В чем дело, громадяне: с кем будут воевать украинские партизаны

На Украине с нового года стартует формирование боевых отрядов из гражданских лиц. Киев планирует привлекать штатских, в том числе жителей Крыма и республик Донбасса, к охранной, разведывательной и военной деятельности. Подробности — в материале «Известий».

Кому будут сопротивляться

С 1 января 2022 года на Украине вступает в силу президентский закон «Об основах национального сопротивления». Создается система так называемой территориальной обороны, которая включает военную и гражданскую составляющие.

Общее руководство «национальным сопротивлением» будет осуществлять главнокомандующий, непосредственное — руководители вооруженных сил Украины через своих подчиненных в регионах.

Подразделения («громады») будут формироваться на добровольной основе из числа гражданских лиц старше 18 лет. Такие образования с точки зрения военной науки представляют собой партизанские отряды.

Согласно закону, громады будут использоваться для охраны государственной границы и ликвидации последствий боевых действий; участвовать в обороне важных объектов и коммуникаций; обеспечивать условия для стратегического оперативного развертывания войск или их перегруппировки; организовывать безопасность и порядок в своих населенных пунктах; внедрять режим военного положения в случае его введения; отсекать информационные операции противника; противодействовать диверсионно-разведывательным силам и т. д.

Громадяне Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Приведем несколько примеров, как на практике могут быть задействованы эти отряды партизан. По решению украинского правительства, передвижение граждан по улицам во время войны может быть ограничено. В таком случае громады привлекут к контролю за исполнением указа. Также их мобилизуют для защиты главных объектов инфраструктуры: вышек мобильной связи, школ, больниц, административных зданий, жизнеобеспечивающих предприятий.

Вооружать громады предписано личным охотничьим оружием, в том числе стрелковым нарезным, а также арбалетами, луками, светошумовыми боеприпасами .

Общевоенную подготовку к национальному сопротивлению проведут с использованием фондов воинских частей. Формирования появятся повсеместно, но в наибольших количествах — в городах с населением свыше 900 тыс. Штабы будут располагаться в том числе в Херсонской области, граничащей с Крымом, и на подконтрольных Киеву территориях Донбасса .

Закон предусматривает, что жители Крыма, Донецкой и Луганской республик будут привлекаться к движению на «конфиденциальной основе» . В дальнейшем перебежчикам обещан статус ветерана войны и социальные выплаты из украинского бюджета. Если же их задержат, государство обещает предпринять меры для освобождения.

Власти Украины планируют таким образом увеличить вооруженные силы на 11 тыс. человек. Финансирование— из государственного и местного бюджетов, также из других не запрещенных законом источников (каких — не уточняется).

Громадяне Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Житель Харьковской области в комментарии «Известиям» выразил опасение, что представители громад, наделенные неопределенными полномочиями, станут держать в страхе местное население . В том числе писать доносы на тех, кто ездит к родственникам в соседнюю Белгородскую область или в личных беседах негативно отзывается об украинской власти.

«Киев поощряет проведение диверсий»

— Владимир Зеленский рискует. Новый закон достаточно прозрачен и понятен. Это вызов. Прежде всего, для украинских олигархов, потому что за президентом страны закрепляются совершенно новые полномочия. Этим документом — а мы знаем, что рейтинг Зеленского падает с каждым днем, — он пытается удержаться в кресле президента. При необходимости он сможет привлекать гражданское население к военным операциям. То есть начинает формировать свое ополчение , — сказала «Известиям» член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди.

По ее мнению, закон о национальном сопротивлении достаточно агрессивен и по отношению к европейским соседям Украины.

— Настоящим законом Зеленский фактически призывает к организации диверсионных отрядов на территории России, в республике Крым, а также в ДНР и ЛНР. Диверсии готовят, как правило, в предвоенный период. Получается, что Зеленский выбрасывает красную ракету и говорит: «Я готовлюсь к войне». Это происходит, когда президент России протягивает руку «хозяевам Украины», президенту США, и заявляет: «Нам нужны четкие гарантии безопасности». Таким образом, украинский президент представляет угрозу, поскольку создает прецедент. Он может рассматриваться как глава государства, который пытается разжечь войну в центре Европы.

Громадяне Фото: Global Look Press/Sergii Kharchenko

Ковитиди обращает внимание, что российский уголовный кодекс содержит статью 281 «Диверсия».

— К диверсиям украинский закон призывает публично. Потому у Владимира Зеленского есть реальные шансы сменить свою роскошную квартиру в Ливадии на следственный изолятор, если он примет решение навестить Крым.

Сенатор Сергей Цеков, также представляющий Крым в Совете Федерации, в комментарии «Известиям» сказал, что на полуострове никаких партизанских отрядов не будет.

— Несерьезно это выглядит. Владимир Зеленский полагает, что начнется война и Россия нападет, но этого не случится. А что может произойти — президент Украины и его команда решат силой вернуть Донбасс. Туда они могут отправлять диверсионные отряды. Любым провокациям в отношении Крыма будет дан отпор.

Цеков считает, что планы Зеленского, при всей их нереальности, следует расценивать как «оболванивание Украиной собственного населения» .

— Вступающий с начала 2022-го года в силу закон об основах национального сопротивления — это очередная практическая демонстрация нацеленности украинского руководства на вооруженные провокации и агрессивный сценарий в Донбассе . Это — не лозунг в прессе, это официальный документ. Характерно, что он был внесен на рассмотрение Верховной Рады по инициативе господина Зеленского — того самого человека, который всю свою избирательную кампанию построил на заявлениях о важности «мира и стабильности», — сказала «Известиям» министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

Громадяне Фото: REUTERS

При этом, по ее словам, на закрепленные в Минских соглашениях действия и мероприятия по дипломатическому урегулированию конфликта в согласовании с республиками Киев упорно не идет, ограничиваясь пустыми заявлениями.

— Украинское руководство решает две задачи . Во-первых, стремится создать своего рода личную гвардию для Зеленского, которая будет подчиняться его приказам. Хотя способность украинского руководства сохранять контроль над вооруженными группировками вызывает большие сомнения, учитывая факт наличия на территории Украины десятков добровольческих формирований, неподконтрольных властям. Во-вторых, данный закон де-факто легализует разведывательную и террористическую деятельность вооруженных формирований Украины в Донбассе. То есть, по сути, поощряется проведение диверсий и создаются для этого правовые условия.

«В Крыму и Донбассе нет подполья»

— Во-первых, это маразм высшей квалификации: сегодня, в абсолютно мирных условиях, без всякой угрозы, создавать такие формирования. Тем более, обеспечивать туда призыв женщин. Возникает сомнение относительно нормальности украинского лидера и его окружения. Во-вторых, какие могут быть партизанские отряды, когда в Крыму стоит много наших войск и частей , которые не позволят никому приблизиться. В Донецке есть собственные силовики , которые тоже весьма прилично обеспечивают безопасность, — считает генерал-полковник в отставке, бывший командующий Воздушно-десантными войсками России Георгий Шпак.

— Это пропагандистский проект. Если предложить, что где-нибудь в Днепропетровской области появятся так называемые партизанские отряды, то они будут номинальными. Поскольку все, кто туда запишутся, отступят вместе с украинскими военными подразделениями, — сказал «Известиям» публицист Александр Чаленко.

Громадяне Фото: РИА Новости/Стрингер

В качестве примера эксперт привел Иловайский котел, где украинские военные «дезертировали, потому что поняли, что у ополченцев в качестве оружия не палки».

Чаленко обратил внимание и на то, как одна из волн мобилизации на Украине была фактически сорвана жителями западной Украины.