Сила — в тяжести: какие еще вооружения ЕС может отправить Украине

Евросоюз призывает своих членов активнее поставлять Украине оружие : как рассказала «Известиям» представитель Еврокомиссии Набила Массрали, у Брюсселя нет собственных вооружений, однако он готов покрыть затраты своих участников на это . Сейчас главный вопрос в том, предоставят ли члены ЕС Киеву тяжелые вооружения. Решений на этот счет пока нет. В России уверены: такие поставки приведут к еще большей эскалации «на земле» . Параллельно с этим Брюссель работает над шестым пакетом санкций в отношении Москвы. В РФ на это говорят, что страна благодаря этому только сосредотачивается.

«Не время для отговорок»

«Мы более чем знаем, что в эти моменты свободу, независимость, а также безопасность украинцев и Украины можно защитить только с помощью оружия. Поэтому мы, как Европейский союз, вместе, как друзья Украины, активизируем поставки [Киеву] оружия в будущем », — с таким заявлением 11 апреля выступила глава МИД Германии Анналена Бербок. Оно прозвучало после встречи министров иностранных дел в Брюсселе. До этого германский дипломат подчеркивала, что Киеву нужны тяжелые вооружения и что «сейчас не время для отговорок».

Это заявление можно расценить как непрямой упрек в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца , который в начале апреля, по информации издания Politico, вопреки давлению правительства и бундестага отложил поставки танков Украине . При этом сейчас у Евросоюза есть настрой на то, чтобы активнее обеспечивать Киев оружием: как сообщило 11 апреля агентство Bloomberg, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал членов Евросоюза принять соответствующее решение «в течение дней , а не недель»; большинство правительств ЕС обязались рассмотреть украинский запрос, при этом не назвав ни сроков, ни видов вооружения.

— У Евросоюза нет собственного оружия . Члены ЕС договорились поставлять военное оборудование украинским вооруженным силам <...>, — сказала «Известиям» представитель Еврокомиссии по внешней политике Набила Массрали. — ЕС может покрыть затраты на оборудование, которое поставляют его страны-члены . Поддержка идет на основании требований, высказанных Украиной.

На вопросы, есть ли какая-то координация на этот счет внутри ЕС, существует ли единый реестр поставок, какие страны отправят какое вооружение и в какие сроки, в Еврокомиссии не ответили.

В рамках Европейского фонда содействия миру (European Peace Facility, создан в марте 2021 года, общий бюджет — €5,69 млрд) ЕС выделил на эту поддержку €1,5 млрд (с 24 февраля она выросла втрое). Страны ЕС, как и члены НАТО, ведут поставки в индивидуальном качестве — они не централизованы. По данным Politico от 11 апреля, в этом участвуют 23 члена Евросоюза из 27 — в основном они передают противотанковое оружие, зенитные ракеты, пулеметы, винтовки, топливо и защитную амуницию; тяжелого вооружения вроде танков в этом списке нет.

Сила — в тяжести Фото: Getty Images/PA Images/Jacob King

Воздержались от поставок четыре страны — Болгария, Венгрия, Кипр и Мальта . В Болгарии против высказалась одна из четырех партий, которые входят в коалиционное правительство, — Болгарская социалистическая партия пригрозила выйти из коалиции (а это будет чревато падением кабмина), если парламент одобрит такое решение. Недавно переизбранное руководство Венгрии заявило, что оно намерено оставаться в стороне от конфликта и не разрешит даже транзит вооружений через свою территорию, поскольку не хочет «рисковать жизнями и безопасностью венгерского народа». Кипр свой отказ объяснил американским эмбарго на поставки ему вооружений — США ввели его в 1987 году, чтобы подтолкнуть противоборствующие греческую и турецкую части острова к объединению (частично эти ограничения были сняты в 2020 году); у Никосии возник вопрос, чем в условиях эмбарго заменить вооружения, которые уйдут Украине. Почему к поставкам не подключилась Мальта, не сообщается.

Споры о «поле боя»

В Москве европейские поставки называют не иначе как «накачкой вооружениями». Раньше это было одной из ключевых претензий России к западным странам — российское руководство неоднократно призывало ЕС и НАТО поставки прекратить. Однако в последний месяц такие призывы звучали гораздо реже — на этот счет 13 апреля высказалась представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Страны Запада продолжают накачивать ВСУ вооружениями, включая устаревшие модели советского производства, утилизация которых стоит дороже, чем передача Украине. Страшная, циничная, преступная логика , — сказала она тогда на своем брифинге. — Зачем западным странам тратить собственные деньги, если можно это «упаковать» и отправить на Украину, чтобы конфликт вообще никогда не заканчивался, а количество жертв было еще больше. Неплохо придумали. Потом за это кто-то должен будет ответить».

