В Госдепартаменте США обвинили Россию и Китай в активной деятельности в Балканском регионе. Так, Пекин заинтересован в распространении своего экономического влияния и строительстве инфраструктуры. Для Москвы Западные Балканы представляют особую ценность, поскольку это регион, не входящий в НАТО. Помимо этого у России там много энергетических проектов, а также сохраняются прочные православные связи. Влияние Вашингтона значительно выросло после того, как в начале сентября американцы усадили за стол переговоров косоваров и сербов. О том, как пересекаются интересы Москвы, Пекина и Вашингтона на Балканах, — в материале «Известий».

«Плохое поведение»

«Китай покупает порт в Пирее, Россия демонстрирует плохое поведение в Северной Македонии, имеют место попытки со стороны России манипулировать православной церковью», — отмечается на сайте Госдепа в сообщении, размещенном во вторник, 29 сентября. В американском внешнеполитическом ведомстве сочли, что для ответа на такую политику со стороны Москвы и Пекина «необходимо объединить все аспекты американской мощи и американской дипломатии». В частности, как отметили в ведомстве, этому и была посвящена поездка госсекретаря США Майка Помпео в Грецию в конце сентября.

Премьер-министр страны Кириакос Мицотакис и глава Госдепа США, посетив американскую военную базу Суда-Бэй на Крите, заявили, что американо-греческие отношения сейчас переживают лучшие времена. В частности, стало известно, что Суда-Бэй превращается в одну из самых важных стратегических точек региона, где будет базироваться новейшее судно ВМС США USS Hershel Woody Williams.

Балканский узел: Россия, Китай и США наращивают борьбу за влияние_1 Глава Госдепа США Майк Помпео и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время визита на американскую военную базу Суда-Бэй на Крите. 29 сентября 2020 года Фото: Aris Messinis/Pool via REUTERS

Предполагается, что стороны обсуждали американское предложение о переносе ключевых военных объектов с турецкой авиабазы Инджирлик на остров Крит в рамках новой политики Вашингтона по наращиванию американского военного присутствия. В январе этого года Греция ратифицировала новое соглашение об оборонном сотрудничестве с США, в котором шла речь о расширении базы на Крите и об использовании других военных объектов на территории страны.

Утверждения американцев о якобы деструктивной роли Москвы и Пекина неудивительны, считает замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. «США рассматривают Россию и Китай в качестве глобальных стратегических соперников и проводят в отношении них политику сдерживания, но эта политика проводится во всех регионах мира, роль России и КНР везде рассматривается США как сугубо негативная», — считает политолог.

Балканский узел: Россия, Китай и США наращивают борьбу за влияние_2 Американская морская экспедиционная база класса Льюиса Б. Пуллера USS Hershel Woody Williams Фото: commons.wikimedia.org

Сами США в последнее время значительно укрепили свои позиции на Балканах. В начале сентября в Вашингтоне в присутствии Дональда Трампа сербский президент Александр Вучич и косовский лидер Авдулах Хоти заключили соглашение об экономической нормализации, которое должно помочь налаживанию отношений между Белградом и Приштиной.

Помимо этого, в конце марта этого года Северная Македония, уже обретя нынешнее название, подписала документ о присоединении к НАТО, став 30-м членом альянса. Со вступлением в альянс бывшей югославской республике активно помогал Вашингтон. Свою поддержку Скопье выражал госсекретарь Майк Помпео, протокол о присоединении Северной Македонии к Североатлантическому блоку американский сенат ратифицировал большинством голосов.

Балканский узел: Россия, Китай и США наращивают борьбу за влияние_3 Президент Сербии Александр Вучич, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Косово Авдулах Хоти во время заключения соглашения об экономической нормализации между Приштиной и Белградом. 4 сентября 2020 года Фото: REUTERS/Leah Millis

Таким образом, теперь на Балканах, где достаточно сильны русофильские настроения, остаются всего две страны, не входящие в НАТО, — Сербия, а также Босния и Герцеговина (БиГ). Если сербы выступают против присоединения к Североатлантическому альянсу, то с БиГ всё обстоит иначе. Так, например, Республика Сербская — большой регион в БиГ — на протяжении многих лет выступает против сближения с альянсом, в то время как босняки и проживающие в стране хорваты не прочь присоединиться к военно-политическому блоку.

