фото: Global Look Press/Xinhua/Predrag Milosavljevic

Эскобар призвал принять балканские государства в Евросоюз, а также раскритиковал договоренности этих стран с Россией в энергетической сфере. Вашингтон добивается диверсификации поставок энергоносителей, настаивая на более активном использовании сжиженного природного газа.

Это заявление прозвучало вскоре после того, как сербский президент Александр Вучич принял у себя главу МИД России Сергея Лаврова и рассказал, что хотел бы получить дешевый российский газ по самой низкой цене в Европе. По его словам, ежедневно Сербия закупает 6,5 млн кубометров газа по $270 за тысячу кубометров.

Стратегия США на Балканах

Свою новую стратегию на Балканах американцы представили еще четыре года назад. Документ «Балканы, вперед — новая американская стратегия для региона» разработан Атлантическим советом, структурой, близкой к Госдепу и администрации США. В ней три основных элемента: примирение США с Сербией, которая «может и должна стать близким партнером и союзником США в регионе — при условии дистанцирования от России», активное посредничество в разрешении региональных споров и постоянное военное присутствие. Авторы документа уверены, что для этого лучше всего подходит военная база Кэмп-Бондстил в Косово.

Это означало возвращение США на Балканы и попытку не допустить усиления позиций Москвы. Особое место отводится Сербии. В Белграде американский документ посчитали «важной темой».

Авторы документы отмечают, что население страны негативно настроено к НАТО и членство в альянсе в обозримом будущем на повестке дня не стоит, но при этом «было бы желательно расширение сотрудничества с Вашингтоном».

Не брат ты мне Американские военные на тренировке на базе Кэмп-Бондстил в Косово Фото: Global Look Press via ZUMA Press/US Army

«В ближайшее время между США и Россией может вспыхнуть «война», в эпицентре которой окажется Сербия. Вашингтон будет склонять Белград вступить в НАТО, отдалиться от Москвы и пойти на уступки в решении косовского вопроса», — писало балканское издание «Новости» еще два года назад.

В последнее время влияние США в регионе значительно выросло. Особенно после того как в начале сентября прошлого года американцы усадили за стол переговоров косоваров и сербов. В Вашингтоне в присутствии занимавшего тогда пост президента Дональда Трампа сербский лидер Александр Вучич и его косовский коллега Авдулах Хоти заключили соглашение об экономической нормализации.

Незадолго до этого США пригрозили балканской стране санкциями за покупку российского оружия, в частности, ЗРК «Панцирь-С1». Но в итоге ограничения вводить передумали.

Сотрудничество в духовно-нравственных категориях

Россия и раньше помогала Сербии усилить военную мощь: поставляла танки и ударные вертолеты, истребители. С 2018 года Москва передала балканской стране три транспортных вертолета Ми-17В-5, четыре вертолета Ми-35М, шесть истребителей МиГ-29, десять БРДМ-2.

Президент Вучич заявлял, что не позволит Сербии «быть такой же слабой, как в 1990-е». К тому же, по его словам, Сербия «вооружается, потому что она свободная страна». На фоне этого проходит сближение Белграда с Североатлантическим блоком.

Белград принял новый План индивидуального партнерства с НАТО (IPAP) на период с 2019 по 2021 год, подтвердив более тесное партнерство с альянсом, разрешил использовать сербскую военную инфраструктуру и предоставил членам НАТО доступ ко всем объектам.

Не брат ты мне Секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Сербии Александр Вучич Фото: ТАСС/EPA/ANDREJ CUKIC

Сербское руководство старается лавировать между Брюсселем и Вашингтоном с одной стороны и Москвой — с другой. Зачастую сотрудничество с Россией сербские власти используют для давления на западные страны. Сербия с 2012 года — официальный кандидат на вступление в ЕС. В 2019 году, когда Франция заявила, что не готова видеть некоторые балканские государства в Евросоюзе, Белград принял участие в сербско-российских военных учениях «Славянское братство».