— Это можно назвать попытками эскалации трагедии — украинской и европейской , — сказал «Известиям» глава комитета Совета Федерации по международным делам, экс-замглавы МИД РФ Григорий Карасин. — Это будет означать, что Евросоюз пытается чужими руками задушить Россию, ее экономику, ее будущее. Это намерение максимально обострить и без того острую ситуацию .

Сила — в тяжести Танки T-72M4 CZ ВС Чехии Фото: commons.wikimedia.org/Maulincio

Так или иначе, однозначных заявлений о поставках тяжелых вооружений со стороны Евросоюза и его стран-членов пока не было.

— Есть позиции отдельных стран ЕС — некоторые из них считают, что такие поставки могут продлить конфликт и, более того, стать индикатором постепенного втягивания в это российско-украинское противостояние , — пояснил «Известиям» глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. — Поэтому некоторые проявляют осторожность. Другие страны, напротив, говорят, что поставлять тяжелые вооружения можно и нужно. Словом, консенсуса по этому вопросу нет.

Руководство ЕС тем временем убеждено, что конфликт разрешится «на поле боя» — с таким заявлением, в частности, в Twitter 9 апреля по итогам визита в Киев выступил Жозеп Боррель. Два дня спустя он подтвердил свой тезис, сказав: «Да, войны выигрывают или проигрывают на поле боя».

Эта фраза вызвала резкую реакцию российских представителей: так, глава МИД Сергей Лавров 11 апреля в эфире телеканала «Россия 1» назвал заявление своего коллеги «из ряда вон выходящим» — по его оценке, эти слова отражают « озлобленность, в чем-то даже остервенелость» и объясняются тем, что из Украины стали делать «плацдарм для окончательного подавления России ».

«Известия» обратились в Еврокомиссию с вопросом, означают ли слова Жозепа Борреля, что ЕС не видит никакого дипломатического решения — только военное.

Сила — в тяжести Военнослужащие ДНР несут противотанковый ракетный комплекс NLAW, оставленный украинскими военными в селе Пищевик Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

— Мы поддерживаем все искренние и конструктивные усилия, которые направлены на прекращение конфликта, облегчение страданий миллионов людей и недопущение гибели новых гражданских лиц <...>, — ответила Набила Массрали. — По условиям прекращения огня решение должна принимать Украина. ЕС готов поддерживать Украину в ее усилиях по прекращению <...> и продолжит дипломатически поддерживать Киев на международной арене.

Дабы продемонстрировать эту поддержку, за последнюю неделю Киев посетил целый ряд европейских лидеров. В их числе Жозеп Боррель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Австрии Карл Нехаммер, премьер-министр Британии Борис Джонсон, а также президенты Латвии, Литвы, Польши и Эстонии Эгилс Левитс, Гитанас Науседа, Анджей Дуда и Алар Карис.

«Привычка к санкционным пакетам»

Параллельно с поддержкой Украины Евросоюз работает над очередным пакетом санкций в отношении РФ — с 23 февраля шестым по счету . Как сказала Набила Массрали, Брюссель продолжит «изолировать Россию».

— Сейчас мы работаем над введением санкций, чтобы избежать каких-либо лазеек, и мы продолжим обсуждение, чтобы посмотреть, что еще можно сделать. Как всегда, все решения о введении новых санкций принимаются государствами-членами единогласно, а обсуждения носят конфиденциальный характер, — отметила она, подчеркнув, что « все опции, включая ограничения на поставки нефти и газа, находятся на столе ».

Единства и на этот счет в ЕС нет: некоторые страны выступают за то, чтобы отказаться от российских энергоресурсов в ближайшие месяцы (среди них Польша, Словакия), ряд государств готовы это обсуждать (Испания, Финляндия, Франция), некоторые же выступают категорически против (Болгария, Венгрия, Германия).

В Москве заверяют, что такое развитие санкционных событий РФ не страшит.

— Россия уже привыкла к санкционным пакетам — ее трудно запугать, она выживает в любых условиях и сосредотачивается , — отметил Григорий Карасин. — Будем смотреть. По-моему, происходит величайшая глупость и драма всей мировой политики — ее заранее запланировали и довольно структурированно реализуют. Ситуацию в мире загоняют в угол — выход из него, конечно, будет когда-то найден, но такие решения его только затрудняют.

Тем временем 1 апреля Москва ввела для так называемых недружественных стран новый порядок оплаты ее газа — теперь они должны открывать в Газпромбанке специальные рублевые и валютные счета для того, чтобы платить за топливо в рублях. Евросоюз такой порядок отверг — готовность перейти на российскую валюту выразила только Венгрия.