На трех стульях: как Сербия лавирует между Россией, США и ЕС

1 марта начинается визит президента Сербии Александра Вучича в Вашингтон. Основной темой переговоров станет ситуация вокруг Косово и Метохии. Незадолго до этого США пригрозили Сербии санкциями за покупку вооружений у России. Вместе с тем происходит активное сближение Белграда и НАТО, а Вашингтон и Брюссель после годичной паузы возвращаются к действенному посредничеству в нормализации отношений между Сербией и Косово. Как Белграду удается балансировать между Москвой и Западом и к чему это может привести — в материале «Известий».

Санкции в обмен на вооружение

«Белый дом неоднократно высказывал озабоченность приобретением Сербией российских вооружений, включая ЗРК «Панцирь-С1». Призываем наших союзников и партнеров отказаться от операций с Россией, которые могут привести к введению ограничительных мер в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций», — с таким предупреждением к Белграду обратились в Госдепе.

Поставки Сербии первой части российского зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1» вызывают серьезные опасения в Вашингтоне. Россия и раньше помогала Белграду усилить военную мощь, поставляя истребители, боевые танки и ударные вертолеты. «Сербия вооружается, потому что это свободная страна, окруженная государствами — членами НАТО, с которыми мы хотим быть друзьями», — заявлял тогда президент страны Александр Вучич, добавляя, что он не позволит Сербии «быть такой же слабой, какой она была в девяностых».

Сербия_7 Разгрузка зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» во время совместных российско-сербских учений ПВО «Славянский щит – 2019» Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru

В ноябре прошлого года США уже угрожали ввести антисербские санкции за военно-техническое сотрудничество с Москвой. «Мы надеемся, что наши сербские партнеры будут осторожны в отношении любых подобных сделок», — отметил тогда спецпредставитель США по Западным Балканам Мэтью Палмер.

Такое предупреждение последовало после состоявшихся в конце октября 2019 года в Сербии совместных сербско-российских военных учений. В них участвовали батарея «Панцирь-С» и дивизион российских ЗРК С-400. Присутствовавший на маневрах президент Вучич сообщил, что Белград купит у Москвы одну систему «Панцирь-С», а с двумя С-400 Сербия «могла бы решить все проблемы с защитой своего воздушного пространства».

Такое заявление наделало немало шума в западных СМИ , поэтому уже через некоторое время президент поспешил заверить, что на С-400 «у Белграда просто нет денег».

Сербия_5 Зенитно-ракетный комплекс С-400 на совместных российско-сербских учениях ПВО «Славянский щит – 2019» Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru

На этом фоне США передумали вводить ограничительные меры — Сербия как раз приняла новый План индивидуального партнерства с НАТО (IPAP) на период с 2019 по 2021 год и тем самым «вновь подтвердила все более тесное партнерство с Североатлантическим альянсом».

Сербия_6 Зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» на совместных российско-сербских учениях ПВО «Славянский щит – 2019» Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru

Стороны и правда стали более активно сотрудничать. В 2015 году Белград подписал с НАТО предыдущий IPAP, согласно которому блок получал право использовать сербскую военную инфраструктуру и военно-тренировочный центр «Юг», через год члены альянса получили свободу передвижения по территории Сербии, доступ ко всем объектам, а также дипломатический иммунитет.

Белград на протяжении многих лет старается сохранять баланс между Россией и Западом, однако такое положение становится в последнее время всё более рискованным, поскольку раздражает и Москву с одной стороны, и США вместе со странами ЕС — с другой.

Замкнутый круг с Евросоюзом

С 2012 года Сербия — официальный кандидат на вступление в Евросоюз. Однако пока Белград в ЕС принимать не торопятся, он еще активнее заигрывает с Москвой . Это вовсе не означает, что местные лидеры отказались от курса на интеграцию в евроатлантические структуры. Сербия скорее рассматривает такое сотрудничество с Россией простым способом оказать давление на Брюссель.

Так, президент Вучич в прошлом году трижды встречался с Владимиром Путиным. И через три дня после того, как стало известно о том, что Франция не хотела бы видеть в ЕС ряд балканских стран, Сербия провела у себя совместные с Россией военные учения «Славянское братство» .

