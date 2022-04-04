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Рейс в кейс: авиакомпании перейдут на российскую систему бронирования

С какими проблемами могут столкнуться перевозчики
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Рейс в кейс: авиакомпании перейдут на российскую систему бронирования
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2022-04-01 17:31:01
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Российские авиакомпании готовятся перейти на российскую систему бронирования билетов Leonardo. Перевозчики группы «Аэрофлот» могут подключиться к ней уже в этом году, с ними начаты закупочные процедуры, сообщил источник «Известий» в одной из госструктур. С другими авиакомпаниями ведется предконтрактная работа. Правительство еще в 2019 году обязало локализовать системы бронирования, но сроки перехода затянулись. Сейчас при отсутствии почти всех международных и код-шеринговых рейсов и связей с глобальными альянсами переход можно совершить быстрее, считают эксперты. Правда, при возврате на международные рынки перевозчики могут столкнуться с проблемами.

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Тест дан

Российские авиакомпании готовятся перейти на отечественную систему бронирования авиабилетов Leonardo, разработанную «Сирена-Трэвел» (аффилирована с госкорпорацией «Ростех»). В «Аэрофлоте» и «Победе» уже начаты необходимые закупочные процедуры, сказал источник, близкий к группе. «Россия» партнерствует с «Сиреной» уже несколько лет и хранит в их системе свои чартерные рейсы.

— Исходя из текущей ситуации в отрасли с группой «Аэрофлот», определены сроки перехода — в текущем году. При этом ряд функций, связанных с вхождением компаний в международные альянсы, сейчас утратил свое коммерческое значение из-за практически полного отсутствия международных рейсов, что позволит отложить работу по этому функционалу на поздние сроки, если такая необходимость возникнет, — сообщил один из собеседников «Известий».

С другими российскими авиакомпаниями также идет предконтрактная работа, добавил он.

В пресс-службе «Ростеха» сообщили, что компания «РТ-Транском» (структура госкорпорации) будет участвовать во всех открытых тендерах и процедурах перевозчиков. «РТ-Транском» создана специально для эксплуатации на территории РФ единой системы взаиморасчетов, формирования в стране защищенного дата-центра и переноса данных ведущих российских авиакомпаний с импортного на отечественное ПО, об этом уже писали «Известия».

Рейс в кейс
уральские
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В пресс-службе «Аэрофлота» отказались от комментариев, в «Победе» и S7 их не предоставили к моменту публикации.

Представитель «Уральских авиалиний» подтвердил, что компания приняла решение перейти на систему Leonardo (сейчас использует испанскую Amadeus).

— Но договор пока не подписан, находимся в процессе согласования, — сообщила представитель перевозчика Вера Гасникова. — Переход будет осуществлен в сроки, утвержденные постановлением правительства № 955, то есть до 30 октября 2022 года.

В пресс-службе Amadeus сообщили «Известиям», что продолжают работать с российскими клиентами «при условии, что это соответствует действующим правилам, включая санкции». «Известия» также направили запрос в пресс-службу Sabre.

Справка «Известий»

Бронирование авиакомпаний состоит из инвенторных систем (баз данных и серверов) и глобальных дистрибутивных систем (GDS). Инвентарная система — ключевой IT-продукт для реализации авиабилетов. Крупнейшие компании сейчас пользуются иностранными системами: «Аэрофлот» и «Россия» — американской Sabre, «Победа» — Navitaire, «Уральские авиалинии» и S7 Airlines — испанской Amadeus (ей принадлежит Navitaire). К российской Leonardo подключено более 50 авиакомпаний, но ее инвентарной системой пользуется только Utair. В России есть и вторая система бронирования — ТАИС или ОРС (ею пользуется «Азимут»).

Медленное зажигание

Правительство обязало авиакомпании еще в 2019 году локализовать в России системы бронирования, выпустив постановление № 955. Иностранные провайдеры тогда начали активно искать решения для локализации своих продуктов. В 2019 году Sabre учредила для этого совместное предприятие с российской «Интегро текнолоджиз», но о его деятельности ничего не известно. В прошлом году бывший гендиректор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов сообщал, что локализовать систему планируется до октября того же года. Но этого так и не произошло, официальных объяснений не было.