По мнению старшего научного сотрудника института славяноведения РАН Петра Искандерова, в ближайшие годы Белград также возьмет курс на более тесную интеграцию с НАТО. «В Брюсселе не сомневаются, что в конечном счете все балканские страны, включая Сербию и Боснию и Герцеговину, войдут в состав Североатлантического альянса», — уверен балканист.

Китайские аппетиты

Значительно выросло на Балканах и влияние Пекина. Крупнейший порт Греции Пирей перешел под контроль китайской компании COSCO Shipping, став одним из главных хабов Средиземноморья. И аппетиты у китайцев растут. КНР продолжает скупать морские порты по всему миру, чтобы таким образом обеспечить своим товарам упрощенный путь к западным потребителям. Китай действует в рамках своего масштабного проекта под названием «Морской шелковый путь XXI века», который, в свою очередь, является частью экономической инициативы «Один пояс — один путь» (ОПОП). Китайские инвестиции и проекты вызывают большой интерес на Западных Балканах, особенно в Сербии и Боснии и Герцеговине.

Балканский узел: Россия, Китай и США наращивают борьбу за влияние_4 Крупнейший порт Греции Пирей Фото: commons.wikimedia.org

Мегапроект Китая «Один пояс — один путь» на Балканах довольно привлекателен для стран региона. Эти государства относятся к центральному коридору ОПОП, которому предстоит соединить порты на востоке Китая с Центральной Азией, Ираном и Турцией и через балканские страны выйти к Центральной Европе, через них идет и морской путь: через Суэцкий канал, греческий порт Пирей, через балканские страны в Центральную и Западную Европу. Для этого COSCO также купила ключевой пакет акций греческой железнодорожной компании Piraeus Europe — Asia Railway Logistics и небольшую долю акций железнодорожного депо в Будапеште — конечной точке маршрута.

«Пекин не выделяет отношения с Западными Балканами в отдельный проект. С пятью странами Пекин сотрудничает в рамках механизма „17+1“ — это формат взаимодействия КНР со странами Восточной Европы в основном с коммунистическим прошлым (не считая Греции). Китай в этих странах основной упор делает на инфраструктурные проекты. И это важно, потому что через них КНР получает доступ к огромному рынку ЕС. Другая стратегическая цель Пекина — экономически укрепиться в странах, которые в недалеком будущем должны присоединиться к ЕС. По сути, для КНР важны не сами отношения с балканскими странами, а их близость к Евросоюзу. А все проекты — часть китайской инициативы «Один пояс — один путь», — рассказала в беседе с «Известиями» китаист Софья Мельничук.

Балканский узел: Россия, Китай и США наращивают борьбу за влияние_5 Контейнеры компании COSCO Shipping на железнодорожных платформах в Греции Фото: twitter.com

Балканским государствам удобно с Китаем: Пекин не выдвигает политических требований и не требует соблюдения прав человека или проведения реформ. Вместо этого КНР предлагает дешевые кредиты и в отличие от Евросоюза МВФ и Всемирного банка предпочитает сотрудничать с каждой страной отдельно .

На Западных Балканах самая неразвитая инфраструктура в Европе. Китай, в свою очередь, предлагает масштабные инфраструктурные проекты, которые вызывают большой интерес балканских стран. В результате, несмотря на недовольство и противодействие со стороны ЕС и США, сотрудничество между балканскими государствами и Китаем растет. КНР финансирует строительство дорожно-транспортных коридоров и развитие энергетики. При этом на Западе говорят об опасности китайской «дипломатии долговой ловушки». Балканские страны задолжают Пекину огромные суммы. Так, например, долг Черногории Китаю составляет около 80% ВВП страны.

Битва за Белград

Особенно острая геополитическая борьба развернулась вокруг Сербии — страны, которая не входит ни в НАТО, ни в ЕС . Так, Пекин и Белград договорились о строительстве метро в сербской столице, реконструкции железных дорог вблизи границы с Северной Македонией, а также создании совместного промышленного парка в Борке. Помимо этого, 11 лет назад страны подписали двустороннее соглашение о стратегическом партнерстве, а после этого Белград объявил Китай (после ЕС, США и России) «четвертым столпом своей внешнеэкономической политики».

