Косово смотрят: Приштина пытается выдавить сербов из северных районов

Белград не собирается поддаваться на провокации Приштины, которая в очередной раз показала, что не готова к компромиссам. Об этом «Известиям» заявил замдиректора канцелярии по делам Косово и Метохии (КиМ) при правительстве Сербии Душан Козарев . По его словам, главная цель действий косоваров — демонстрация силы и запугивание сербского населения, которое пытаются заставить покинуть регион. В Скупщине «Известиям» пояснили, что вторжение спецназа Косово в северные муниципалитеты призвано сорвать намеченные на 1 и 2 июля переговоры в Париже . А в МИД РФ происходящее назвали следствием «многолетнего потакания» косоварам со стороны США и Евросоюза.

Акция устрашения

Очередное обострение в Косово началось рано утром 28 мая, когда спецназ частично признанной республики с применением огнестрельного оружия и бронированных машин вторгся в северные районы КиМ, населенные преимущественно сербами. Уже в 06:29 по местному времени президент Сербии Александр Вучич привел вооруженные силы страны в боевую готовность . Как пояснил «Известиям» замглавы канцелярии по делам КиМ Душан Козарев, данная акция, проведенная албанским руководством самопровозглашенной республики под предлогом борьбы с коррупцией, была «грубой демонстрацией силы, направленной на запугивание сербского народа на севере Косово и Метохии».

— В рамках так называемой операции албанцы были просто вызваны на допрос в полицейский участок. Сербов же задерживали с применением большого числа бронированных машин, избивая простых прохожих, попадавшихся под руку и стреляя над их головам и, — отметил сербский политик.

По его словам, Приштина пытается всеми силами получить контроль над севером региона, а также приучить местное население к присутствию там тяжеловооруженных албанских спецназовцев.

— Все это делается, чтобы создать у местных жителей атмосферу постоянного чрезвычайного положения и вынудить сербское население покинуть эти земли, — сказал Душан Козарев «Известиям».

Он напомнил, что аресты сербов, а также гражданина РФ, сотрудника Миссии ООН по делам временной администрации в Косово Михаила Краснощекова, который получил серьезные травмы, произошли фактически сразу после заявления Александра Вучича о необходимости компромисса между албанцами и сербами.

— Это лишний раз доказывает, что Приштина не хочет никакого компромисса. Сербия не поддастся на провокации, вынуждающие ее делать безответственные шаги. Однако мы громко и четко заявили, что Белград не допустит принудительного изгнания сербов из Косово и Метохии , — подчеркнул Душан Козарев.

Политик также добавил, что Белград был крайне обеспокоен арестом Михаила Краснощекова, а его задержание — это попытка Приштины продемонстрировать, что «албанцы являются стойкими приспешниками тех, кто поощрял и поддерживал их в этой акции». И хотя россиянина уже отпустили, инцидент не останется незамеченным ни в Москве, ни в Белграде.

Депутат сербского парламента Драгомир Карич считает, что цель операции Приштины — осложнение переговорного процесса.

— Это чистой воды провокация на фоне предстоящих переговоров в Париже (по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель). Косовары идут на провокации, чтобы показать, что, мол, с сербами невозможно вести диалог, — сказал Драгомир Карич «Известиям».

При этом парламентарий выразил недоумение бездействием Евросоюза и США, которые должны гарантировать безопасность всех, включая сербов, в Косово.

Пока партнеры одобряют

Между Белградом и Приштиной ранее была достигнута договоренность, что косовский спецназ не будет заходить на север края, населенный сербами, напомнили в МИД России . Тем не менее последние годы это происходит постоянно. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что «такое вызывающее поведение косоваров является прямым следствием многолетнего потакания им со стороны ЕС и США». В МИД также подчеркнули, что вторжение произошло сразу после выступления Александра Вучича в парламенте.

«В столь ответственный момент призываем международных покровителей Приштины образумить косовоалбанских радикалов и предотвратить дальнейшее разрастание конфликта с непредсказуемыми последствиями», — говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Между тем пресс-секретарь Международной миссии под эгидой НАТО в Косово и Метохии Винченцо Грасо заверил: в альянсе считают, что «операция косовской полиции» не направлена против сербов, а нацелена на борьбу с коррупцией. Другими словами, в военном блоке в очередной раз отказались увидеть проблему в эскалации ситуации.

Приштина буквально восприняла слова Александра Вучича о том, что альтернативой непризнания Косово является замороженный конфликт, который на самом деле не удастся заморозить, поскольку албанцы рано или поздно перейдут к агрессивным действиям, считает заведующий сектором этнополитических и межгосударственных конфликтов Института Европы РАН Павел Кандель.

— Албанцы не стали откладывать дело в долгий ящик и проиллюстрировали слова Вучича действиями, — сказал эксперт «Известиям».

По его мнению, ситуация скоро успокоится, как это уже было не раз за последние годы. Принципиально данное обострение не меняет положения дел, хотя и осложняет и без того трудные переговоры. Политолог напомнил, что прошедшая встреча в Берлине 30 апреля и намеченная на 1 и 2 июля в Париже должны, по задумке Франции и Германии, «вывести диалог из тупика». Однако в немецкой столице дело с мертвой точки не двинулось, поэтому ожидать каких-то подвижек после переговоров в Париже также не приходится. Более того, власти Сербии теперь вполне могут отказаться от июльской встречи, не говоря уже о том, что основное диалоговое окно в Брюсселе сейчас заморожено из-за введения Приштиной 100% пошлин на сербские товары.

Пока ситуация далека от стабилизации. Лидер Косово Хашим Тачи призывает Тирану к объединению, не давая мировому сообществу забыть о проекте «Великой Албании». А по сообщению сербских СМИ, к югу страны стягиваются авиация и бронетехника.