Без исключения: почему Брюссель не лишит Венгрию членства в ЕС

Брюссель не лишит Венгрию членства в Евросоюзе из-за принятого ею ЛГБТ-закона. Как рассказали «Известиям» в Евросовете, покинуть объединение страна может только добровольно — процедуры ее исключения не существует. Вместе с тем в Брюсселе твердо намерены принудить Будапешт изменить политику в отношении ЛГБТ-сообщества: на то, чтобы пересмотреть закон, у Венгрии есть время до середины сентября. Если этого не произойдет, ЕС начнет действовать через Европейский суд.

Нет такой процедуры

Евросоюз не будет исключать Венгрию из своих рядов после того, как она приняла закон «о запрете ЛГБТ-пропаганды»: как рассказали «Известиям» в Совете ЕС, такого механизма у объединения нет.

— Процедура добровольного выхода из ЕС отражена в статье 50 Договора о Европейском союзе — в соответствии с ней прошел Brexit, — отметили в Совете. — Договоры не предусматривают процедуру исключения страны-члена.

В июне 2021 года парламент Венгрии почти единогласно принял поправки в закон о борьбе с педофилией (предполагает реестр осужденных с именами, фото и местом жительства, отмену условных тюремных сроков и запрет на работу в сферах спорта, здравоохранения и досуга). Поправки ограничивают распространение информации о ЛГБТ: они, в частности, запрещают демонстрировать лицам до 18 лет материалы, которые «поощряют изменение пола или гомосексуальность»; также нововведения обозначают организации, которые могут проводить в школах занятия по половому воспитанию. Законопроект внес премьер-министр страны Виктор Орбан, который находится у власти с 2010 года и известен консервативными взглядами.

Ранее в Венгрии уже был принят ряд законов, ограничивающих права ЛГБТ: так, с января этого года действует норма, согласно которой книги, где упоминаются представители этого сообщества, должны содержать предупреждение о том, что в них описывается «поведение, не совместимое с традиционными гендерными ролями»; а в прошлом году однополым парам (гей-браки в Венгрии не узаконены) запретили усыновлять детей, даже если заявку на это подал лишь один из партнеров.

В Евросоюзе политика Будапешта в отношении ЛГБТ вызывает множество нареканий. Негодование некоторых стран дошло до призывов поставить вопрос о членстве Венгрии в объединении: как заявил 21 июля немецкому журналу Der Spiegel глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн, «нужно провести референдум по вопросу, хотят ли граждане мириться с Орбаном в ЕС».

Однако воплотить инициативу люксембургского министра вряд ли получится, считают в экспертном сообществе.

— В 2000 году в Австрии образовалось правительство под эгидой Австрийской народной партии во главе с канцлером [Вольфгангом] Шюсселем, куда вошла партия экстремиста Йорга Хайдера. Евросоюз подверг Австрию санкциям — ее лишили права голоса в Евросовете, отменялись различные визиты. Это был максимум, — сказал «Известиям» глава отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер. — Думаю, в отношении Венгрии и Польши возможно подобное нерукопожатие — их как бы перестанут замечать. Но исключать их никто не будет — такой процедуры нет.

Два месяца на раздумья

И все же принятый этим летом закон подтолкнул Брюссель к решительным действиям: сначала на саммите 24 июня 17 из 27 государств ЕС приняли коллективное заявление, в котором пообещали «и дальше бороться с дискриминацией по отношению к ЛГБТ-сообществу». 7 июля, за день до вступления закона в силу, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте, назвала венгерскую норму «отвратительной» и пообещала, что ЕК «задействует доступные ей средства по защите принципов и основополагающих договоренностей», если венгерское руководство не исправит ситуацию.

Однако, как заявил 8 июля в интервью «Известиям» глава МИД Венгрии Петер Сийярто, отвечая на вопрос, что Будапешт будет делать в случае европейских санкций, «наш план действий — следовать принятому закону». Венгерское руководство ничего менять не стало, и 15 июля Еврокомиссия сообщила, что за «нарушение прав ЛГБТ-сообщества» она запускает юридическую процедуру в отношении Венгрии и Польши (к ней у Евросоюза тоже есть вопросы — там власти ряда местных регионов объявили свои территории «свободными от ЛГБТ»). Если эти две страны не прислушаются к требованиям ЕК, то Брюссель подаст против них иски в Европейский суд юстиции и угрозой штрафов попытается принудить их выполнять требования.

— Хотя семейное право и школьная программа — это те сферы, которое каждое государство ЕС регулирует самостоятельно, европейские договоры запрещают всякого рода дискриминацию, — сказал собеседник «Известий» в Еврокомиссии. — На то, чтобы ответить на утверждения ЕК, у Венгрии есть два месяца. В противном случае комиссия направит в Будапешт свое заключение, после чего обратится в Европейский суд.

Столкнувшись с таким противодействием со стороны ЕС, 21 июля Виктор Орбан в видеообращении на Facebook заявил, что по теме спорного закона Будапешт проведет референдум. Сроки голосования он не назвал (СМИ приводят начало 2022 года — до запланированных на апрель парламентских выборов). Однако уже известны вопросы, их три: 1. Могут ли презентации в школах на тему сексуальной ориентации проходить без согласия родителей; 2. Дать ли несовершеннолетним доступ к процедурам по смене пола — к гормональной терапии, в частности; 3. Разрешить ли показ в СМИ материалов с сексуальным подтекстом.

«Я прошу вас ответить «нет» на эти вопросы, как мы сказали «нет» пять лет назад, когда Брюссель пытался принудить впустить мигрантов в Венгрию. Впоследствии референдум и общая воля остановили Брюссель. Мы сделали это один раз, и вместе сделаем это снова», — обратился к гражданам венгерский премьер.

В Евросоюзе инициативу Виктора Орбана раскритиковали, обвинив политика в разделении общества.

— С политической точки зрения это еще один пример популистского правительства, которое использует референдум для того, чтобы расколоть общество. Оно хочет вынести на голосование набор основных прав, лишить которых европейских граждан просто нельзя, — сказал «Известиям» глава комитета Европарламента по правовым вопросам Адриан Васкес Лазара.

По его словам, в ЕС существуют различные инициативы касательно венгерского ЛГБТ-закона, «независимо от гипотетического проведения референдума». Что же касается санкций, то один из возможных вариантов — финансовое наказание, отметил политик.