Рейс в кейс
пассажиры
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Amadeus хотела локализовать свои IT-продукты в партнерстве с российским оператором связи МТС, используя его облачные решения, рассказывала «Ведомостям» в мае 2021 года директор по работе с авиакомпаниями России и СНГ Светлана Малюк. По данным источника в компании, этот проект пока приостановлен на фоне санкций.

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3 марта в ответ на спецоперацию России на Украине Sabre объявила о расторжении дистрибьюторского соглашения с «Аэрофлотом» и удалила данные о его рейсах из своей GDS. Но это не затронуло инвенторную систему, провайдером которой также является Sabre — ее отключение означало бы полную остановку полетов. В инвенторной системе хранятся данные о рейсах, тарифах и провозных емкостях, туда же и обращаются дистрибутивные системы при бронировании билетов пассажирами и агентами.

Тогда же, в марте, «РТ-Транском» разработала и протестировала резервную систему бронирования (на базе Leonardo), сообщил источник в «Ростехе». Он уточнил, что резерв обладает таким же функционалом, как и ее базовая версия, а статус резервной подразумевает, что переход на нее возможен в экстренном режиме и не на коммерческой основе, если это потребуется в моменте для обеспечения стабильной работы отрасли.

В «Ростехе» подтвердили проведение тестов в марте.

— Конкретных участников тестирования называть преждевременно. В настоящий момент [в Leonardo] загружены расписания и тарифы, резерв готов к режиму экстренного перехода в сжатые сроки (до 24 часов), — сообщили в пресс-службе корпорации.

Там добавили, что при таком переходе возможна временная потеря ряда второстепенных функций — частично. Например, обмены и возвраты билетов из числа уже проданных в зарубежных системах могут временно производится в ручном режиме силами персонала авиакомпаний. При этом все сервисы по продаже, электронной коммерции, обслуживанию и регистрации пассажиров в аэропортах будут бесшовно работать в резервной системе, отметили в госкорпорации. Такой подход — стандартная практика при смене хоста авиакомпании, сказали там.

В «Уральских авиалиниях» сообщили, что тест был проведен на рейсах «Аэрофлота».

Рейс в кейс
аэрофлот
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Возможны сбои

Для потенциального перехода в новую инвенторную систему сейчас, возможно, самый правильный момент: международных рейсов мало, код-шеринговых рейсов, в частности с партнерами по альянсу SkyTeam (в него входит «Аэрофлот»), практически нет, говорит независимый авиаэксперт, бывший вице-президент SITA в РФ Дмитрий Краснов. Кроме того, в действующих системах на данный момент заведено намного меньше пассажирских бронирований, чем обычно, что упрощает процесс миграции с технической стороны, уточнил эксперт. Но подобного рода переходы всегда могут сопровождаться различными сбоями.

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— В прежней практике были прецеденты со сбоями в системах продаж, проблемы при регистрации пассажиров или правильного расчета тарифов. «Аэрофлот», например, хранит данные о тарифах в американской системе ATPCO, — заметил эксперт.

С другой стороны, у перевозчиков сейчас и так множество проблем из-за отключения иностранных провайдеров IT-продуктов на фоне санкций, продолжил Дмитрий Краснов. Не работает множество привычных систем: например, оперативная связь «борт-земля» ACARS, которая в автоматическом режиме передает данные с борта на наземную станцию и обратно, существуют проблемы с созданием полетных планов.

Но основные сложности в случае замены инвенторной системы возникнут, когда «Аэрофлот» и другие перевозчики будут возвращаться на международные рынки и им потребуется полноценная работа с интерлайнами (совместными рейсами), с альянсами. Но насколько это будет актуально для российской авиации в ближайшие годы, неизвестно, заключил эксперт.

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