Людей по осени считают: сербская оппозиция готовит массовые митинги

Сербская оппозиция планирует в сентябре возобновить массовые протесты. Движение «Союз за Сербию» (СзС), которое начало организовывать крупные выступления в прошлом году, готово вновь вывести на улицы Белграда и других городов балканской страны десятки тысяч людей, если правящие круги не пойдут на уступки. Кроме того, оппозиция грозит бойкотом предстоящих муниципальных и парламентских выборов. Об этом «Известиям» сообщили в СзС . В правящей Сербской прогрессивной партии заявили, что не намерены поддаваться давлению демонстрантов, поскольку их главная цель заключается в дестабилизации ситуации в государстве. В национальном парламенте добавили, что обострение политического кризиса несомненно повлечет за собой ослабление позиций Белграда на международной арене, а также ухудшение всеобщей обстановки на Балканах.

С новыми силами

Первый антиправительственный митинг в Сербии состоялся еще 8 декабря 2018 года. Тогда на улицы страны вышли около 10 тыс. человек. С этого момента демонстрации, на которых звучат призывы к проведению политических и социально-экономических реформ, проходят фактически каждую субботу. Однако по сравнению с острой фазой протестов сейчас антиправительственные лозунги слышны не так уж сильно, а о массовости говорить не приходится.

Тем не менее «Союз за Сербию» (организация была сформирована в сентябре прошлого года), который объединяет 10 политических партий и общественных движений (парламентские Народная партия, «Двери», Демократическая партия, профсоюзы и др.), намерен в сентябре приступить к организации массовых акций.

— Протесты планируется возобновить осенью, когда в городах снова будет больше народу после летних отпусков. Считаем, что оппозиция вместе со студенческим движением «1 из 5 миллионов» способна вновь вывести на улицы Белграда и других городов страны несколько десятков тысяч человек, — заявил «Известиям» советник по отношениям с Россией и Евразией «Союза за Сербию» Младжан Джорджевич.

Серб-1 Антиправительственная демонстрация в центре Белграда, 29 декабря 2018 года Фото: ТАСС/PA Images/Srdjan Ilic

По его словам, с каждым днем число недовольных растет, поскольку жители страны не удовлетворены условиями жизни, отсутствием демократических реформ и неблагополучной политической обстановкой в стране. Он также отметил, что движение скорректировало свои условия и уже не требует отставки президента Александра Вучича или каких-либо других резких шагов.

— Наша главная цель сейчас заключается в том, чтобы власти создали условия для проведения честных парламентских и муниципальных выборов, которые пройдут весной следующего года. Однако времени для выполнения наших требований становится всё меньше, и мы, скорее всего, скоро начнем кампанию по бойкоту выборов. В такой ситуации все решения властей, в том числе и по вопросу Косово, будем считать нелегитимными и неприемлемыми, — подчеркнул Младжан Джорджевич.

В СзС уверены, что именно благодаря протестам удалось до сих пор избежать соглашения между Белградом и Приштиной по обмену территориями и признания независимости Косово. В последнее время неоднократно появлялась информация о том, что населенные сербами районы Косово к северу от реки Ибар могли бы перейти Белграду. Взамен сербские власти передали бы Приштине территории Прешево и Буяновац на юге, где проживает в основном албанское население.

Без компромисса

В Сербской прогрессивной партии (СПП), лидером которой является президент Александр Вучич, считают, что действия СзС противоречат интересам страны. Поэтому правящие круги не намерены идти на какие-либо уступки. Кроме того, в СПП уверены, что демонстрации не смогут повлиять на ситуацию в государстве.

Серб-2 Президент Сербии Александр Вучич Фото: Global Look Press/dpa/Silas Stein

— Это движение практически не пользуется никакой поддержкой со стороны сербов. Речь идет максимально о 4% избирателей, или около 2% жителей страны. Его возглавляют люди, которые проиграли выборы, а теперь хотят дестабилизировать обстановку в стране, чтобы попытаться вернуться в правящие структуры. При этом они готовы использовать любые методы, — сказал «Известиям» депутат от СПП Владимир Джуканович. — Их требования — абсурдные, поэтому мы не намерены идти на какие-либо уступки или переговоры с лидерами этого движения.

Сербский президент ранее обвинил лидеров оппозиции в нагнетании обстановки и провокациях. При этом он не побоялся назвать своих оппонентов «фашистами и олигархами». Кроме того, Александр Вучич неоднократно заявлял, что добиться «политических результатов путем насилия», ни у кого не получится.

Осеннее обострение

Нет сомнений, что осенью можно ожидать эскалации ситуации в стране, поскольку Сербия вступает в предвыборный цикл, отметил в беседе с «Известиями» балканист, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. Тем не менее эксперт уверен, что официальному Белграду всё же удастся локализовать протесты.

— Безусловно, с политикой Александра Вучича и его партией все согласны быть не могут, однако так или иначе рейтинг президента стабильно превышает 50%. Кроме того, экономические показатели Сербии растут . Между тем, в самом оппозиционном движении заметен серьезный раскол между конкретными лидерами. К примеру, можно проследить противостояние межу бывшим мэром Белграда Драганом Джиласом и экс-министром иностранных дел Вуком Еремичем, которые считаются главными фигурами нынешней оппозиции. Так или иначе, властям необходимо подготовиться к возможности серьёзных провокаций, – заявил «Известиям» Олег Бондаренко.

Серб-3 Бывший мэр Белграда и лидер оппозиции Драган Джилас на акции протеста против политики президента Александра Вучича и его правительства, Белград, Сербия, 6 апреля 2019 года Фото: REUTERS/Marko Djurica

Усугубление политического кризиса в Сербии лишь ослабит позицию Белграда на международной арене и усилит напряжение во всем регионе Балкан, считает парламентарий от Сербской радикальной партии, член национальной делегации в ПАСЕ Александр Шешель.

— Наша партия во многом не согласна с действиями администрации Александра Вучича и его окружением. Однако нагнетание обстановки и уличные протесты — это не решение проблемы. Тем более что данная часть оппозиции не предлагает никакой внятной альтернативы политике правящих кругов. Более того, мы уверены, что их действия курируют западные политтехнологи, — отметил политик.

Тем не менее, власти не должны оставлять без внимания недовольство сербов, которое во многом связано с двоякой внешней политикой Александра Вучича, пытающегося усидеть на двух стульях, добавил парламентарий. По его словам, Сербии необходимо пойти по пути укрепления сотрудничества в политической, экономической и военной сферах с Россией, которая заинтересована в стабильном развитии Балкан. В частности, Москва может внести важный вклад в урегулирование косовского кризиса и стать гарантом безопасности Сербии, резюмировал политик.