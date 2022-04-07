В объезд санкций: сфера перевозок столкнулась с беспрецедентным давлением

Участники сферы перевозок просят правительство о пакете мер поддержки. Они заявляют, что из-за санкционной агрессии против РФ стоимость новых иностранных грузовиков и пассажирских ТС увеличилась в два раза. При этом цены на отечественные ТС поднялись на 70%. По мнению транспортников, одной из первоочередных мер должно стать предоставление льготных кредитов на пополнение оборотных средств и покрытие кассовых разрывов сроком на год с нулевой процентной ставкой. Подробности — в материале «Известий».

В переходный период

Для удержания инфляции на приемлемом уровне отрасль автомобильных грузоперевозок нуждается в срочных мерах государственной поддержки. К этому призвали в письме, поступившем в аппарат уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, руководители различных транспортных компаний (ПЭК, «Дентро», «Альтика М» и др.). В документе (есть в редакции «Известий») отмечается, что в условиях санкционного давления ситуация в отрасли автомобильных грузоперевозок становится критической.

Представители отрасли сетуют, что с 24 февраля вплоть до третьей декады марта, в условиях, когда зарубежные производители грузовой техники (Volvo, Scania, Mercedes-Benz, Iveco, МАN) приостановили или ограничили деятельность на российском рынке, стоимость новых иностранных грузовиков увеличилась в два раза. При этом цены на отечественные автомобили поднялись на 70%, а стоимость обслуживания грузовой техники увеличилась на 60%.

В объезд санкций_1 Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Игроки рынка перевозок сообщают, что авторизованные центры перешли на работу по модели предоплаты. Отсрочки платежей за ремонт и обслуживание, которые предоставлялись по сервисным контрактам с автопроизводителями, больше не действуют. Раньше транспортные компании оплачивали техобслуживание и ремонт один раз в несколько месяцев. Однако теперь, если происходит поломка в пути, сервисный центр сперва ожидает оплаты счета и только после этого приступает к ремонтным работам, отмечают отраслевики.

Совокупность разных факторов уже привела к увеличению себестоимости перевозок на 10–12%, говорится в документе. Участники рынка напоминают, что 60% техники транспортных компаний России сегодня находится в лизинге, поэтому финансовая нагрузка в новых условиях ощущается очень остро. Для стабилизации ситуации транспортники ходатайствуют перед правительством о субсидировании ставки по лизинговым платежам. Еще одна инициатива — временное снятие запретительных пошлин на импорт подержанных грузовиков и межгородских автобусов, которые не производятся в России. Кроме того, перевозчики предлагают обнулить пошлины на ввоз запчастей к ним.

— Обнажившиеся проблемы действительно критичны для транспортной отрасли, — рассказал «Известиям» заместитель директора ПЭК Вадим Филатов. — Например, за месяц выросла стоимость запчастей на 15–100%, цена на шины выросла на 40–80%. С учетом такого резкого роста себестоимости важно поддержать отрасль в переходный период.

Представитель ПЭК выразил беспокойство, что, если часть перевозчиков не сможет обслуживать технику с учетом удорожания парка и покинет рынок, это может обернуться дефицитом провозных мощностей в России. Следствие — нехватка транспортных средств для перевозки продукции.

В объезд санкций_2 Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

Одна из первоочередных мер, на взгляд Филатова, — предоставление льготных (субсидируемых) кредитов на пополнение оборотных средств, выплату лизинговых платежей и покрытие кассовых разрывов сроком на 1 год с нулевой процентной ставкой. Это позволит сохранить не менее 90% рабочих мест и высвободить денежные средства на обслуживание автопарка. Именно эти вопросы наиболее остро стоят перед транспортными компаниями на текущий момент, подчеркнул представитель компании.

В свою очередь, главный аналитик ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» (ЦТЛ) Андрей Ионин заметил в беседе с «Известиями», что одна из первостепенных мер государственной поддержки транспортной отрасли в условиях внешнего санкционного давления — налаживание технологических и рыночных партнерств с компаниями из дружественных стран. В кратчайшие сроки необходимо наладить взаимодействие с китайскими и индийскими автопроизводителями, отметил специалист.