Сербия_3 Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи. 4 декабря 2020 года Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Помимо этого премьер-министры двух стран подписали соглашение о свободной торговле между Белградом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Они пробуксовывали несколько лет, и лишь после того, как стало известно о решении Парижа, успешно завершились . Сербия стала одним из первых государств в мире, заключившим такое соглашение с ЕАЭС.

Россия и Сербия активно демонстрировали сотрудничество и взаимную поддержку. Даже шпионский скандал, разразившийся между двумя странами, не смог омрачить обмен любезностями со стороны Вучича и Путина. В интернете появилось видео, на котором один из сотрудников российского посольства в Белграде передает деньги завербованному сербскому разведчику. Несмотря на то что дело было резонансным, никаких действий не последовало. Российский сотрудник покинул страну за пару месяцев до того, как ролик просочился в Сеть, в самой Сербии никого не задержали, личность человека, который брал взятку, также не раскрыли. При этом на Западе посчитали произошедшее реверансом Вучича в их сторону. Он прослыл прозападным лидером, «стремящимся в евроатлантические структуры, который при этом должен сохранять дружеские отношения с Москвой в силу сложившихся внутри страны обстоятельств».

В последние несколько недель западные политики активизировались на сербском направлении. Новый глава европейской дипломатии Жозеп Боррель посетил Белград и Приштину, а также заявил, что в скором времени назначат спецпредставителя ЕС по диалогу Сербии и Косово. За неделю до этого на Балканах побывал спецпредставитель президента США по нормализации отношений Сербии и Косово Ричард Гренелл. При его посредничестве стороны договорились возобновить авиасообщение, прерванное 21 год назад. Немецкая авиакомпания Lufthansa будет осуществлять полеты между Белградом и Приштиной.

Сербия_2 Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и президент Сербии Александр Вучич на совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Белграде. 31 января 2020 года Фото: predsednik.rs/Димитрије Голл

С 1 по 3 марта Вучич пробудет в Вашингтоне, где он примет участие в ежегодной конференции американо-израильского комитета по общественным связям и встретится с вице-президентом Майком Пенсом и госсекретарем США Майком Помпео.

«Пока нет никакого основания говорить о санкциях со стороны США. Противодействие военно-техническому сотрудничеству Сербии с Россией выступает одним из общих элементов борьбы, которую ведет Вашингтон за реализацию своей политики на сербском направлении. Покупка оружия у Москвы не главное, главное — заставить Сербию в том или ином виде признать независимость Косово. Вашингтон показывает, какие требования он может предъявить Сербии, если она не признает независимость Косово, поскольку именно это является ключевым пунктом в стратегии Дональда Трампа на балканском направлении и применительно к Сербии. Американский лидер заинтересован в том, чтобы в преддверии ноябрьских выборов в США предъявить избирателям как можно больше серьезных успехов на международной арене. Достижение соглашений между Белградом и Приштиной стало бы как раз таким успехом», — рассказал «Известиям» старший научный сотрудник института славяноведения РАН Петр Искандеров.

Показные маневры

На этом фоне огромное количество комплиментарных сообщений о России в сербских СМИ, торжественность двусторонних встреч компенсируют дефицит реального сотрудничества между Москвой и Белградом.

Военные учения Сербии с Россией носят скорее показной характер — продемонстрировать сербам, насколько патриотичны местные власти. Реальное сближение в сфере безопасности Белград связывает с НАТО. Совместные маневры стороны проводят чаще и куда более активно, чем с Москвой . Однако в сербском обществе не особенно любят альянс, бомбивший их страну в 1999 году. Меры по сближению с НАТО не столь популярны в Сербии, поэтому необходимо сотрудничество с Москвой.

Сербия_1 Одно из зданий в Белграде, разрушенное в 1999 году авиацией НАТО Фото: РИА Новости/Илья Питалев

В том, что касается сделки с ЕЭАС, то там тоже обошлось без сенсаций: условия соглашения практически полностью повторяют сделку о свободной торговле между Россией и Сербией, действующую еще со времен президентства Слободана Милошевича. Зоны свободной торговли с Белоруссией и Казахстаном у Сербии тоже действуют уже давно. К списку добавляются Армения и Киргизия, но это вряд ли обещает Белграду большие экономические выгоды. При этом сербские власти не скрывают, что соглашение нужно будет пересмотреть, когда Сербия присоединится к Евросоюзу.

