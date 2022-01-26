Отказное письмо: как США и НАТО ответили на требования РФ по гарантиям

Вашингтон и Североатлантический альянс передали Москве свою письменную реакцию на ее требования пересмотреть систему европейской безопасности . Публиковать эти ответы они не будут — на своих пресс-конференциях Энтони Блинкен и Йенс Столтенберг все проговорили вслух. Судя по их заявлениям, выполнять требование России о нерасширении НАТО США и альянс официально отказались. Теперь у Москвы есть несколько дней на то, чтобы определиться с дальнейшей реакцией : как рассказали «Известям» в Совете Федерации, решение будет принято после тщательных консультаций с высшим политическим и военным руководством страны .

Все то же, но на бумаге

Вечером 26 января в МИД РФ прибыл посол Соединенных Штатов в Москве Джон Салливан — он привез официальный ответ США на российские требования по гарантиям безопасности . Этого документа на Смоленской площади ждали почти две недели, и именно от него зависит, как пойдет — и пойдет ли? — дальше диалог России и Запада о безопасности в Европе.

МИД РФ ограничился одним коротким сообщением, в котором раскрыл сам факт передачи ему ответов, но не их содержание . Проекты документов по гарантиям безопасности руководство РФ опубликовало спустя два дня после того, как 15 декабря вручило их замгоссекретаря США Карен Донфрид. «Ожидаем того же и от Вашингтона. Но без их согласия обнародовать документы не будем», — сказал информированный собеседник «Известий».

Согласия Вашингтона Москва, видимо, не получит: « Мы не публикуем этот документ, поскольку считаем, что у дипломатии есть больше шансов на успех, если мы создадим условия для конфиденциальных переговоров», — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции спустя час после передачи документа.

Выступая перед журналистами, он обозначил основные пункты американских ответов, воспроизведя те сигналы, которые США и Североатлантический альянс посылали российскому руководству на протяжении последних двух недель: НАТО не откажется от принципа открытых дверей, при этом Штаты готовы сотрудничать с Россией по ударным ракетным системам . Тем временем Вашингтон продолжит оказывать поддержку Украине, поставляя ей дополнительную военную помощь.

В ближайшие дни — «после того как Москва прочитает бумаги и будет готова обсуждать следующие шаги» — Энтони Блинкен рассчитывает пообщаться со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

— Ответ, который мы получили через посла, будет тщательно проанализирован . Наверное, будут какие-то консультации с высшим политическим и военным руководством страны, и тогда уже президент [РФ Владимир Путин] примет решение, — сказал «Известиям» первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. — А какой ответ это будет, думаю, сейчас никто сказать не сможет, кроме президента, — и то после получения всех докладов .

Вслед за Энтони Блинкеном со своими пояснениями выступил и генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг. Ответ альянса созвучен реакции Штатов и сводится к следующей схеме: организация рассчитывает на деэскалацию вокруг Украины, хочет вести с Россией диалог, но параллельно будет повышать свое присутствие в регионе (а это прямо противоположно тому, чего от НАТО требует Москва).

Чтобы наладить диалог, Йенс Столтенберг вновь высказал мысль о том, что РФ и НАТО надо восстановить свои представительства в Брюсселе и Москве, а также предложил провести серию консультаций по безопасности на полях Совета Россия-НАТО (СРН). У РФ эти идеи вряд ли найдут живой отклик: как ранее сообщали «Известия», альянс предложил вернуться к той точке, на которой российское представительство завершило свою работу, а именно к дипломатическому составу в количестве 10 человек, включая техперсонал, и такой вариант Москву не устраивает.

Демонстрация без применения

— Было ясно, что США готовы обсуждать: это военно-техническая сфера с вопросами контроля над вооружениями, проведения учений и так далее . И было понятно, что они не будут рассматривать ни при каких обстоятельствах — это политическая часть, — сказал «Известиям» научный директор клуба «Валдай», главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. — Видимо, это и содержится в письменных ответах. Определенную роль, конечно, играет, в каких формулировках это все написано.

Российское руководство, комментируя вопросы о том, как оно будет реагировать на отказ своих оппонентов, неоднократно говорило, что допускает «самые разные» ответы . «Это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты», — сказал Владимир Путин в декабре 2021 года. Речь идет в том числе и о военно-технических мерах, которые ранее анонсировали российские дипломаты.

— Думаю, сейчас Россия заявит, что ответы ее не устраивают и будет предпринимать эти самые меры. В чем они будут заключаться, я не знаю, но, скорее всего, это будет масштабная демонстрация силы вроде учений в Белоруссии, Крыму и Балтийском море или размещение боевых систем на прилежащих к НАТО территориях , — считает Федор Лукьянов. — Но параллельно, скорее всего, будет продолжаться дипломатическая коммуникация. Нападения России на Украину, которого все так ждут, на мой взгляд, скорее всего, не будет . Ответы сведутся к демонстрации силы, но не к ее применению. А дальше все будет зависеть от другой стороны.

В этот день со стороны США продолжали звучать заявления о том, что Россия готовится напасть на Украину. «Мы определенно видим все признаки того, что он (президент РФ Владимир Путин. — «Известия») собирается использовать военную силу в какой-то момент, возможно, между настоящим временем и серединой февраля», — сказала 26 января первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.

Американское посольство в Киеве, чьи сотрудники начали покидать Украину, призвали граждан США последовать этому примеру. «Ситуация с безопасностью на Украине остается непредсказуемой <…>, и она может ухудшиться без предупреждения, — говорится в сообщении представительства. — Посольство США призывает граждан США на Украине рассмотреть возможность отъезда сейчас, используя коммерческие или другие частные транспортные средства».

Ответ США и НАТО пришел аккурат в тот день, когда в Париже был разморожен «нормандский формат» : 26 января там прошла встреча его политсоветников — замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака, руководителя офиса украинского лидера Андрея Ермака, а также внешнеполитического советника канцлера ФРГ Йенса Плетнера и дипломатического советника президента Франции Эммануэля Бонна. Это был их первый контакт за минувшие шесть месяцев и первая очная встреча за прошедший год.

Дмитрий Козак оценил этот разговор как «непростой, но довольно откровенный». Политик выразил надежду, что на следующих переговорах политсоветников через две недели в Берлине вопрос о статусе Донбасса сдвинется с мертвой точки . Хотя Козак и отметил, что на этой встрече не удалось договориться по внесенным ЛНР и ДНР предложениям, все стороны сошлись на мнении, что режим прекращения огня в зоне конфликта должен соблюдаться .

Диалог по гарантиям безопасности между Россией и Западом идет с начала января 2022 года. В его основе — российские требования к США и НАТО, которые Москва опубликовала в декабре 2021-го . Они сводятся к трем ключевым пунктам: 1) нерасширение альянса на восток; 2) возвращение его вооружений на позиции 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия–НАТО; 3) неразмещение у российских рубежей ударных вооружений.

9 и 10 января прошли российско-американские консультации в Женеве, на которых стороны представляли замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков и первый замгоссекретаря Уэнди Шерман; 12 января — встреча СРН; 13 января — консультации на полях Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Стороны условились, что США и НАТО предоставят России свою реакцию официально, «на бумаге». В ожидании этого 21 января в Женеве прошла еще одна российско-американская встреча — теперь уже на уровне главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.