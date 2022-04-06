Искусство обмена: турецкие рейсы «Аэрофлота» отдадут перевозчикам с Superjet

Турецкие р ейсы «Аэрофлота», «Победы» и ряда других перевозчиков могут отдать предприятиям, владеющим Superjet 100 . Это «Ираэро», Red Wings, «Азимут» и «Россия». Минтранс обратился к авиавластям Турции с просьбой поддержать такое решение. SSJ — одни из немногих самолетов, на которых сейчас можно летать за границу, не опасаясь изъятия бортов. Разрешения на полеты предполагается получить по семи направлениям: из Москвы, Минвод и Сочи в Стамбул и Анталью, а также из Махачкалы в Анталью. Если идея будет реализована, пассажиры смогут покупать авиабилеты на эти рейсы заранее, даже на осень, считают в отрасли.

Придется делиться

Минтранс России обратился к авиавластям Турции с просьбой поддержать планы перераспределить назначения на выполнение рейсов в эту страну между перевозчиками из РФ . Это следует из письма главы департамента госполитики в области гражданской авиации Светланы Петровой в адрес ее турецкого коллеги Кемаля Юксека. Копия письма от 24 марта есть в распоряжении «Известий».

В документе предложено передать допуски от лоукостера «Победа» авиакомпании «Ираэро» (четыре частоты в неделю на маршруте Москва-Стамбул). Разрешения на полеты Nordwind, «Аэрофлота» и Utair авиавласти РФ хотят отдать Red Wings (по семь частот в неделю на маршрутах Москва–Стамбул, Москва–Анталья и Махачкала–Стамбул). «Азимуту» предложено передать допуски Nordwind и Azur Air: 21 частоту в неделю на маршруте Минеральные Воды – Стамбул и семь частот Минводы-Анталья. «Россия» же может получить разрешения на полеты из Сочи в Анталью и Стамбул (семь и 21 частота в неделю соответственно), вместо «Ижавиа» и «Уральских авиалиний».

Такое перераспределение нужно для поддержания мобильности россиян и сохранения воздушных коридоров между Россией и иностранными государствами в период ограничительных мер западных стран , сказано в письме Светланы Петровой.

В парках компаний, которым хотят дать разрешения на полеты в Турцию, есть самолеты Superjet 100 . Это практически единственные борты, которые сейчас могут безрисково летать за границу: ранее из-за санкций европейские рессоры потребовали, чтобы российские авиакомпании вернули все взятые в лизинг суда. Также рейсы могут выполняться на иностранных самолетах, находящихся в собственности российских перевозчиков. По данным Cirium, безрисково вылететь из страны могут 159 лайнеров из 981 в эксплуатации. По данным Минтранса, этот парк немного больше — 193 самолета, из которых 148 — это как раз ближнемагистральные Superjet, один Ту-204 и 44 Boeing и Airbus.

В Минтрансе и Росавиации отказались от комментариев.

Гендиректор «Ираэро» Юрий Лапин и председатель совета директоров «Азимута» Павел Удод подтвердили «Известиям» наличие письма.

— Работа [по рейсам] в Турцию будет вестись. Сейчас «Ираэро» летает в эту страну, но не часто, раз в неделю, — сказал Юрий Лапин «Известиям».

Представители других перечисленных авиакомпаний не стали комментировать письмо.

Форс-мажор

Перераспределение допусков между российскими перевозчиками — беспрецедентная мера для гражданской авиации. Ранее процедура предполагала только выдачу допусков или их отзыв, если компания не пользуется своим разрешением и не выполняет полеты за границу в течение года . Передача разрешений на полеты была возможна, но только между компаниями одной группы, а не всеми перевозчиками на рынке.

Возможность перераспределять допуски между разными авиакомпаниями появилась у Минтранса только в середине марта в ответ на западные санкции в отношении лизинга иностранных воздушных судов . Новый порядок утвержден протоколом заседания межведомственной комиссии при Минтрансе от 18 марта, документ опубликован на сайте Росавиации.