Пассажирские и грузоперевозки: проблемы одни

Все сложившиеся ранее логистические цепочки сегодня не работают в силу известных причин, и поэтому требуется поиск и налаживание новых, замечает директор ассоциации ТАМА, член рабочей группы «Транспорт» Экспертного совета при правительстве РФ Норайр Блудян. Вместе с тем подушка безопасности у тех же пассажирских транспортных компаний в силу специфики их деятельности, безусловно, больше, чем у грузоперевозчиков. По его словам, в ближайшие 3–4 месяца пассажирская система будет работать в полноценном режиме без разрушительных тенденций.

— Хотя уже есть примеры безосновательного повышения цен на запасные части к транспортным средствам, попытки повышения лизинговых и кредитных ставок, — рассказывает Норайр Блудян. — В ближайшей перспективе на транспортной отрасли серьезно отразятся проблемы, связанные с обновлением парка, техническим обслуживанием и ремонтом. Как на грузовом транспорте, так и на пассажирском, к сожалению, агрегатная база транспортных средств производится известными зарубежными автомобильными концернами.

Указанное, по его мнению, приведет к проблемам как пополнения парка новыми транспортными средствами, так и с качеством и сроками их ремонта.

В объезд санкций_3 Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Глава тульской компании ООО «Ирбис» Владимир Исаев подчеркнул, что транспортная отрасль находится на пороге жесточайшей рецессии, если в ближайшие 3–4 месяца не изменится ситуация с запчастями. Он объясняет, что после введения санкций не только прекратились поставки запасных частей, но и был отключен софт поддержки. А это значит, что даже при наличии запасного узла и его установки на современный автомобиль без компьютерной калибровки узел работать не будет.

— Кроме того, возникли и проблемы по передвижению в сопредельных государствах у международных перевозчиков, а это значит — даже они не гарантированы от озвученной проблемы, — поясняет бизнес-участник рынка перевозок. — Это означает, что остановка свежих магистральных тягачей — лишь вопрос времени. Да, появятся альтернативные пути поставки через Турцию. Например, сломают программы, но на это может уйти не меньше полугода, а большинство транспорта находится в лизинге, и, не имея возможности заработать на лизинговый платеж, перевозчики начнут сдавать технику и закрывать предприятия.

Замдиректора ООО «Бежицкие маршрутные такси» Юрий Ивашин рассказал «Известиям», что текущая экономическая ситуация обострила существовавшие ранее проблемы пассажирских перевозчиков, а также добавила новые. Из ранее существовавших проблем — сильная нормативная зарегулированность отрасли. По его словам, в настоящее время огромную проблему для пассажирских перевозчиков представляет прохождение технического осмотра автобусов по новым правилам. В силу ужесточения последних пройти техосмотр реально с 4–5-го раза, и это связано со значительными материальными затратами.

— Добавились проблемы с поддержанием парка транспортных средств в надлежащем состоянии, — говорит Юрий Ивашин. — Основную часть автобусов малого класса, работающих на городских и пригородных маршрутах, составляют автобусы иностранных производителей, такие модели, как «Пежо», «Ситроен», «Форд», «Ивеко», «Фольксваген», которые занимают более 90% парка.

Помимо этого, резко возросла стоимость запчастей на автобусы иностранного производителя, появились проблемы с их доставкой, чего раньше не было. Он уверен, что нелишним было бы предоставить перевозчикам на законодательном уровне возможности осуществлять кредитные или лизинговые платежи по ранее существовавшим ставкам до 24 февраля 2022 года.

В объезд санкций_4 Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Надо заметить, что проблема с запчастями уже дает о себе знать. Как рассказал «Известиям» президент Союза транспортников Кубани Иван Петров, «имеются случаи выпуска на линию подменных транспортных средств, не заявленных конкурсной документацией, с иными характеристиками, чем указанно в картах маршрута, и не включенными в реестр лицензий транспортных средств, вместе с тем отвечающих требованиям транспортной безопасности».

В Общероссийском профсоюзе работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства отмечают, что «автотранспорт, в первую очередь городской пассажирский транспорт, и дорожное хозяйство относятся к социально важным отраслям и должны осуществлять свою деятельность, обеспечивая удовлетворение необходимых потребностей общества в перемещении».

