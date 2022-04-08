Приближенный Восток: Саудовская Аравия запустит прямые рейсы с РФ

Саудовская Аравия может запустить прямые рейсы из Москвы в Эр-Рияд и Джидду в апреле-мае . Об этом «Известиям» заявили в Духовном управлении мусульман РФ (ДУМ). Там также отметили: российские авиакомпании больше не летают в Саудовскую Аравию, опасаясь, что их лизинговые борты арестуют. Потому паломникам в марте пришлось прибывать на малый хадж — умру — с пересадками в третьих странах. Стоимость туров в королевство из-за курсовой разницы и отсутствия прямых рейсов вырастет как минимум на 30% и достигнет $3 тыс., уточнили в ДУМ. В туристической отрасли также считают, что стоимость хадж-туров увеличится, но спрос со стороны мусульман РФ всё равно будет повышенным — сказываются два года пандемии , когда россияне не могли совершить хадж.

Всё дело в рейсах

Россия официально возобновила регулярное авиасообщение с Королевством Саудовская Аравия (КСА) еще 25 мая 2021 года . Российские авиакомпании планировали запустить прямые рейсы в Джидду — наиболее близкий к Мекке и потому максимально удобный для совершающих хадж паломников город.

Однако прямые рейсы в королевство так и не были запущены — в КСА сохранялись жесткие коронавирусные ограничения . Для привитых «Спутником V» туристов из РФ страна открылась лишь 1 января 2022 года, а в марте КСА сняло все коронавирусные ограничения для иностранцев и вернулось к допандемийным правилам въезда. Туристам больше не нужно предоставлять ПЦР-тесты и сертификаты о вакцинации.

Саудовская Аравия летом 2020 года столкнулась с большим ростом заболевших COVID-19 — в июне в стране фиксировали 2 тыс. новых случаев в сутки. Потому с 2020 года КСА решило ограничить участие иностранных мусульман в хадже — власти королевства допустили в Мекку лишь 10 тыс. паломников из числа саудовских граждан .

Приближенный Восток Фото: Global Look Press/Xinhua/Tu Yifan

В 2021 году квоту расширили до 60 тыс. человек, но условия остались прежними: только для граждан королевства и только если они привиты.

Квота для иностранных паломников рассчитывается так: на каждый миллион мусульман тысяча мест . В России, как уточнили «Известиям» в ДУМ РФ, проживает около 25 млн приверженцев ислама — потому квота для участия в хадже в среднем составляет 25 тыс. человек. Но в этом году ДУМ еще не получил данные от саудовской стороны .

Хадж традиционно начинается через два месяца и 10 дней после окончания Рамадана — в этом году он заканчивается 2 мая. То есть совершить хадж можно будет начиная с июля.

Саудовские авиакомпании планируют запустить рейсы из РФ в апреле-мае , заявил «Известиям» первый замглавы Духовного управления мусульман России (ДУМ) Рушан Аббясов.

Он уточнил: российские авиакомпании, планировавшие в начале года запустить полеты в Джидду и Эр-Рияд, столкнулись с трудностями из-за лизинговых контрактов и отменили большую часть рейсов за рубеж .

Приближенный Восток Восхождение на священную гору Арафат в Саудовской Аравии во время хаджа, 2019 год Фото: ТАСС/Zuma

— На этом фоне авиакомпании из Саудовской Аравии заявили, что планируют начать рейсы из РФ в Джидду и столицу КСА Эр-Рияд в апреле-мае. Пока самолеты не летают, потому на умру (малый хадж, проводится до начала Рамадана. — «Известия») в этом году летали через третьи страны: Катар, ОАЭ, Турцию, — пояснил Рушан Аббясов.

При этом, по его словам, из-за текущей курсовой разницы — если доллар вновь поднимется до отметки в 90–100 рублей — стоимость хаджа, рассчитываемая в американской валюте, вырастет . Также на повышении скажется отсутствие прямых рейсов.

— Как минимум на 30%, скорее всего, будет увеличение стоимости. Достигнет $3 тыс . Но спрос среди российских мусульман на хадж всё равно будет большим — два года пандемии, два года без хаджа дали о себе знать, — отметил замглавы ДУМ РФ.