Китай рассчитывает, что, дождавшись вступления Белграда в Европейский союз, Пекин получит доступ в разные экономические и финансовые структуры ЕС и Западных Балкан . «Особенно важно для КНР усиление экономического присутствия в Европе по мере целенаправленных усилий США по ослаблению американо-китайской взаимозависимости и американо-китайских экономических отношений. Чем больше США будут давить на Китай с помощью санкций, торговых войн, ограничениями, тем большим будет интерес Китая к региону», — полагает замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

Балканский узел: Россия, Китай и США наращивают борьбу за влияние_6 Президент Сербии Александр Вучич и председатель Европейского совета Шарль Мишель на саммите ЕС в Брюсселе. 26 июня 2020 года Фото: Olivier Matthys/Pool via REUTERS

Такое активное сотрудничество Балкан с Пекином вызывает недовольство Брюсселя. Помимо того, что китайские проекты загоняют балканские страны в долговую ловушку, беспокойство западных государств также связано с проблемами экологии и коррупции. «В ЕС свои экологические стандарты, а некоторые балканские страны, например, приглашали китайские компании для строительства угольных энергоблоков. Происходит понижение экостандартов. К тому же считается, что китайские проекты очень непрозрачно осуществляются. Для европейцев коррупция, пронизывающая балканские страны, и так — препятствие для сближения, а Китай тут никак не помогает ситуации», — пояснила политолог Софья Мельничук.

Коронавирусная дипломатия

Еще больше упреков со стороны Брюсселя посыпалось в адрес Пекина и Москвы во время борьбы с пандемией COVID-19. «Китай и Россия пользуются санитарным кризисом, вызванным коронавирусом, и оказывают помощь другим странам, стремясь увеличить свое влияние на глобальном уровне», — заявил тогда верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью газете La Repubblica. Разочарование Европейского союза вызывает то, что балканские страны не оценили должным образом финансирование, которое им выделил Брюссель на борьбу с коронавирусом.

Балканский узел: Россия, Китай и США наращивают борьбу за влияние_8 Медицинский персонал из Китая прибыл в Сербию. 21 марта 2020 года Фото: REUTERS/Marko Djurica

Так, в середине марта сербские власти, осознав, что ситуация с COVID-19 в стране выходит из-под контроля и не хватает средств для борьбы с коронавирусом, обратились к Брюсселю. Однако в тот момент в самих европейских странах свирепствовала пандемия и был введен запрет на поставки медицинского оборудования за пределы ЕС. Тогда Белград обратился за помощью к Пекину и Москву. Один за другим в страну стали прибывать самолеты со средствами защиты и медоборудованием из Китая, а также прилетели военные медики, специалисты-вирусологи из России, самолеты российских ВКС доставили специальное медицинское оборудование и средства защиты. Впоследствии часть военных специалистов, оказывавших помощь в Сербии, была передислоцирована в Боснию и Герцеговину для борьбы с коронавирусом.

После этого Еврокомиссия объявила, что даст Сербии €78,4 млн на социально-экономическое восстановление страны и €15 млн на борьбу с пандемией, а также напомнила о €200 млн грантов и €250 млн кредитов, выделенных на развитие сербского здравоохранения. На Балканах, однако, уверены, что поддержка со стороны Китая и России оказалась более значимой и своевременной.

Балканский узел: Россия, Китай и США наращивают борьбу за влияние_7 Российские военные врачи и медицинский персонал совершают обход в больнице города Вршац в Сербии. Апрель 2020 года Фото: РИА Новости

Между Москвой и балканскими государствами сохраняется интенсивное энергетическое сотрудничество, отмечает Дмитрий Суслов. «Россия реализует много энергетических проектов в Сербии, рассматривая Белград в качестве важного клиента для российской энергетики. Помимо этого, Западные Балканы — это регион, не охваченный НАТО, и у России там есть некий голос. Потому что обычно Россия вытолкнута из регионов, где присутствует Североатлантический альянс. Балканы для РФ — дверь для участия в вопросах европейской безопасности», — сообщил политолог.