Больше свободы по Косово

Для того чтобы войти в Евросоюз, Белграду необходимо выполнить основное требование — урегулировать косовский конфликт. При этом западные лидеры заявили, что готовы сделать довольно неожиданный жест — «рассмотреть изменение границы между Косовом и Сербией как часть мирного соглашения между Приштиной и Белградом». Президенты Вучич и Хашим Тачи отнеслись к возможности «коррекции границ» довольно позитивно.

Сербские власти уже давно намекали, что не претендуют на всю территорию Косово — им хватило бы немного подвинуть границу и вернуть в состав страны районы Северного Косова, в котором проживает сербское большинство. Приштина взамен получила бы сербские территории Прешево и Буяновац, преимущественно населенные албанцами.

Продавить такое решение в обоих парламентах, а также убедить общественность будет непросто. Против сделки выступают Германия, Великобритания и Финляндия. Они считают, что передел границ может стать негативным прецедентом для других балканских стран, у которых есть неурегулированные территориальные споры.

Сербия_4 Встреча президента Сербии Александра Вучича со спецпосланником президента США по переговорам между Белградом и Приштиной Ричардом Гренеллом в Мюнхене. 13 февраля 2020 года Фото: predsednik.rs

«Формально и Франция, и Германия поддерживают сербскую заявку на вступление в ЕС, если Белград все-таки сможет договориться с Приштиной. Франция довольно нейтрально относится к территориальным обменам и коррекции границ, но Германия считает, что балканские границы больше трогать нельзя. С одной стороны, немцы готовы принять Сербию, с другой — они готовы сделать это только при условии, что будет достигнуто соглашение с Приштиной, но в том виде, в котором Вучич и Тачи его предложили, Германия считает его неприемлемым. Получается такой замкнутый круг», — рассказал «Известиям» балканист.

Помимо этого, такое решение вряд ли поддержит Москва, фактически обладающая правом вето на любой вариант косовского урегулирования. После того как Запад признал независимость Косово, не сделав Белграду никаких, даже малейших уступок, сербские политики вне зависимости от того, к какой партии они принадлежат, стали демонстративно дружить с Москвой и расхваливать выгоды от сотрудничества Сербии с Россией.

Такая политика принесла свои плоды: Россия считается главным союзником сербского народа, рейтинг Владимира Путина в Сербии выше, чем у любого другого местного политика, отношения с Москвой стали рассматривать не в экономических, а в нравственно-духовной категориях. Если Вучич решится на признание Косово, не заручившись поддержкой Москвы, то он рискует потерять поддержку внутри своей страны.

Сербия_8 Акция в поддержку отношений России и Сербии во время визита президента РФ Владимира Путина в Сербию Фото: REUTERS/Kacper Pempel

России невыгодно поддерживать окончательное урегулирование косовского вопроса — это грозит лишь большими потерями ее влиянию в регионе. Отстаивание лозунга, что Косово принадлежит Сербии, будет выглядеть лишь как очень дружественный жест Москвы по отношению к сербам.

Такая популярность дает России немалое влияние на внешнеполитические решения Белграда. Многие сербы считают Москву и лично Путина более надежными защитниками сербских национальных интересов, чем собственное правительство. Их число вырастет, если Белград примет решение, непопулярное у сербских националистов, которое к тому же раскритикует Россия.

При этом, по словам старшего научного сотрудника института славяноведения РАН Петра Искандерова, у президента Вучича есть на этот случай запасной план. «Глава государства сейчас обвиняет сербскую оппозицию в том, что они сорвали подписание соглашения с Приштиной, устроив кампанию протеста, — сообщил эксперт «Известиям». — Вучич заявляет, что готов вынести данное соглашение на общесербский референдум, но, конечно, не в таком виде: «Готовы ли сербы признать Косово в обмен на определенные территориальные уступки?», а в виде пакетного соглашения, которое бы предусматривало определенные гарантии со стороны США и ЕС, в частности, позитивного рассмотрения заявки Сербии на вступление в Евросоюз. В таком виде это пакетное соглашение имеет шансы быть утвержденным на референдуме».