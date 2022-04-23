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Нелюбимый ребенок Евросоюза: Орбан намерен изменить Конституцию

Как это скажется на отношениях Венгрии с ЕС и Россией
Фото: Global Look Press/CTK/Petr Kupec
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Нелюбимый ребенок Евросоюза: Орбан намерен изменить Конституцию
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2022-04-22 18:06:36
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан решил внести поправки в Конституцию. Такая инициатива привела бы к ограничению демократии в стране, наделила бы главу кабинета министров полномочиями напрямую управлять страной — с помощью указов, не дожидаясь для этого решений парламента. По словам политика, это вынужденная мера. Что за этим стоит и как складываются отношения Москвы и Будапешта, разбирались «Известия».

Расширение полномочий

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«В связи с войной, которая идет на территории соседнего государства, правительство предлагает расширить правовой статус чрезвычайных ситуаций в Основном законе», — заявил руководитель канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

В частности, в Конституции хотят расширить основания для введения ЧП и установить правило, согласно которому его можно объявить «из-за гуманитарной катастрофы или военного конфликта в соседней стране».

«Надеюсь, нам не придется воспользоваться этим документом», — заявил Гуйяш.

На парламентских выборах в начале апреля победила правящая партия «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» во главе с Виктором Орбаном. Вместе с христианскими демократами она получила 135 из 199 депутатских кресел. Столь значительная победа дает возможность менять Основной закон в случае поддержки двух третей парламента.

Два года назад Орбан уже пытался расширить свои полномочия. Но это вызвало возмущение в Брюсселе. Поводом для этого стала пандемия коронавируса, на фоне которой премьер ввел ЧП. Его действие постоянно продлевалось. Его должны окончательно отменить 31 мая.

Сейчас в Венгрии есть закон о ЧП, позволяющий премьер-министру издавать указы, не требуя для этого согласования со стороны парламента. При этом демократические свободы сохраняются, а сам законодательный орган продолжает работать в штатном режиме.

Нелюбимый ребенок Евросоюза
ЧП
Фото: Global Look Press/Xinhua/Attila Volgyi

Помимо этого в стране действует еще один особый правовой режим — «кризисное состояние из-за массовой миграции», введенный в 2016-м во время обострения мигрантского кризиса. Несмотря на то что массового наплыва ближневосточных мигрантов через соседнюю Сербию уже нет, правовой режим продолжает действовать, развязывая властям руки при исполнении разных законов.

«Мы не украинцы, мы не россияне, мы венгры»

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Критики Орбана жалуются, что страна скатывается к авторитаризму. Такой же точки зрения придерживаются и в Брюсселе. В последнее время глава венгерского правительства и вовсе лишился союзников. До этого Будапешт часто противостоял Евросоюзу вместе с Варшавой и Прагой. Однако сейчас интересы Польши и Чехии с одной стороны и Венгрии — с другой разошлись.

Поводом для этого стали разногласия на фоне украинского кризиса. Венгрия отказалась через свою территорию поставлять оружие Украине и выступила против введения антироссийских санкций в нефтегазовом секторе. Блокировать ограничительные меры ЕС в отношении Москвы в Будапеште не стали, однако сообщили, что продолжат энергетическое сотрудничество с Россией.

По словам Орбана, Будапешт отстаивает только свои национальные интересы.

«Украинская точка зрения понятна: просят вмешательства Североатлантического блока, начала воздушной войны и поставок оружия. Но мы не украинцы и не россияне, мы венгры», — ответил на это Орбан.

Нелюбимый ребенок Евросоюза
Газокомпрессорная станция на территории Венгрии

Газокомпрессорная станция на территории Венгрии

Фото: TASS/EPA/Zsolt Czegledi
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Он также подчеркнул нежелание некоторых стран НАТО и ЕС в какой-либо степени участвовать в конфликте. «Венгрии приходится каждый раз вновь отстаивать национальные интересы. Вот почему не всё равно, какое правительство у Венгрии. Это правительство, которое отстаивает национальные интересы или которое хочет плыть в качестве подчиненного вместе с другими государствами, большими или имеющими авторитет. У нас правительство, отстаивающее национальные интересы, и мы хотим это делать и дальше», — заявлял тогда венгерский премьер.