Стоимость хаджа действительно будет выше из-за отсутствия чартерных рейсов — по крайней мере, пока между КСА и Россией прямых рейсов нет, заявил «Известиям» представитель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) по делам хаджа, генеральный директор компании «‎Умма Тур»‎ Шамиль Мукарамов.

— До пандемии стоимость эконом-тура составляла $2800–3000, где половину пути паломники преодолевали на самолете, а половину — на автобусах до Мекки. Сейчас где-то $3,5 тыс . Но если саудовские авиакомпании запустят прямые рейсы из России, может, скорректируются цены, — допустил представитель отрасли.

Приближенный Восток Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Он согласен с оценкой представителя ДУМ РФ, что интерес к хаджу у россиян в этом году будет большим. Однако сохраняется вопрос с квотами. По его мнению, КСА, возможно, памятуя о коронавирусе, дадут заполнить лишь часть квоты.

— Думаю, что 70% квоты — если она, как в 2019 году, будет 25 тыс. человек — заполнится точно. Но осталось еще два месяца, по сути, еще есть время подготовиться с технической точки зрения: найти отели, перелеты. Ждем решения КСА, — заключил собеседник «Известий».

В министерстве хаджа и религии Саудовской Аравии, а также в управлении гражданской авиации королевства и в офисе национального авиаперевозчика Saudia не ответили на официальный запрос «‎Известий»‎. В посольстве РФ в Эр-Рияде также оставили запрос «Известий» без ответа.

Туризм не только религиозный

Саудовская Аравия, судя по шагам ее правительства, сейчас максимально идет навстречу путешественникам : помимо отмены коронавирусных ограничений, с 25 марта КСА возобновило программу выдачи виз по прибытии — получить их можно сразу в аэропорту либо оформить электронные.

Стоимость визы и обязательной страховки от коронавируса — 480 саудовских риалов (около 10 тыс. рублей).

Приближенный Восток Фото: ТАСС/URA.RU/Екатерина Сычкова

Как уточняет Ассоциация туроператоров России (АТОР), многократная электронная виза в КСА действительна в течение года, туристы могут находиться в стране до 90 дней. Виза по прибытии тоже действует год и дает право заехать в Саудовскую Аравию неограниченное количество раз, с максимальным разовым временем нахождения — 90 дней.

— Планы запустить прямое авиасообщение с саудовской стороны были, но ситуация изменилась. По информации Росавиации, королевство до сих пор не предоставило всех разрешительных документов , — заявил «Известиям» гендиректор туркомпании Space Travel, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадов.

Он уточнил: до начала реквизирования лизинговых самолетов планы запустить рейсы в Джидду были у «Аэрофлота» и «Нордвинда». Но сейчас эти планы «убраны под сукно», отметил представитель туротрасли.

— Если авиакомпании из КСА начнут летать в Россию, по окончании летнего периода страна станет востребованной, причем не только для религиозного туризма . В Саудовской Аравии завершают возведение гига-проектов типа Аль-Ула, который превращается в ближневосточное Монако с $600 млрд инвестиций, пятизвездочными курортами с максимальными послаблениями для иностранцев, вплоть до алкоголя. Это будет сильный конкурент ОАЭ, поскольку реальной альтернативы Эмиратам по пляжному отдыху среди арабских стран нет , — пояснил эксперт.

Он добавил, что КСА пользуется спросом у бизнес-туристов. Россия также может быть интересна саудитам.

Приближенный Восток Фото: ТАСС/dpa/Oliver Weiken

— В Саудовской Аравии проживают 25 млн человек, они активно путешествуют по миру. РФ могла бы привлечь туристов из королевства в летний сезон, и на фоне спада со стороны европейцев саудовские туристы стали бы реальной альтернативой , — резюмировал вице-президент АТОР.

Каких-либо угроз и проявлений русофобии по отношению к российским туристам, в том числе паломникам, в Саудовской Аравии нет и не будет, уверен старший сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

— В КСА налажена система безопасности на религиозных объектах, особенно в Мекке и Медине , куда прибывают тысячи паломников со всего мира. Не думаю, что в рамках хаджа могут возникнуть инциденты между российскими и украинскими мусульманами , — заявил эксперт «Известиям».

Он отметил: Саудовская Аравия, как и большинство арабо-мусульманских стран, не участвует в антироссийской кампании и заняла нейтральную позицию.