«Масштабировать систему «Мир» в Турции достаточно просто»

Активность турецких компаний в России на фоне ухода с ее рынка западных игроков заметно выросла — за март товарооборот двух стран увеличился минимум на 30% . Об этом в интервью «Известиям» заявил генеральный директор Российско-турецкого делового совета при ТПП РФ Алексей Егармин. Он также отметил: турецкая туриндустрия расширяет применение карт «Мир‎»‎, потому проблем с расчетами на курортах у путешественников не возникнет . Компании республики, по словам директора совета, активно интересуются проведением платежей с Россией в национальных валютах — лире и рубле.

«‎Турецкие компании предлагают свои решения в надежде попасть на рынок России»‎

— Фиксирует ли Российско-турецкий деловой совет увеличение интереса турецких компаний к РФ на фоне того, что европейские фирмы уходят с ее рынка?

— Интерес турецких компаний сейчас повышен, и этому есть самое простое обоснование: когда кто-то уходит, остается свободное место на рынке, которое кто-то хочет занять . В любом случае рынок — вещь такая, что на нем идет постоянная борьба, и было бы странно, если бы наши соседи, которые достаточно неплохо знают российский рынок, не пытались его занять.

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Надо сделать небольшую ремарку, что наши отношения с Турцией очень «взрослые», им больше 500 лет. При современном развитии Турции — а это довольно хорошо индустриально развитая страна — они пытаются найти рынки для своей продукции, для выстраивания новых корпоративных отношений, которые способны помочь и им. В данном случае они преследуют свои интересы для улучшения экономических показателей, и это как минимум полезно и для нас.

Не забывайте еще один момент, что эта тенденция была заложена некоторое время назад, когда президенты наших стран, встречаясь, обозначили новые критерии увеличения товарооборота — хотели бы его видеть как минимум в $100 млрд . Наверное, программа в любом случае существует у турецких предпринимателей, они к этому порогу стремятся. Если появилась такая возможность ее реализовать и добиться этих показателей или приблизиться к ним, конечно, эта возможность будет использована.

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— Вы сказали, что интерес повышен. Есть ли замеры, насколько он повысился, сколько компаний стало работать на российском рынке?

— То, что интерес повышен, и это видно по увеличению товарооборота, вполне определенный факт, но так как все статистики и замеры представляют собой величину инертную, точные цифры появятся спустя некоторое время — там есть сезонные колебания, колебания традиционные весенние , традиционные по окончанию зимнего периода, по окончанию каких-то праздников. Поэтому надо в сумме собрать статистику. Но сейчас очевидно, что по грузопотоку мы достаточно сильно продвинулись в вопросе увеличения взаимного товарооборота.

Не относитесь к моим словам как к статистическим данным, я оперирую прежде всего активностью бизнес-сообщества, активностью наших предпринимателей. Я могу сказать, что минимум на 30% точно есть увеличение товарооборота .

— Это именно за март?

— Это за то время, когда предприниматели обеих стран поняли, что бизнес можно перестроить, чтобы компенсировать какие-то возникшие проблемы, некоторые вещи из стран Запада — сырье, товары, оборудование — заместить турецкими производителями. Компании в Турции поняли, что рынок меняется — а они этот момент чувствуют очень тонко, — они предлагают свои решения в надежде попасть на рынок России, потому что он действительно большой .

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— Хотелось бы уточнить по поводу инвестпривлекательности России. Мы видим, что компания Mubadala из ОАЭ, крупнейший ближневосточный инвестор в российскую экономику, решила временно приостановить вложения. Как реагируют турецкие инвесторы? Фиксируете ли вы увеличение интереса к вложениям в Россию?

— Есть хорошая поговорка: «Финансы любят тишину». Определенные дискуссии сейчас возникают, как мы слышим и видим. Они не способствуют моментальному взрыву инвестиционной активности, исходя из парадигмы этой поговорки.

Пока мы видим, что финансисты — люди осторожные и стараются как-то понять, что будет дальше. Вопрос номер один, который беспокоит: а что будет дальше с курсами . Денежные системы разных стран разнятся, мы меряем это в рублях, иностранные компании могут мерить в иных денежных единицах, и им важно, чтобы деньги, которые они исчисляют в зарубежных единицах, как минимум приумножились. Всё это задача инвесторов, соответственно, оцениваются все риски, включая и курсовые как риск номер один.

«‎‎Уже работает, ее просто надо наращивать»

— Как сейчас производятся расчеты между российскими и турецкими фирмами? Учитывая, что Visa и Mastercard ушли из РФ, а с платежной системой «Мир» пока сотрудничают только три турецких банка, как проводить операции?

— Здесь надо разделить оплату от представителей бизнес-сообщества, то есть корпоративную, и оплату от физических лиц — это туристы, путешественники и так далее. По поводу туристов это самый простой, но для людей очень важный вопрос. В Турции не так сильно развита система «Мир», как та же Visa. Тем не менее, как правило, турецкие бизнесмены — отельеры, владельцы магазинов, сервисов — понимают актуальность этой проблемы и стараются там, где наши граждане проводят время, досуг, чтобы эта система внедрялась быстрее.

Масштабировать систему Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Мы видим, что темпы проникновения возможности рассчитываться картой «Мир» довольно быстро растут . Масштабировать саму расчетную систему достаточно просто, она уже работает, ее просто надо наращивать. Это как если у вас проведено электричество в дом, а дальше осталось только повесить осветительные приборы: если вам темно, вы повесите побольше. По физическим лицам сегодня такой фатальной проблемы с расчетами нет, и даже та, что есть, потихонечку уменьшается по мере проникновения расчетной системы.

— А расчеты между компаниями?

— Что касается корпоративных клиентов, контракты исполняются, оплачиваются. Здесь тоже никаких проблем особых нет. У нас есть задача — подписано межправительственное соглашение о расчетах и платежах. Эту задачу инициировали президенты наших стран, и она сводится к тому, чтобы усилить позиции расчетов в национальных валютах.

Турецкие товарищи достаточно активно проявляют интерес к этой сфере расчетных механизмов и инструментов. И уже сейчас этот механизм работает: у нас есть пара лира–рубль, которая торгуется на бирже, через которую можно совершать конверсионные операции, и никаких проблем здесь нет .

Масштабировать систему Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Механизм тоже приобретает новые масштабы ускорения по мере того, как формируется запрос от предпринимателей, а он формируется. Уже есть определенные позиции, когда наши экспортеры хотели бы получить оплату в рублях, турецкие покупатели, а они есть в достаточно большом количестве, могут это предоставить путем совершения этих операций. Есть обратная сторона — определенные контракты, по которым расчеты производятся в лирах. Здесь у нас и законодательная инициатива, и определенная база, и желание это и дальше развивать.

— По вашим оценкам, к началу активного туристического сезона в Турции в мае-июне успеет ли туристическая отрасль страны внедрить карты «Мир» повсеместно?

— Уже масштабы ее достаточно большие. Мне бы хотелось, чтобы это было внедрено везде, но есть определенная инерция принятия управленческих решений, есть еще инерция претворения этих решений в жизнь. Если мы представим себе, что завтра приедем в любой отель Турции и там нам будет предоставлена возможность рассчитываться картой «Мир», пока это будет ошибочное представление, потому что сказывается инерция, которая есть в любой стране.