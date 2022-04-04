Баскетболисты «Црвены Звезды» не поддержали акцию с украинским флагом

Баскетболисты сербской команды «Црвена Звезда» не поддержали акцию с украинским флагом игроков литовского «Жальгириса», который те развернули перед матчем регулярного чемпионата Евролиги. Об этом 3 апреля сообщается на сайте Basket News.

Игра прошла в воскресенье в Каунасе (Литва).

По данным издания, перед началом матча во время исполнения гимна Евролиги игроки литовского клуба выстроились на площадке с баннером цветов флага Украины и надписью Stop the war («Остановите <спецоперацию по защите Донбасса>»).

Баскетболисты «Црвены Звезды» не присоединились к акции. За это местные болельщики освистали сербов и на протяжении всего матча оскорбляли их.

Кроме того, болельщики «Жальгириса» принесли на сектор флаг НАТО и размахивали перед сербскими игроками и фанатами. В дополнение к этому литовцы размахивали украинскими флагами перед исполнением штрафных игроками «Црвены Звезды».

По итогам матча сербская команда проиграла в овертайме соперникам со счетом 98:103.

Ранее, 17 марта, сербские футбольные фанаты клуба «Црвена Звезда» поддержали Россию в ходе матча против шотландского ФК «Глазго Рейнджерс». Спортивный журналист Василий Конов рассказал, что болельщики «Црвены Звезды» вывесили длинный список нападений США на другие страны. Так, упоминается вторжение в Корею в 1950 году, на Кубу (1961), в Ирак (1991), Афганистан (2001), Сирию (2011).

24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации украинской территории, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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