Родная Гавана: Куба и Венесуэла готовятся принимать карты «Мир»

Куба может начать принимать российские карты «Мир» уже летом . Об этом «Известиям» сообщили в посольстве островного государства в РФ. Вопрос также прорабатывается и властями Венесуэлы , рассказали «Известиям» представители дипмиссии России в латиноамериканской стране. В НСПК, в свою очередь, сообщили, что технологически платежная система «Мир» готова к работе в новых государства х. Правда, по-прежнему есть большие трудности с тем, как туристам добраться до «дружественных» России теплых стран. Как западные санкции мешают туризму в этом регионе и когда может решиться проблема с авиасообщением — в материале «Известий» .

Платеж прошел

Страны Латинской Америки не закрыли двери перед российскими туристами в связи с последними событиями, хотя западные санкции и стали препятствием для путешествий в этом направлении . И пока авиасообщение не налажено, местные власти уже работают над решением других проблем, с которыми россияне могут столкнуться из-за санкций ЕС и США. Напомним, картами Visa и MasterCard, выпущенными в РФ, расплачиваться за рубежом теперь нельзя.

Родная Гавана Фото: Global Look Press/E]Joaquin Hernandez

Как рассказал «Известиям» советник по туризму посольства Кубы в РФ Хуан Карлос Эскалона Пельисер, в настоящий момент представители наших стран активно ведут переговоры о возможности использовать карты платежной системы «Мир» на острове .

— На самом деле этот вопрос обсуждался еще до пандемии, но переговоры были приостановлены из-за коронавируса. Мы надеемся, что к лету всё будет готово и российские туристы смогут использовать карты «Мир» на Кубе , — отметил кубинский дипломат.

Отметим, пока карты этой платежной системы принимают только в Турции, Вьетнаме, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.

О том, что возможность пользования картами «Мир» прорабатывается также в Венесуэле, «Известиям» рассказали в посольстве России в латиноамериканской стране.

— Предложение о подключении Венесуэлы к платежной системе «Мир» было сделано финансовым властям страны российской стороной, нашими партнерами вопрос изучается . О конкретных датах, когда здесь заработают карты «Мир», говорить пока преждевременно, — заявили в дипмиссии.

Родная Гавана Фото: ТАСС/Александр Рюмин

В посольстве Мексики в РФ «Известиям», в свою очередь, заявили, что не располагают информацией о том, изучается ли возможность приема карт «Мир» на курортах страны.

Как заявили «Известиям» в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК), технологически наша платежная система готова к работе в новых странах.

— «Мир» прежде всего сосредоточится на развитии инфраструктуры приема карт в тех странах, где они уже принимаются. Технологически система «Мир» готова к тому, чтобы реализовать такую возможность в новых странах , которые проявят к этому интерес, — отметили в НСПК.

Ваши самолеты в безопасности

В посольстве Мексики в РФ «Известиям», в свою очередь, сообщили, что эта страна остается одним из любимых направлений россиян, но западные санкции пока мешают давать позитивные прогнозы.

— Из-за пандемии потоки российских туристов сократились на 64% с 2019 по 2020 год. В 2021 году с возобновлением авиасообщения по состоянию на май прирост составил 146%. В январе мы приняли самое большое количество российских туристов за всю историю — более 16 тыс. человек . К сожалению, нынешние международные санкции не позволяют нам двигаться к новым целям, — заключил атташе посольства Фернандо Эскудеро.

Родная Гавана Фото: TASS/EPA/YURI KOCHETKOV

Напомним, с начала марта из-за решения западных стран закрыть небо с РФ добраться до курортов латиноамериканских стран пока невозможно. Тем не менее в настоящий момент российские туроператоры рассматривают возможность запуска совместной чартерной программы на венесуэльский остров Маргарита . Как рассказали «Известиям» в посольстве РФ в стране, запуск этого регулярного прямого рейса национальной венесуэльской авиакомпании «Конвиаса» из Москвы планируется в самом скором времени . «Венесуэльцы очень заинтересованы в привлечении российских туристов», — отметили в дипмиссии.

Напомним, 4 апреля РФ восстановила авиасообщение с 52 странами, включая как раз Венесуэлу. Однако это не означало, что рейсы запустят сразу. Ограничительные факторы — опасность ареста лизинговых самолетов и ограничения по маршруту из-за закрытого неба.

Справка «Известий» В связи с событиями на Украине ЕС ввел запреты на поставку самолетов и комплектующих к ним российским организациям или для использования в России. В марте произошло несколько случаев, когда ЕС арестовывал лизинговые самолеты у российских авиакомпаний за границей. Например, лайнер «Уральских авиалиний» Airbus А319 был задержан в Дубае. Росавиация рекомендовала российским перевозчикам, чьи самолеты находятся в иностранных реестрах, с 6 марта приостановить рейсы за границу, а с 8 марта — из-за границы в Россию. 9 марта премьер-министр Михаил Мишустин пообещал, что правительство поможет российским авиакомпаниям сохранить парк иностранных самолетов, несмотря на санкции.

Что касается авиасообщения с Кубой, как рассказал «Известиям» Хуан Карлос Эскалона Пельисер, этот вопрос всё еще осложнен причинами, не зависящими от Москвы и Гаваны.

— При этом мы хотели бы подчеркнуть, что Куба — дружественная страна, и русские прекрасно знают, что их самолеты будут в безопасности в кубинских аэропортах , — отметил представитель дипмиссии.

Родная Гавана Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

По его словам, помимо пляжного отдыха туристы могут познакомиться с городами — наследниками острова, включая Тринидад, Сантьяго-де-Куба, Матансас и Гавану. «Но самым важным всегда будет прямой контакт с кубинцами. На Кубе русских приветствуют и уважают», — заключил Хуан Карлос Эскалона Пельисер.

А пока страны решают вопросы с арестом самолетов и запуском совместной чартерной программы, попасть в латиноамериканские страны россияне могут только с пересадками . В этом случае стоимость билетов кусается, а время в пути иногда достигает несколько суток.

Например, добраться на Кубу из Москвы, как сообщает АТОР, сейчас можно с пересадкой в Стамбуле. При этом стоимость билета на одного пассажира в одну сторону по такой схеме в мае начинается от 218 тыс . С двумя пересадками в Сербии и Франции с 20 по 27 апреля в Гавану можно улететь за 136 тыс. Правда, путешествие займет один день и 21 час.

В Канкун (Мексика) из Москвы сайт Aviasales предлагает лететь через Стамбул. В мае стоимость билета на одного пассажира составляет около 120 тыс. в одну сторону . В пути придется провести более суток (пересадка — восемь часов).