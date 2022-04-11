Посольский отказ: может ли ЕС ограничить выдачу виз россиянам

Страны Евросоюза на национальном уровне могут существенно ограничить выдачу долгосрочных виз россиянам. Об этом «Известиям» заявили в Еврокомиссии, отметив, что принимать решение по краткосрочным (туристическим) визам нужно «по существу». При этом ЕС обещает всегда оформлять документы россиянам по гуманитарным соображениям, а также таким категориям, как родственники граждан ЕС, журналисты и диссиденты. Тем временем некоторые страны объединения, включая Чехию, Латвию и Литву, уже перестали предоставлять визы почти всем категориям граждан РФ. Тем не менее, как рассказали «Известиям» в Российском союзе туриндустрии (РСТ), сейчас Греция, Италия, Франция и другие страны ЕС выдают россиянам документы в штатном режиме.

Определенные категории

В связи со спецоперацией РФ на Украине некоторые страны Евросоюза усложнили или прекратили выдачу виз для россиян. Например, Чехия оставила гражданам РФ только право на получение гуманитарных виз. Соответствующее распоряжение появилось уже 24 февраля. «Мы приостанавливаем обработку заявлений на получение визы от граждан России во всех наших консульских учреждениях за исключением гуманитарных случаев», — заявил премьер-министр страны Петр Фиала.

Аналогичные шаги чуть позже предприняли Литва, Эстония и Латвия. «Прием заявлений о выдаче визы граждан РФ и Белоруссии, а также принятие решений по ним в визовых службах Литовской Республики, находящихся за границей, приостановлен независимо от цели планируемого путешествия», — говорится на сайте дипмиссии страны в Москве.

Посольский отказ Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Посольство Латвии в РФ приостановило прием заявлений на получение виз для всех граждан РФ «за исключением гуманных причин», сообщается на сайте дипмиссии страны в РФ.

В случае Эстонии россияне могут подать заявление на визу, если у них есть родственники с видом или правом на жительство в Эстонии. Кроме того, в качестве исключения документ могут получить граждане РФ, которые едут на похороны или навестить тяжелобольного родственника. Также визы продолжают выдавать россиянам, которые едут в Эстонию за неотложными медицинскими услугами (при условии наличия договора, заключенного с местным лечебным учреждением).

4 апреля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что надо прекратить выдачу россиянам всех шенгенских виз за исключением гуманитарных. Кроме того, глава польского правительства предложил выдавать документы только желающим покинуть Россию.

На вопрос «Известий» о возможности ограничить выдачу россиянам всех категорий виз, кроме гуманитарных, в Еврокомиссии (ЕК) заявили, что каждая страна решает это индивидуально.

— Прежде всего мы бы хотели подчеркнуть, что наши санкции не направлены против граждан России. Тем не менее, что касается виз, это решение принимает каждая страна — член ЕС отдельно, — подчеркнули в пресс-службе ЕК.

Посольский отказ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В ведомстве отметили, что у членов ЕС есть возможности для усложнения или прекращения выдачи долгосрочных виз и видов на жительство в соответствии с национальным законодательством. «Однако, когда речь идет о выдаче краткосрочных виз, государства-члены должны рассматривать каждое заявление по существу», — добавили в ЕК.

Также в европейском ведомстве подчеркнули, что вне зависимости от ситуации ЕС всегда будет выдавать визы таким категориям россиян, как родственники граждан ЕС, журналисты и диссиденты. Сохранится и возможность получать гуманитарные визы.

Штатный режим и нюансы

Напомним, Брюссель с 28 февраля приостановил упрощенный визовый режим с Россией в качестве санкций. Эти меры не касаются обычных граждан, а применяются к членам официальных делегаций, правительства и парламента, судов, а также обладателей дипломатических паспортов и бизнесменов. Тем не менее получить деловые визы россиянам в ЕС теперь намного сложнее и дороже.

Например, Исландия, Нидерланды, Словения и Хорватия увеличили срок рассмотрения заявок на получение деловой визы, а также подняли консульский сбор. Дания, в свою очередь, не только увеличила сроки выдачи виз для россиян до 45 дней, но и выпустила новые требования к страховым полисам. Королевство принимает только сделанные европейскими страховщиками документы.

Посольский отказ Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Параллельно с этим другие страны ЕС, наоборот, возобновили выдачу даже туристических виз россиянам. С 1 апреля граждане РФ могут подавать заявки на такие документы во Францию без ограничений, связанных с COVID-19, говорится на сайте посольства страны в России. Также с февраля этого года французское консульство принимает заявления на обновление многократных виз сроком от двух до пяти лет, выданных ранее Пятой республикой. В начале марта начал прием документов на туристические визы и визовый центр Италии VMS Italy в России.

Как заявил «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин, в настоящий момент процесс подачи документов не затруднен и визы выдаются своевременно.

— За рубежом активно снимаются ковидные ограничения, в связи с чем страны корректируют правила въезда, в том числе упрощают визовые формальности. Шенгенские визы сейчас выдает не только Франция, но и Греция, Испания и Италия. При этом пакет документов не изменился с допандемийных времен, — заявил эксперт.

Как заявили «Известиям» в посольстве Греции в РФ, генеральные консульства страны в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске продолжат принимать заявления и выдавать туристические въездные визы «как это и было до сих пор».

— Что касается последствий для работы загранучреждений в случае сокращения персонала в связи с ответными российскими мерами на высылку российских дипломатов из Греции, мы не можем сейчас дать ответ в связи с отсутствием некой определенности. Однако нашим желанием является беспрепятственное продолжение нашей работы, — добавили в дипмиссии.

Посольский отказ Фото: ТАСС/ALEJANDRO GARCIA

На данный момент с некоторыми нюансами визы россиянам продолжают выдавать также Венгрия, Финляндия, Австрия и Словения. Норвегия, в свою очередь, с 4 апреля возобновила прием заявлений на оформление виз для посещения родственников и друзей, деловых и официальных визитов, а также обучения. Однако «по техническим причинам и в силу ограниченности ресурсов» прием заявлений на получение виз для туристических поездок пока не возобновлен.

«Известия» направили запрос в посольства Италии, Испании, Хорватии в РФ, а также в МИДы этих стран о ситуации с выдачей виз россиянам.

Не стоит забывать, что из-за решения ЕС закрыть небо от России все поездки россиян в страны объединения возможны только со стыковочными рейсами. Как отметил Дмитрий Горин в беседе с «Известиями», в этой ситуации перевозки на транзитных рейсах для самостоятельных туристов стали, разумеется, дороже и длительнее. По его словам, логистически наиболее удобны перелеты через Турцию, ОАЭ и Армению. При этом, по словам вице-президента РСТ, туристы должны учитывать не только все правила и требования страны финального назначения, но и той, в которой совершается транзит. Речь идет о правилах въезда, коронавирусных ограничениях и требованиях по страховке.