Между Сербией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) существует соглашение о свободной торговле. Москва и Белград активно демонстрируют взаимную поддержку и сотрудничество. Но в целом условия сделки практически полностью повторяют договоренность между Россией и Сербией, действующую еще со времен Слободана Милошевича. В Белграде при этом не скрывают, что после вступления в ЕС соглашение придется пересмотреть. Вучич прослыл прозападным лидером, который стремится к евроатлантической интеграции, хотя вынужден сохранять дружеские отношения с Москвой.

В Сербии СМИ и население в целом настроены пророссийски. Дефицит реального сотрудничества компенсируют комплиментарные отзывы о России. Местные власти используют Москву, чтобы подчеркнуть свой патриотизм. На самом деле страна в сфере безопасности сближается с НАТО, военные учения с Россией носят скорее показной характер, с альянсом маневры проводят чаще и активнее. «Но в Сербии никто не забыл, что НАТО во главе с США сделали в стране 20 лет назад. Были большие разрушения, гибли люди. Обоснование этих бомбардировок было не вполне очевидным», — подчеркнул в беседе с «Известиями» генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. Из-за того что в сербском обществе альянс непопулярен, Белграду необходимо сотрудничество с Россией.

Основное требование для вступления в ЕС — урегулирование косовского конфликта. Сербские власти не раз давали понять, что на всю территорию Косово не претендуют, хватило бы вернуть в состав страны северные районы с сербским населением, Приштина получила бы населенные преимущественно албанцами Прешево и Буяновац.

Против этого выступают ведущие европейские страны, в частности Германия. В Берлине уверены: перекройка границ создаст негативный прецедент на Балканах и другие государства с неурегулированными территориальными спорами захотят последовать их примеру.

Не брат ты мне Фото: ТАСС/EPA/KOCA SULEJMANOVIC

Но главное — это, скорее всего, не одобрит Россия. После того как западные страны, не сделав никаких уступок Белграду, признали независимость Косово, сербские власти стали демонстративно дружить с Москвой, а местные СМИ — расхваливать выгоды от сотрудничества с ней.

Теперь отношения с Россией, считающейся главным союзником сербов и их национальных интересов, рассматриваются в нравственно-духовной, а вовсе не экономической плоскости. Популярность Москвы дает ей возможность несколько влиять и на внешнеполитические решения Сербии.

Если Вучич признает Косово, не получив поддержку России, он потеряет политический вес внутри страны. А Москве поддерживать урегулирование косовского вопроса невыгодно, поскольку это может привести к репутационным потерям.

Православие и энергетика

Сейчас между Россией и балканскими странами существуют прочные религиозные связи и интенсивное энергетическое сотрудничество , подчеркнул в беседе с «Известиями» замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. «У Москвы много энергетических проектов в Сербии, Белград считается важным клиентом для российской энергетики. Западные Балканы не охвачены НАТО, у России остается некое право голоса. Так что Балканы для Москвы — возможность для участия в вопросах европейской безопасности».

При этом политолог отмечает, что не надо преувеличивать российское влияние в регионе. Сербия не рассматривает Москву в качестве геополитической альтернативы. «В России понимают, что Белград будет двигаться в сторону интеграции с ЕС, и не будут пытаться этому помешать».

Не брат ты мне Фото: Getty Images/Bloomberg

В середине октября сербские власти заявили, что пока у власти остается президент Александр Вучич, Белград не вступит в НАТО и будет соблюдать военный нейтралитет, а тому же не поддержит антироссийские санкции или «антироссийскую истерию». По словам главы МВД Сербии Александра Вулина, «каждая русофобия является и сербофобией». Он также заявил, что страна получит новейшее вооружение и оборудование из России. Подробности не привел, отметил только, что армия и полиция «станут намного сильнее». До конца года в страну ожидается поставка российских противотанковых ракетных комплексов «Корнет».