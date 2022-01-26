Отказное письмо: как США и НАТО ответили на требования РФ по гарантиям
Вашингтон и Североатлантический альянс передали Москве свою письменную реакцию на ее требования пересмотреть систему европейской безопасности. Публиковать эти ответы они не будут — на своих пресс-конференциях Энтони Блинкен и Йенс Столтенберг все проговорили вслух. Судя по их заявлениям, выполнять требование России о нерасширении НАТО США и альянс официально отказались. Теперь у Москвы есть несколько дней на то, чтобы определиться с дальнейшей реакцией: как рассказали «Известям» в Совете Федерации, решение будет принято после тщательных консультаций с высшим политическим и военным руководством страны.
Все то же, но на бумаге
Вечером 26 января в МИД РФ прибыл посол Соединенных Штатов в Москве Джон Салливан — он привез официальный ответ США на российские требования по гарантиям безопасности. Этого документа на Смоленской площади ждали почти две недели, и именно от него зависит, как пойдет — и пойдет ли? — дальше диалог России и Запада о безопасности в Европе.
МИД РФ ограничился одним коротким сообщением, в котором раскрыл сам факт передачи ему ответов, но не их содержание. Проекты документов по гарантиям безопасности руководство РФ опубликовало спустя два дня после того, как 15 декабря вручило их замгоссекретаря США Карен Донфрид. «Ожидаем того же и от Вашингтона. Но без их согласия обнародовать документы не будем», — сказал информированный собеседник «Известий».
Согласия Вашингтона Москва, видимо, не получит: «Мы не публикуем этот документ, поскольку считаем, что у дипломатии есть больше шансов на успех, если мы создадим условия для конфиденциальных переговоров», — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции спустя час после передачи документа.
Выступая перед журналистами, он обозначил основные пункты американских ответов, воспроизведя те сигналы, которые США и Североатлантический альянс посылали российскому руководству на протяжении последних двух недель: НАТО не откажется от принципа открытых дверей, при этом Штаты готовы сотрудничать с Россией по ударным ракетным системам. Тем временем Вашингтон продолжит оказывать поддержку Украине, поставляя ей дополнительную военную помощь.
В ближайшие дни — «после того как Москва прочитает бумаги и будет готова обсуждать следующие шаги» — Энтони Блинкен рассчитывает пообщаться со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
— Ответ, который мы получили через посла, будет тщательно проанализирован. Наверное, будут какие-то консультации с высшим политическим и военным руководством страны, и тогда уже президент [РФ Владимир Путин] примет решение, — сказал «Известиям» первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. — А какой ответ это будет, думаю, сейчас никто сказать не сможет, кроме президента, — и то после получения всех докладов.
Вслед за Энтони Блинкеном со своими пояснениями выступил и генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг. Ответ альянса созвучен реакции Штатов и сводится к следующей схеме: организация рассчитывает на деэскалацию вокруг Украины, хочет вести с Россией диалог, но параллельно будет повышать свое присутствие в регионе (а это прямо противоположно тому, чего от НАТО требует Москва).
Чтобы наладить диалог, Йенс Столтенберг вновь высказал мысль о том, что РФ и НАТО надо восстановить свои представительства в Брюсселе и Москве, а также предложил провести серию консультаций по безопасности на полях Совета Россия-НАТО (СРН). У РФ эти идеи вряд ли найдут живой отклик: как ранее сообщали «Известия», альянс предложил вернуться к той точке, на которой российское представительство завершило свою работу, а именно к дипломатическому составу в количестве 10 человек, включая техперсонал, и такой вариант Москву не устраивает.
Демонстрация без применения
— Было ясно, что США готовы обсуждать: это военно-техническая сфера с вопросами контроля над вооружениями, проведения учений и так далее. И было понятно, что они не будут рассматривать ни при каких обстоятельствах — это политическая часть, — сказал «Известиям» научный директор клуба «Валдай», главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. — Видимо, это и содержится в письменных ответах. Определенную роль, конечно, играет, в каких формулировках это все написано.
Российское руководство, комментируя вопросы о том, как оно будет реагировать на отказ своих оппонентов, неоднократно говорило, что допускает «самые разные» ответы. «Это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты», — сказал Владимир Путин в декабре 2021 года. Речь идет в том числе и о военно-технических мерах, которые ранее анонсировали российские дипломаты.
— Думаю, сейчас Россия заявит, что ответы ее не устраивают и будет предпринимать эти самые меры. В чем они будут заключаться, я не знаю, но, скорее всего, это будет масштабная демонстрация силы вроде учений в Белоруссии, Крыму и Балтийском море или размещение боевых систем на прилежащих к НАТО территориях, — считает Федор Лукьянов. — Но параллельно, скорее всего, будет продолжаться дипломатическая коммуникация. Нападения России на Украину, которого все так ждут, на мой взгляд, скорее всего, не будет. Ответы сведутся к демонстрации силы, но не к ее применению. А дальше все будет зависеть от другой стороны.
В этот день со стороны США продолжали звучать заявления о том, что Россия готовится напасть на Украину. «Мы определенно видим все признаки того, что он (президент РФ Владимир Путин. — «Известия») собирается использовать военную силу в какой-то момент, возможно, между настоящим временем и серединой февраля», — сказала 26 января первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.
Американское посольство в Киеве, чьи сотрудники начали покидать Украину, призвали граждан США последовать этому примеру. «Ситуация с безопасностью на Украине остается непредсказуемой <…>, и она может ухудшиться без предупреждения, — говорится в сообщении представительства. — Посольство США призывает граждан США на Украине рассмотреть возможность отъезда сейчас, используя коммерческие или другие частные транспортные средства».
Ответ США и НАТО пришел аккурат в тот день, когда в Париже был разморожен «нормандский формат»: 26 января там прошла встреча его политсоветников — замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака, руководителя офиса украинского лидера Андрея Ермака, а также внешнеполитического советника канцлера ФРГ Йенса Плетнера и дипломатического советника президента Франции Эммануэля Бонна. Это был их первый контакт за минувшие шесть месяцев и первая очная встреча за прошедший год.
Дмитрий Козак оценил этот разговор как «непростой, но довольно откровенный». Политик выразил надежду, что на следующих переговорах политсоветников через две недели в Берлине вопрос о статусе Донбасса сдвинется с мертвой точки. Хотя Козак и отметил, что на этой встрече не удалось договориться по внесенным ЛНР и ДНР предложениям, все стороны сошлись на мнении, что режим прекращения огня в зоне конфликта должен соблюдаться.
Диалог по гарантиям безопасности между Россией и Западом идет с начала января 2022 года. В его основе — российские требования к США и НАТО, которые Москва опубликовала в декабре 2021-го. Они сводятся к трем ключевым пунктам: 1) нерасширение альянса на восток; 2) возвращение его вооружений на позиции 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия–НАТО; 3) неразмещение у российских рубежей ударных вооружений.
9 и 10 января прошли российско-американские консультации в Женеве, на которых стороны представляли замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков и первый замгоссекретаря Уэнди Шерман; 12 января — встреча СРН; 13 января — консультации на полях Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Стороны условились, что США и НАТО предоставят России свою реакцию официально, «на бумаге». В ожидании этого 21 января в Женеве прошла еще одна российско-американская встреча — теперь уже на уровне главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.