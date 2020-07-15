Без следа: в сербских протестах разглядели «руку Москвы»

В Сербии уже почти неделю не утихают протесты. Вначале они охватили Белград, а потом перекинулись на другие города страны. Формальным поводом для недовольства населения стало повторное введение карантина из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Однако митингующие заявляют, что реальная причина митингов, вылившихся в ожесточенные столкновения с полицией, — уступчивость сербских властей по косовскому вопросу. При этом некоторые местные СМИ сообщили, что протесты были организованы Москвой. Президент Александр Вучич эти утверждения опровергает, а российские власти такие сообщения и вовсе называют «низкопробной заказухой, преследующей одну цель — бросить тень на российско-сербское партнерство». Почему на Балканах во внутренних проблемах всё чаще видят «российский след» и какие проблемы это помогает решать — в материале «Известий».

Кто стоит за демонстрациями

«У меня нет никаких доказательств того, что россияне стоят за демонстрациями [в Сербии]», — президент Александр Вучич опроверг сообщения о причастности Москвы к антиправительственным протестам в Белграде. По словам сербского лидера, большинство участников протестов были гражданами Черногории. В министерстве внутренних дел страны пояснили, что митинги стали результатом попытки «захватить власть и были подготовлены заранее».

Беспорядки в Белграде начались 8 июля, после того как Вучич объявил о повторном введении карантина из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Протесты, в которых приняли участие около 5 тыс. человек, переросли в столкновения с полицией. Демонстранты пытались штурмом взять здание парламента и поджигали полицейские машины. Силовики применили слезоточивый газ. В результате 43 сотрудника правопорядка получили ранения, 17 демонстрантов пострадали.

Без следа Фото: REUTERS/Marko Djurica

При этом многие считают, что ситуация с COVID-19 стала лишь катализатором, реальная причина — недовольство нынешними властями, в частности их уступчивостью по Косово — после двухлетнего застоя должен был возобновиться диалог между Белградом и Приштиной под эгидой ЕС. 12 июля состоялась видеоконференция, в которой приняли участие глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, спецпредставитель ЕС по Косово Мирослав Лайчак, сербский президент Александр Вучич и косовский премьер Авдулах Хоти. Следующую встречу планируют провести очно 16 июля в Брюсселе.

Протестующие разделились на два лагеря: одни требуют отставки президента Вучича, обвиняя его в готовящейся сдаче Косово, другие упрекают власти в том, что они свернули борьбу с коронавирусом раньше срока, чтобы обеспечить правящей партии победу на выборах 21 июня, поэтому эпидемия вспыхнула в стране с новой силой .

10 июля ситуация накалилась еще больше — премьер-министр страны Ана Брнабич объявила, что жителям Белграда запретят собираться группой больше 10 человек. Это делалось, по ее словам, для того, чтобы помешать распространению COVID-19. Помимо этого, вводились и другие ограничения: сокращалось время работы магазинов, кафе и ресторанов, торговых центров, остальным заведениям запретили принимать более одного посетителя на каждые 4 кв. м своей площади.

Абсурдно и необоснованно

Сербский Центр евро-атлантических исследований (CEAS) заявил, что протесты организовали «пророссийские активисты», целью протестов был срыв переговоров Сербии и Косово, а нормализация отношений Белграда и Приштины не отвечает интересам Москвы .

В Москве утверждения о «российском следе» отвергают. Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко назвал обвинения CEAS необоснованными и абсурдными . «Удивляет то, насколько искажено может быть восприятие реальности у «экспертов», отыскавших «русский след» в организации беспорядков в Сербии», — написал дипломат в Twitter. Помимо этого, он также назвал прискорбным тот факт, что «организация, претендующая на роль исследовательского центра», выступает «зачинщиком пропаганды так называемой российской угрозы и тиражирования примитивных русофобских клише».

Без следа Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В свою очередь, российский МИД назвал обвинения в причастности к демонстрациям низкопробной заказухой и заявил, что они нацелены на очернение российско-сербского партнерства . Такие сообщения в ведомстве назвали вбросом, авторы которого «идут в русле известных «конспирологических» стереотипов своих спонсоров, которым всюду мерещится рука Москвы».

Мифы вокруг косовского урегулирования

В Сербии Вучича активно критикуют за чрезмерную уступчивость по Косово. Граждане страны опасаются перспективы очередной перекройки границ на Балканах. В прошлом году Сербия предложила план: часть южных территорий — Прешево и Буяновац, населенные преимущественно албанцами, — перейдет косоварам, а районы к северу от реки Ибар, где преобладает сербское население, получит Белград. Косовские власти идею поддержали, не возражал и Брюссель.

Против сделки выступают Германия, Великобритания и Финляндия. Они считают, что передел границ может стать негативным прецедентом для других балканских стран, у которых есть неурегулированные территориальные споры. К тому же продавить такое решение в обоих парламентах, а также убедить общественность будет непросто.

По словам специалиста по Балканам, доцента НИУ ВШЭ, старшего сотрудника Института Европы РАН Екатерины Энтиной, сербы обеспокоены происходящим, потому не знают, что на самом деле происходит за дверями переговоров между Белградом и Приштиной . «Власти вольно или невольно создали кучу мифов вокруг этой ситуации. Страна на протяжении трех лет живет постоянными слухами, у людей нет какой-то конкретики», — пояснила балканист «Известиям».

Без следа Фото: REUTERS/Marko Djurica

В учич объясняет, что нежелание решать косовский вопрос тормозит вступление Сербии в Евросоюз. Если компромисс будет достигнут, это может произойти в 2025 году, в противном случае — присоединение к ЕС отложат. Оппозиция такие аргументы воспринимает в штыки, обвиняя главу государства в предательстве национальных интересов. В знак протеста некоторые политические силы отказались участвовать в парламентских выборах, в результате пропрезидентская умеренно националистическая Сербская прогрессивная партия получила большинство — более 60% голосов — это лучший показатель СПП за всё время пребывания у власти.

Европейцы уверены, что Приштина и Белград сами смогут найти способ решения проблемы. Но для начала они предлагают полноправное членство Косово в международных организациях. Сербия — против, поскольку это бы означало признание независимости Косово.

«Косово — это Сербия»

В России неоднократно подчеркивали, что проблема статуса Косово должна решаться на основе резолюции Совбеза ООН 1244 — этот документ подтверждает территориальную целостность Сербии. Москва фактически обладает правом вето на любой вариант косовского урегулирования . После того как Запад признал независимость Косово, не сделав Белграду никаких, даже малейших уступок, сербские политики вне зависимости от того, к какой партии они принадлежат, стали демонстративно дружить с Россией, расхваливая выгоды от сотрудничества.

В результате Москва стала считаться главным союзником сербского народа, а рейтинг Владимира Путина в Сербии выше, чем у любого другого местного политика, российские власти порой считаются более надежными защитниками сербских национальных интересов, чем собственное правительство. Отношения с Россией рассматриваются не в экономических, а в нравственно-духовной категории.

Без следа Александр Вучич Фото: REUTERS/Marko Djurica

В случае если сербский президент Вучич решится на признание независимости Косово, не заручившись поддержкой Москвы, он рискует потерять поддержку внутри своей страны.

России выгодно продолжать отстаивать лозунг о том, что «Косово — это Сербия»: это выглядит как очень дружественный жест по отношению к сербам, в то время как урегулирование косовского вопроса грозит лишь резким ослаблением влияния Москвы в регионе.