Балканский остов: Белград надеется на Москву в вопросе Косово

Россия поддержит договоренности между Сербией и Косово, если они будут достигнуты. Об этом Владимир Путин заявил по итогам встречи с сербским коллегой Александром Вучичем в Сочи. Российский лидер также рассказал о реализации проекта второй ветки «Турецкого потока». Он предупредил болгарское руководство, которое, по его мнению, умышленно тормозит строительство газопровода, о возможности альтернативного маршрута по югу Европы. Выступление Александра Вучича, в свою очередь, запомнилось заявлениями о том, как в Сербии ценят Владимира Путина.

Письмо от патриарха

Владимир Путин и Александр Вучич регулярно встречаются не только в формате тет-а-тет, но и на международных площадках. Так, в январе этого года состоялся официальный визит главы РФ в Белград, а буквально спустя три месяца политики встретились в Пекине на полях международного форума «Один пояс — один путь». Недавно сербский лидер и вовсе заявил, что Владимир Путин — «искренний друг Сербии» и, по его статистике, нынешняя встреча — уже 17-я по счету.

— Наши отношения развиваются весьма продуктивно, наше стратегическое партнерство подтверждается в ежедневной работе. Это касается и политической сферы, это касается нашего взаимодействия в области безопасности, в сфере экономики, — заявил Владимир Путин, открывая встречу.

В ответном слове Александр Вучич решил продемонстрировать прекрасное знание русского языка и избавил переводчиков от лишней работы. Сербский президент также передал Владимиру Путину письмо от патриарха Сербского Иринея.

И снова Косово

После переговоров лидеры двух стран выступили перед журналистами. Политики отметили, что на встрече обсуждался широкий комплекс двусторонних отношений, а также ситуация на Балканах.

Разумеется, не обошлось без косовского вопроса — одной из самых болезненных тем для сербского народа. Несмотря на то, что территорию с преимущественно албанским населением Белград потерял еще в 2008 году, решение проблемы до сих пор нет и Сербия отказывается признавать независимость Приштины.

Владимир Путин подчеркнул, что российская позиция по Косово остается неизменной: должны быть соблюдены законные интересы всех этнических групп, а основой для урегулирования остается резолюция 1244 СБ ООН, в которой зафиксированы фундаментальные принципы разрешения конфликта. Тем не менее Москва «готова поддержать возможные компромиссные решения косовской проблемы, если таковые будут достигнуты между Белградом и Приштиной», добавил президент РФ.

— Мы в Сербии ценим Путина больше, чем ценили предыдущих лидеров, — заявил Александр Вучич. — Пусть русские за нас на это не сердятся. Если бы в 1999 году решал Путин в России, нас бы бомбить никто не стал. Мы также никогда не забудем 2015 год, когда Путин нас спас от клейма позора на лбу, если бы нас объявили в Совбезе ООН виновными в геноциде.

Руководитель Сербии стремится решить косовскую проблему максимально оперативно, подчеркнул старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Петр Искендеров. В этом плане для Александра Вучича важно заручиться поддержкой РФ по поводу подписания потенциального соглашения с Приштиной, которое могло бы укрепить позиции косовских сербов и одновременно позволила бы Сербии де-факто, но не де-юре признать независимость Косово.

— То есть снять возражения на вступление Косово в ООН и другие международные структуры. Это очень тонкий и деликатный вопрос для Вучича, который, с одной стороны, пользуется поддержкой сербского электората, а с другой, любые неосторожные шаги по косовскому вопросу способны лишить его этой поддержки, — пояснил «Известиям» эксперт.

Однако для того, чтобы приблизиться к какому-то решению, победители внеочередных парламентских выборов в самопровозглашенной республике (в октябре наибольшее количество голосов набрали движение «Самоопределение» и партия «Демократический союз Косово») должны вначале сформировать правительство, которое откажется от антисербских провокаций и пойдет на диалог с Белградом.

Болгарское предупреждение

В ходе переговоров двух лидеров обсуждались и экономические вопросы. Владимир Путин отметил рост взаимного товарооборота, а также рассказал о крупных инвестициях российских компаний в сербскую экономику. К примеру, РЖД принимает активное участие в модернизации транспортного сообщения балканской страны. Российская сторона также предлагает помощь в обновлении авиапарка сербского национального перевозчика Air Serbia.

— При этом мы готовы поставлять не только самолеты отечественного производства, но и организовать в аэропорту Белграда региональный центр технического обслуживания и ремонта российской авиатехники, — пояснил Владимир Путин.

Кроме того, Белград подключился к строительству газотранспортной системы, которая станет наземным продолжением «Турецкого потока», добавил российский лидер.

— Укладка труб по сербской территории будет закончена в ближайшие недели, — заверил президент РФ.

Владимир Путин, однако, подчеркнул, что реализацию проекта второй ветки «Турецкого потока» тормозит Болгария. Ситуация весьма странная, поскольку София после срыва «Южного потока» сама проявила интерес к «Турецкому потоку» и транзиту голубого топлива в Европу.

— Но и здесь, видимо, под давлением со стороны, они выстраивают такую работу неспешную. Посмотрим, как дальше будет реализовываться этот проект по болгарской территории. Если болгары не хотят — не болгары, а болгарское руководство, — мы найдем другие пути реализации наших возможностей по югу Европы, — заявил Владимир Путин.

Развитие тесной кооперации между Москвой и Белградом — лучший путь для Сербии, уверен депутат сербского парламента Александр Шешель.

— Россия всегда была надежным партнером. С другой стороны, мы наблюдаем двойные стандарты со стороны США и некоторых их союзников, которые, например, пытаются создавать препятствия реализации проекта «Северный поток – 2», — пояснил «Известиям» парламентарий.

На итоговой пресс-конференции лидеры затронули и военно-техническое сотрудничество, которое, по мнению обеих сторон, развивается динамично.

— Что касается армии, у нас отличное сотрудничество, у нас огромное количество совместных мероприятий, — подчеркнул Александр Вучич. — Мы уже купили много важных и нужных вещей. Когда мы были на Дне Победы на параде, президент Путин мне посоветовал, что купить, и я послушал.

Завершая мероприятие, Александр Вучич выразил надежду, что Владимир Путин в следующем году приедет в Сербию на открытие храма святого Саввы. Президент России, в свою очередь, заявил, что Москва ждет сербского политика на 75-летие Победы 9 мая.