В Red Wings «Известиям» сообщили, что оперативные действия Минтранса в начале марта позволили продолжить рейсы за границу хотя бы на Superjet вместо иностранных лайнеров.

— Сразу после введения санкций Минтранс и Росавиация нашли и согласовали с министерствами транспорта других стран решения, которые дали возможность задействовать на востребованных международных линиях лайнеры SSJ100 вместо судов иностранного производства. Сейчас продажи у нас на Турцию пока открыты до лета, дальнейшее расписание формируется, — сообщил представитель авиакомпании Александр Воробьев.

Он добавил, что присутствие на международных маршрутах российских перевозчиков важно в том числе для сдерживания роста цен на билеты.

— Мы видим, что на многих направлениях иностранные конкуренты, продолжающие летать на среднемагистральных и дальнемагистральных лайнерах (себестоимость перевозки пассажира у которых заметно ниже, чем у регионального SSJ100) держат цены на уровне или выше наших, — сказал представитель перевозчика.

Гарантированный отдых

«Россия» и Red Wings в конце марта — начале апреля уже запустили или вот-вот запустят рейсы в Турцию на Superjet . Так, Red Wings ежедневно летает из Москвы в Стамбул и три раза в неделю в Анталью, а также осуществляет рейсы в города Турции из российских регионов.

«Россия» объявила об открытии целого хаба в Сочи, в том числе с рейсами в Турцию, писали «Известия». «Азимут» летает в Стамбул из Минвод, Ростова и Сочи, а с 17 июля начнет полеты из Ростова еще и в Анталью.

Рейсы, что уже запущены, выполнялись на основании временных допусков, которые действуют только неделю-две , сообщил «Известиям» собеседник в одной из авиакомпаний. В дальнейшем пришлось бы регулярно заново подавать заявку, рассматривать и подтверждать ее в межведомственной комиссии, в то время как исторические допуски «висели» бы на других перевозчиках без использования.

— Нынешние бессрочные допуски дадут гарантии выполнения международных полетов на постоянной основе. То есть их можно будет ставить в расписание хоть до осени. Соответственно, и пассажиры смогут приобрести эти билеты сразу, как только они появятся в расписании, — объяснил разницу источник.

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев отметил, что ранее практики перераспределения допусков между российскими авиакомпаниями не было.

— Понятно, что часть перевозчиков и так бы потеряли свои допуски, по мере того как лишались бы возможности выполнять полеты по международке — у них бы отзывали эти коммерческие права, выставляли их на конкурс и заново выдавали бы другим авиакомпаниям. Но очевидно, что сейчас количество претендентов, которые могут летать за границу без рисков, ограниченно, их провозные мощности (стоместные Superjet) явно не будут превышать возможности турецкой стороны принять и обслужить эти рейсы, так что можно перераспределить сразу, — считает эксперт.

Получив разрешения, новые перевозчики смогут загрузить рейсы в Турцию в свои системы бронирования сразу вплоть до осени, и у пассажиров появится возможность купить их уже сейчас , добавил Олег Пантелеев. Но на практике мало кто из потребителей сейчас готов к такому раннему бронированию, считает он.

Туристический поток в Турцию в этом году, по разным сценариям, может составить от 2 млн до 5 млн человек , оценил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

— В пессимистичном сценарии мы перевезем 2 млн человек. В оптимистичном — 3–5 млн. В прошлом году мы перевезли 4,9 млн туристов в Турцию, в лучшем пока для туризма 2019 году — около 7 млн, — отметил он.

По словам Дмитрия Горина, сейчас туроператоры очень ограничены флотом — закрыть потребность в перевозке даже 3 млн человек парком российских перевозчиков не получится. Нужно увеличивать квоты на полеты турецких авиакомпаний в Россию , считает эксперт.