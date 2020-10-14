Сербия выразила надежду на участие в учениях «Славянское братство»

Белград надеется на продолжение участия в военных учениях «Славянское братство» с Россией и Белоруссией. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману 14 октября.

«Мы это не сделали (не участвовали в учениях 2020 года — Ред.), потому что в один момент давление стало настолько велико, что для того, чтобы сохранить наш военный нейтралитет, мы были вынуждены принять это решение», — сказал он.

Вучич отметил, что, когда «политический момент будет лучше», Сербия примет участие в российско-белорусских и западных учениях. «Примерно месяцев через пять», — отметил сербский лидер.

Глава государства также выразил уверенность, что Сербия никогда не введет ограничения против России даже в случае давления на Белград.

«Несмотря на то что мы были под давлением и, наверное, будем под давлением, и мы находимся на европейском пути, но мы сохраним свою позицию и не будем портить отношения с Россией», — сказал он.

По его словам, Сербия не войдет в НАТО или какую-то другую военную структуру, а останется самостоятельным, независимым, свободным государством, которое придерживается политики военного нейтралитета.

Ранее, 9 сентября, министр обороны Сербии Александр Вулин сообщил, что Европейский союз потребовал от Сербии отказаться от учений с Белоруссией. Страна прекратила все военные учения на полгода.

Сербия планировала участие в международных антитеррористических белорусско-российско-сербских тактических учениях «Славянское братство – 2020», которые которые проводятся поочередно на территории одной из стран-участниц. В 2019 году они проходили в Сербии, в этом году они стартовали в России 15 сентября.