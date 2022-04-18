«Думаю, у европейцев хватит ума не совершать самоубийственных действий»

Калининградской области не грозит появление на ее территории военных НАТО, она готова ко всем санкциям и даже к блокаде со стороны стран ЕС, но европейцы сами больше потеряют от такого развития событий. Об этом и многом другом в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказал губернатор региона Антон Алиханов.

«География на нашей стороне»

— Антон Андреевич, на фоне украинского конфликта власти Польши стали делать неоднозначные заявления, в том числе ставить под сомнение принадлежность Калининграда России. Как вы думаете, для чего делаются такие заявления и как к ним относятся в регионе?

— О Калининградской области за рубежом есть три полуофициальные доктрины о принадлежности региона к тому или иному государству. Есть так называемая доктрина «малой Литвы», которая приписывает часть нашей территории себе. Есть доктрина Великой Полонии и Речи Посполитой, которая относит весь регион к Польше. Также есть исторические фантомные боли у Германии, которая считает это своей территорией. Ну а теперь еще появились заявления отдельных вашингтонских политиков, которые ставят вопрос о необходимости полного пересмотра итогов Великой Отечественной войны в части установления границ в Европе. Поэтому для нас такие заявления не новость. Хотя, конечно, сейчас эта риторика стала более плотной. Количество таких высказываний увеличилось. Из полулегальных доктрин это начало выплескиваться в речи официальных политиков.

Конечно, это негативный для нас сигнал. Так можно договориться до существенного изменения границ в Европе. Притом это не означает, что это будет выгодно самой Европе. От Польши это слышать тем более странно, так как большая часть современной территории страны принадлежала Германии. Мы бы на месте поляков очень аккуратно относились к такого рода заявлениям, потому что при чем тут Польша и Калининград, вообще, непонятно.

— Допускаете ли вы, что нагнетание ситуации может привести к блокаде региона? Готовы ли вы к такому развитию событий? Какие меры принимаются, чтобы этого избежать?

— Мы к этому готовимся. Потенциально, наверное, такие решения могут быть приняты. Хотя в последнем пакете объявленных санкций для региона было сделано исключение. Транспортный и ж/д транзит из Калининградской области через территорию Литвы в другие регионы РФ сохраняется. Также железнодорожное сообщение с Польшей идет достаточно активно. Никакого спада в этой части мы пока не видим. Хотя, конечно, решение о запрете работы российских перевозчиков на территории ЕС ударило по бизнесу автоперевозок в регионе. Но сейчас он переориентируется на другие направления работы.

— То есть самим странам-соседям выгодно, чтобы транзит сохранялся?

— Очевидно, что от этого проигрывают их экономики. Конечно, и мы от этого не выигрываем в силу того, что окружены границами этих государств. Сейчас в регионе действует паромная линия, которую мы планируем развивать. Поэтому у нас всегда будет оставаться морской путь вне зависимости от того, какие решения будут приняты странами ЕС. Также у нас есть авиационное сообщение. Слава богу, тут география на нашей стороне.

— Но насколько безопасны такие перевозки, особенно морские? В Черном море уже мины плавают.

— Да нет никаких рисков. Не думаю, что у нас дойдет дело до мин.

— Почему РФ важно открыть границу для выезда в Евросоюз жителей региона?

— У нас очень много запросов на эту тему от граждан. Многие просто хотят путешествовать. К сожалению, пока действующие паромы обслуживают только грузоперевозки. Например, поставить там легковой автомобиль пока не получится, так как там нет кают. Поэтому многие калининградцы хотели бы открытия наземных границ, и, кстати, многие европейские страны уже открыли.

«Сохранять запрет на выезд уже нет необходимости»

— Как вы думаете, услышат ли эту просьбу в Москве? Какие меры поддержки регион уже получил от федерального центра, что нужно еще?

— Запрос на открытие российской границы основан на обращениях граждан. С точки зрения коронавирусных ограничений мне кажется, что проблема с заболеванием сегодня уже отошла на второй план. Поэтому мне кажется, что сохранять запрет на выезд уже нет необходимости.

Если говорить о мерах поддержки региона федеральным центром, то мы ими активно пользуемся. Они не только для Калининграда, а в целом для российского бизнеса. Поэтому тут, наверное, я не скажу что-то новое. Никаких уникальных мер нет.

Если говорить о том, что хотели бы, то мы направили в Москву запрос на субсидирование паромной переправы. Сейчас ее оператор говорит нам о том, что его действия убыточные и он хочет получить поддержку федерального бюджета. Речь идет о сумме от 400 до 500 млн рублей в зависимости от вида паромной переправы.

— Как в целом вы оцениваете влияние санкций? Есть ли проблемы с продуктами питания или другими товарами?

— С продуктами питания у нас никаких проблем нет. Есть определенные сложности, которые вызваны переходным периодом. Многие владельцы вагонов опасались отправлять товары в Калининград, но мы с минтрансом каждый день эти проблемы решаем. Сейчас особых затруднений нет. Завтра мы уже запускаем так называемый поезд-вертушку, который будет возить в регион строительные материалы, так как у паромной переправы есть свои ограничения.

«Не думаю, что кто-то будет играть с Россией в такие игры»

— Работает ли сегодня в Калининграде завод, который занимался сборкой иномарок? Ведь многие иностранные производители заявили об уходе с российского рынка.

— Пока он еще работает. Но, конечно, автомобильный сектор сейчас больше всего находится под негативным влиянием от санкций. Думаю, что мы тут еще столкнемся с серьезными проблемами, как и на остальных производствах страны. Безусловно, ситуация находится на контроле. Люди не останутся без работы, мы будем им помогать трудоустраиваться. К тому же у нас сейчас строятся новые производства в других отраслях.

— Допускаете ли эскалацию конфликта с Западом и появление военных стран НАТО на территории области?

— Военные НАТО в Калининграде не появятся, так как наша страна тут же даст на это асимметричный ответ. Поэтому не думаю, что кто-то будет играть с Россией в такие игры. К тому же Балтфлот стоит на страже наших границ, военная техника тоже. Мне кажется, что у европейцев хватит ума не совершать самоубийственных действий и не нападать на российский регион.