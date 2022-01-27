«Доставляется оружие, способное стереть с лица земли жилой квартал»

Украинские силовики перебросили в Краснополье и Адамовку реактивно-артиллеристский дивизион систем залпового огня «Смерч» и «Ураган», установки заряжены кассетными ракетами. Об этом «Известиям» рассказал официальный представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин . Такое оружие способно стереть с лица земли, к примеру, жилой квартал города. По словам Басурина, свидетельств наращивания сил украинской армией множество. В ЛНР «Известиям» рассказали, что начальникам военных госпиталей Украины поставлена задача подготовить места для хранения донорской крови, в прифронтовых селах ВСУ выгнали всех местных жителей и расквартировали в их домах штаб . Подобной масштабной эскалации Донбасс не видел фактически с начала войны. Специальный корреспондент «Известий» узнал, о какой угрозе идет речь и какая обстановка наблюдается сегодня в ЛДНР .

Посольство, ленд-лиз

Ситуация вокруг Донбасса напоминает информационную воронку, которая всё набирает и набирает обороты, — скорую полномасштабную войну здесь пророчат с декабря прошлого года (наиболее громкие и убедительные заявления и прогнозы звучат из уст западных политиков и со страниц американских СМИ). Со стороны США в последнее время к словам добавились и конкретные действия: так, Госдеп предписал всем семьям сотрудников американского посольства в Киеве в ближайшее время в обязательном порядке покинуть страну. Примечательно, что сама Украина, оценивающая положение, думается, более трезво, объявила, что «кардинальных изменений в ситуации безопасности не произошло» , назвав решение американцев «преждевременным проявлением чрезмерного предостережения». МИД РФ заявил, что посольство России работает в Киеве в штатном режиме, речи об эвакуации нет.

Доставляется оружие Украинские военнослужащие разгружают поставленное Великобританией противотанковое оружие в аэропорту Борисполь под Киевом, Украина Фото: REUTERS/Ukrainian Defence Ministry

Однако действия, укладывающиеся в сценарий «ожидаемой войны», со стороны некоторых стран — участников НАТО не прекращаются. Речь в первую очередь идет об усилившихся поставках вооружения . Одна из последних новостей: инициатива Белого дома о военной помощи Киеву по ленд-лизу.

Среди вероятных причин такого «чрезмерно предостережительного» поведения можно назвать и ультимативное прочерчивание Кремлем «красных линий» в отстаивании интересов безопасности. И, возможно, оперативные и решительные действия Москвы при вводе войск ОДКБ в Казахстан и наведении там порядка. На прошедших 23 января в Вене переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями глава делегации России Константин Гаврилов подчеркнул, что Россия не станет терпеть, если Украина и западные страны решатся на провокацию, в которой пострадают российские граждане (речь идет о жителях Донбасса), а будет реагировать.

Прифронтовая подготовка

В настоящее время на линии соприкосновения в Донбассе сконцентрировано, предположительно, 120 тыс. украинских военных , заявлял глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. « Характер этой концентрации говорит о подготовке к наступательным действиям, такая угроза есть », — прокомментировал на днях журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как рассказал «Известиям» официальный представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин, свидетельств наращивания сил украинской армией множество. Так, в подразделениях 1-й отдельной танковой бригады, 58-й мотопехотной бригады, а также двух танковых батальонов ВСУ приостановлены отпуска для всего личного состава, командирам всех степеней приказано находиться в пунктах временной дислокации . Из госпиталей досрочно выписывают механиков-водителей танков и наводчиков.

Доставляется оружие Реактивная система залпового огня «Смерч» Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Из штабов прибыли комиссии для контроля над подготовкой тяжелой техники к работе. По информации на 27 января, в прифронтовых поселках разрабатываются планы эвакуации мирных жителей. По агентурным данным, отмечена активизация деятельности националистических организаций в стране: на вербовочных пунктах в Харькове, Херсоне и Днепропетровске проходит отбор добровольцев из числа тех, кто уже воевал на юго-востоке Украины , рассказал Эдуард Басурин.