Энергетически важные отношения

Осенью прошлого года Москва и Венгрия подписали двусторонний контракт на поставку газа сроком на 15 лет. Он предусматривает поставку 4,5 млрд кубометров газа в год. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал договор с «Газпромом» «вопросом безопасности, суверенитета и экономики».

А 20 апреля венгерская АЭС «Пакш» получила новую партию российского ядерного топлива. Эту станцию построили по советскому образцу, на ней эксплуатируют четыре блока с реакторами. «Пакш» вырабатывает почти половину всей электроэнергии страны. Власти Венгрии неоднократно подчеркивали, что для них атомная энергетика — способ обеспечить энергетическую безопасность.

Нелюбимый ребенок Евросоюза
Реакторный зал АЭС «Пакш» в Венгрии

Реакторный зал АЭС «Пакш» в Венгрии

Фото: TASS/EPA/TAMAS SOKI

Власти планируют запустить в эксплуатацию еще два блока — договор об их строительстве Москва и Будапешт подписали в 2014 году, чтобы удвоить производство электроэнергии. Однако в стране опасаются, что западные санкции могут затруднить реализацию этого проекта, поскольку предполагалось, что на 80% его осуществят за счет российского кредита.

Отстаивает суверенитет страны

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Виктора Орбана избиратели поддерживают именно потому, что он отстаивает суверенитет страны, проводит политику поддержки венгров по всему миру, рассказала в беседе с «Известиями» доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина.

Он не допускает, чтобы его страну втянули в непосредственный конфликт на Украине. А в текущих условиях есть риски, что иначе политические силы будут активно взаимодействовать по украинскому вопросу с НАТО и странами ЕС. По всей видимости, это способ избежать таких рисков. Позиция Орбана — не разделять общую риторику и продолжать сотрудничать с Россией, тем более в сфере энергетики, — подытожила политолог.

В свою очередь, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский отмечает в разговоре с «Известиями», что страны Восточной Европы стоят перед выбором.

Либо они пытаются сохранить суверенитет и свободу маневра, либо действуют в рамках политики Брюсселя, то есть европейской бюрократии, которая поступает неодинаково в интересах всех стран ЕС. В частности, речь идет о государствах Центрально-Восточной Европы, особенно не входящих в еврозону — тех, кто сохранил форинт, злотый, крону. Польша и Венгрия пытаются оставаться самостоятельными. Но для этого необходим поиск противовеса, находящегося за пределами ЕС. Для Варшавы это Вашингтон и Лондон. Венгрия же делает ставку на взаимодействие с Китаем и Россией. Орбан давно пытается отстаивать национальные интересы страны. Но сейчас ему сложнее проводить такую политику, поскольку и у России, и у Китая существуют проблемы в отношениях с Западом, — считает эксперт.

Нелюбимый ребенок Евросоюза
Орбан
Фото: Global Look Press/CTK/Ondrej Hajek
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По мнению политолога, давление ЕС на Орбана сохранится. Например, сейчас из европейских фондов Венгрии не дают деньги для преодоления последствий пандемии.

Однако в ЕС и так есть множество линий раскола и серьезных проблем. Усугублять их никто не стремится. Опыт Brexit вынуждает европейских лидеров проводить более осторожную политику, даже независимо от того, предполагаются ли подобные перспективы у других стран или нет. Как бы ни были настроены западные политики против Орбана, принципиально ничего не должно измениться. Орбан считает, что может выступить в качестве лоббиста диалога России и Запада, и это может принести выгоду Будапешту. Не будем забывать о совместной работе в сфере атомной энергетики и снабжении страны российским природным газом. В вопросах энергетики сотрудничество с Россией гораздо надежнее и безопаснее для Венгрии, чем с любыми другими странами. К тому же Венгрия может стать страной, на территории которой некоторые российские компании могли бы продолжать работу в ЕС — не как обход санкций, а ради сохранения деловой коммуникации, — уверен специалист.

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