«Масштабировать систему «Мир» в Турции достаточно просто»
Активность турецких компаний в России на фоне ухода с ее рынка западных игроков заметно выросла — за март товарооборот двух стран увеличился минимум на 30%. Об этом в интервью «Известиям» заявил генеральный директор Российско-турецкого делового совета при ТПП РФ Алексей Егармин. Он также отметил: турецкая туриндустрия расширяет применение карт «Мир», потому проблем с расчетами на курортах у путешественников не возникнет. Компании республики, по словам директора совета, активно интересуются проведением платежей с Россией в национальных валютах — лире и рубле.
«Турецкие компании предлагают свои решения в надежде попасть на рынок России»
— Фиксирует ли Российско-турецкий деловой совет увеличение интереса турецких компаний к РФ на фоне того, что европейские фирмы уходят с ее рынка?
— Интерес турецких компаний сейчас повышен, и этому есть самое простое обоснование: когда кто-то уходит, остается свободное место на рынке, которое кто-то хочет занять. В любом случае рынок — вещь такая, что на нем идет постоянная борьба, и было бы странно, если бы наши соседи, которые достаточно неплохо знают российский рынок, не пытались его занять.
Надо сделать небольшую ремарку, что наши отношения с Турцией очень «взрослые», им больше 500 лет. При современном развитии Турции — а это довольно хорошо индустриально развитая страна — они пытаются найти рынки для своей продукции, для выстраивания новых корпоративных отношений, которые способны помочь и им. В данном случае они преследуют свои интересы для улучшения экономических показателей, и это как минимум полезно и для нас.
Не забывайте еще один момент, что эта тенденция была заложена некоторое время назад, когда президенты наших стран, встречаясь, обозначили новые критерии увеличения товарооборота — хотели бы его видеть как минимум в $100 млрд. Наверное, программа в любом случае существует у турецких предпринимателей, они к этому порогу стремятся. Если появилась такая возможность ее реализовать и добиться этих показателей или приблизиться к ним, конечно, эта возможность будет использована.
— Вы сказали, что интерес повышен. Есть ли замеры, насколько он повысился, сколько компаний стало работать на российском рынке?
— То, что интерес повышен, и это видно по увеличению товарооборота, вполне определенный факт, но так как все статистики и замеры представляют собой величину инертную, точные цифры появятся спустя некоторое время — там есть сезонные колебания, колебания традиционные весенние, традиционные по окончанию зимнего периода, по окончанию каких-то праздников. Поэтому надо в сумме собрать статистику. Но сейчас очевидно, что по грузопотоку мы достаточно сильно продвинулись в вопросе увеличения взаимного товарооборота.
Не относитесь к моим словам как к статистическим данным, я оперирую прежде всего активностью бизнес-сообщества, активностью наших предпринимателей. Я могу сказать, что минимум на 30% точно есть увеличение товарооборота.
— Это именно за март?
— Это за то время, когда предприниматели обеих стран поняли, что бизнес можно перестроить, чтобы компенсировать какие-то возникшие проблемы, некоторые вещи из стран Запада — сырье, товары, оборудование — заместить турецкими производителями. Компании в Турции поняли, что рынок меняется — а они этот момент чувствуют очень тонко, — они предлагают свои решения в надежде попасть на рынок России, потому что он действительно большой.
— Хотелось бы уточнить по поводу инвестпривлекательности России. Мы видим, что компания Mubadala из ОАЭ, крупнейший ближневосточный инвестор в российскую экономику, решила временно приостановить вложения. Как реагируют турецкие инвесторы? Фиксируете ли вы увеличение интереса к вложениям в Россию?
— Есть хорошая поговорка: «Финансы любят тишину». Определенные дискуссии сейчас возникают, как мы слышим и видим. Они не способствуют моментальному взрыву инвестиционной активности, исходя из парадигмы этой поговорки.
Пока мы видим, что финансисты — люди осторожные и стараются как-то понять, что будет дальше. Вопрос номер один, который беспокоит: а что будет дальше с курсами. Денежные системы разных стран разнятся, мы меряем это в рублях, иностранные компании могут мерить в иных денежных единицах, и им важно, чтобы деньги, которые они исчисляют в зарубежных единицах, как минимум приумножились. Всё это задача инвесторов, соответственно, оцениваются все риски, включая и курсовые как риск номер один.
«Уже работает, ее просто надо наращивать»
— Как сейчас производятся расчеты между российскими и турецкими фирмами? Учитывая, что Visa и Mastercard ушли из РФ, а с платежной системой «Мир» пока сотрудничают только три турецких банка, как проводить операции?
— Здесь надо разделить оплату от представителей бизнес-сообщества, то есть корпоративную, и оплату от физических лиц — это туристы, путешественники и так далее. По поводу туристов это самый простой, но для людей очень важный вопрос. В Турции не так сильно развита система «Мир», как та же Visa. Тем не менее, как правило, турецкие бизнесмены — отельеры, владельцы магазинов, сервисов — понимают актуальность этой проблемы и стараются там, где наши граждане проводят время, досуг, чтобы эта система внедрялась быстрее.
Мы видим, что темпы проникновения возможности рассчитываться картой «Мир» довольно быстро растут. Масштабировать саму расчетную систему достаточно просто, она уже работает, ее просто надо наращивать. Это как если у вас проведено электричество в дом, а дальше осталось только повесить осветительные приборы: если вам темно, вы повесите побольше. По физическим лицам сегодня такой фатальной проблемы с расчетами нет, и даже та, что есть, потихонечку уменьшается по мере проникновения расчетной системы.
— А расчеты между компаниями?
— Что касается корпоративных клиентов, контракты исполняются, оплачиваются. Здесь тоже никаких проблем особых нет. У нас есть задача — подписано межправительственное соглашение о расчетах и платежах. Эту задачу инициировали президенты наших стран, и она сводится к тому, чтобы усилить позиции расчетов в национальных валютах.
Турецкие товарищи достаточно активно проявляют интерес к этой сфере расчетных механизмов и инструментов. И уже сейчас этот механизм работает: у нас есть пара лира–рубль, которая торгуется на бирже, через которую можно совершать конверсионные операции, и никаких проблем здесь нет.
Механизм тоже приобретает новые масштабы ускорения по мере того, как формируется запрос от предпринимателей, а он формируется. Уже есть определенные позиции, когда наши экспортеры хотели бы получить оплату в рублях, турецкие покупатели, а они есть в достаточно большом количестве, могут это предоставить путем совершения этих операций. Есть обратная сторона — определенные контракты, по которым расчеты производятся в лирах. Здесь у нас и законодательная инициатива, и определенная база, и желание это и дальше развивать.
— По вашим оценкам, к началу активного туристического сезона в Турции в мае-июне успеет ли туристическая отрасль страны внедрить карты «Мир» повсеместно?
— Уже масштабы ее достаточно большие. Мне бы хотелось, чтобы это было внедрено везде, но есть определенная инерция принятия управленческих решений, есть еще инерция претворения этих решений в жизнь. Если мы представим себе, что завтра приедем в любой отель Турции и там нам будет предоставлена возможность рассчитываться картой «Мир», пока это будет ошибочное представление, потому что сказывается инерция, которая есть в любой стране.
Пока же можно позвонить в отели и уточнить, есть ли возможность расчета по карте «Мир». Если даже такой возможности нет, банки, которые оперируют этой платежной системой, достаточно большие и находятся практически везде — можно пойти и снять необходимые деньги. Это не фатальная проблема, это нельзя назвать непреодолимым препятствием.