— Деятельность автотранспорта в значительной мере — это бизнес малых и средних предприятий, которые не имеют запаса финансовых и материальных ресурсов, и это может привести к снижению выхода автомобилей на линию, снижению объема перевозок, что приведет к негативному влиянию на отрасли, зависящие от автотранспорта, снижению и разрыву логистических цепочек , — говорят в профсоюзе. — На сегодняшний день необходима финансовая поддержка предприятий в связи с ростом цен на запчасти и техническое обслуживание.

Преодоление неприятностей

Региональный директор ООО «Канавара Групп» Александр Пашута сообщил, что «сейчас объем перевозок сократился, но кредитные обязательства никто не отменял». По его мнению, решить проблемы с дефицитом запчастей поможет активное приобретение в Китае. Однако спрос на них будет достаточно высок, цена возрастет, сроки доставки увеличатся. Для того чтобы компания смогла обеспечить выплаты заработной платы сотрудникам, а также расплачиваться со взятыми на себя обязательствами, некоторые переходят на перевозки внутри страны либо на международные перевозки с дружественными странами, сообщил участник рынка перевозок.

В объезд санкций_5 Фото: РИА Новости/Александр Уткин

Для того чтобы не допустить ухудшения финансового состояния предприятий и их возможного банкротства, а также роста стоимости проезда, целесообразно внести изменения в Налоговый кодекс, отмечает глава Союза транспортников Кубани. Для этого, по его мнению, нужно исключить из него слова «по единым тарифам за проезд, установленным органами местного самоуправления» и «при условии осуществления перевозок пассажиров по единым тарифам». Принятие указанной нормы позволило бы использовать денежные средства, которые идут на оплату НДС, на эксплуатационные расходы.

Проблемы транспортников усугублены и тем, что увеличение стоимости отечественных грузовых автомобилей и их зарубежных аналогов не произошло одномоментно, разъясняет завкафедрой «Автомобильные перевозки» МАДИ Дмитрий Мороз. Этот процесс длится уже на протяжении последних 1,5–2 лет, и за это время их стоимость действительно увеличилась на 50–100%.

— Что касается производства отечественных автомобилей, то тут наиболее остро стоит вопрос импортозамещения, так как отдельные технически сложные узлы (например, КПП) и компоненты поставлялись из стран Западной Европы, в частности Германии, — говорит Дмитрий Мороз. — На сегодняшний день запасы импортных комплектующих в России еще есть, но они сокращаются с каждым днем.

На его взгляд, существует два пути преодоления неприятностей. Простой и быстрый — перестроить логистические цепочки и наладить поставки необходимых комплектующих из дружественных стран. По оценкам экспертов, этот процесс займет до одного года. Второй путь — локализовать производство сложных узлов и агрегатов на территории России, что намного сложнее и займет больше времени. Для этого необходима мощная поддержка со стороны государства и разработка соответствующей дорожной карты. По оптимистичным оценкам период перестроения и локализации производства может занять от 5 до 7 лет.

Однако Дмитрий Мороз убежден, что необходимо действовать сразу в двух направлениях — перестроить схемы поставок, чтобы в ближайшее время устранить дефицит в технике и комплектующих, и параллельно с этим начать процесс локализации производства и создания собственной агрегатной базы в РФ.

В объезд санкций_6 Фото: РИА Новости/Александр Уткин

Доцент кафедры «Правовое и таможенное регулирование на транспорте» МАДИ Андрей Голубчик полагает, что сейчас логично просить государство рассмотреть вопрос о субсидировании розничных цен на топливо для транспортных средств. По его мнению, необходимо субсидировать лизинговые платежи, предоставить национальным транспортным компаниям возможность получения льготных оборотных кредитов (возможно, с нулевой ставкой) на покрытие кассовых разрывов предприятий сроком на один год.

— Для транспортных и экспедиторских компаний, задействованных в международных перевозках, предоставить возможность покупки валюты по льготному курсу, как это сделано для промышленных предприятий ряда отраслей, — говорит Андрей Голубчик. — Разрешить возможность экспорта узлов и деталей (аналогов) неофициальных производителей (параллельный импорт).

В Минтрансе не ответили на запрос «Известий» о том, какие меры поддержки со стороны государства являются в настоящий момент наиболее оптимальными и реально необходимыми.