— Украинские силовики перебросили в Донбасс реактивно-артиллеристский дивизион систем залпового огня «Смерч» и «Ураган», установки заряжены кассетными ракетами , — добавил Басурин. — Прибыли они в район сел Краснополье и Адамовка к северо-западу от Славянска. Что категорически противоречит Минским соглашениям: данные системы должны находиться на удалении 140 км от линии соприкосновения, а не в 70 км, как сейчас!

Отметим, что РСЗО «Смерч» способен поражать цели на расстоянии до 120 км, «Ураган» — до 35 км. По словам военного эксперта из Донецка Дмитрия Астраханя, обе системы находятся в ведении главного командования или оперативного командования ВСУ, то есть доставляются на усиление из центра как особое оружие, обладающее огромной площадью поражения, способное стереть с лица земли, к примеру, жилой квартал города . В настоящее время таких установок на подступах к линии фронта восемь, сообщили в народной милиции ДНР.

В ближнем бою

Как отметил Эдуард Басурин, к линии соприкосновения Украина также подгоняет самоходные установки разминирования УР-77 и УР-83П, способные пробивать в минных полях просеки шириной от 6 до 14 м . Получены достоверные сведения о прибытии в район Авдеевки (пригород Донецка) спецназовцев, ранее прошедших подготовку под началом инструкторов из Великобритании, из них сформировано шесть спецгрупп. Предполагается, что они могут провести серию провокаций и диверсий. Под угрозу попадают ЛЭП, водопроводы, газопроводы в Донецке, Горловке, Докучаевске, Ясиноватой.

Доставляется оружие Британский военный инструктор обучает украинских военнослужащих использованию легкого противотанкового оружия нового поколения NLAW, поставленного Великобританией, во Львове, Украина Фото: REUTERS/Ukrainian Defence Ministry

Продолжается поступление вооружения из стран НАТО. Так, на днях правительство той же Великобритании на девяти самолетах отправило в Киев 460 т вооружения, в том числе 2,5 тыс. противотанковых управляемых ракет NLAW, которыми можно поражать тяжелую технику, живую силу противника, укрепления в ближнем бою . Никогда прежде в армию Украины не поступало такой крупной партии ручных ракет.

От нуля до восьми

Аналогичная информация поступает из Луганска. Как рассказал «Известиям» представитель народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, на линии соприкосновения фиксируется стягивание тяжелого вооружения ВФУ (вооруженные формирования Украины). В украинских радиосетях наблюдается многократное увеличение объема передаваемой информации. Начальникам военных госпиталей поставлена задача подготовить места для хранения донорской крови, проведены тренировки по развертыванию пунктов приема и сортировки раненых. В селе Лопаскино, что на славяносербском направлении, на одной из улиц из своих домов военные выгнали всех местных жителей и расквартировали в их домах штаб .

Доставляется оружие Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

Параллельно практически полностью блокирована работа наблюдателей ОБСЕ: за последний месяц зафиксировано 57 фактов радиоэлектронного подавления беспилотников мониторинговой миссии . В конце прошлой недели украинская диверсионно-разведывательная группа захватила в плен бойца народной милиции ЛНР: никакой информации о нем до сих пор нет. Примечательно, что это уже четвертый военнослужащий, захваченный в плен в республике за последние четыре месяца.

Защите городов и сел ЛДНР, подчеркнули представители республик, уделяется повышенное внимание — создана эшелонированная система обороны, проводятся инженерные работы. Что касается военной ситуации, то на данный момент она сравнительно спокойная. В ЛНР в последние дни не зафиксировано ни одного нарушения режима тишины. В ДНР их число колеблется от нуля до восьми в сутки. Внешне ощущение, что ничего не изменилось. Панических настроений среди населения нет : никаких видимых признаков возможного возобновления горячей фазы не наблюдается. Тяжелая техника к линии разграничения со стороны Украины между тем продолжает поступать.

Сергей Прудников, Донецк