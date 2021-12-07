Лишение свободы: Украина объявила войну гражданам РФ

Президент Владимир Зеленский внес в парламент неотложный законопроект — «О гражданстве Украины». В нем описывается процедура получения и лишения украинского паспорта. Среди прочего документом вводятся крупные штрафы и ограничение свободы для украинцев, принявших гражданство РФ. В первую очередь нововведения могут затронуть жителей Крыма, Донецкой и Луганской народных республик. Подробности — в материале «Известий».

Кому Украина будет выдавать гражданство

Еще в инаугурационной речи Владимир Зеленский анонсировал массовую раздачу украинского гражданства.

— Сегодня я обращаюсь ко всем украинцам в мире. Нас 65 млн... Я обращаюсь ко всем украинцам на планете! Вы нам очень нужны. Всем, кто готов строить новую, сильную и успешную Украину, я с радостью предоставлю украинское гражданство. Вы должны ехать в Украину не в гости, а домой. Мы ждем вас… — сказал Зеленский 20 мая 2019 года.

На деле эти слова нашли отражение в законопроекте, который президент внес в Верховную раду спустя два с половиной года.

Лишение свободы_5 Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Согласно законопроекту № 6368, украинское гражданство смогут получить иностранцы или лица без гражданства, которые родились на территории современной Украины до 24 августа 1991 года, а также если в этой стране родился один из их родителей, дедушка или бабушка, брат или сестра, сын или дочь, внук или внучка.

Анонсируя проект, украинский президент сделал акцент на том, что им смогут воспользоваться представители украинской диаспоры в США и Канаде .

Однако даже им, согласно документу, придется вернуться на Украину и постоянно проживать там минимум пять лет.

Что касается самой крупной украинской диаспоры — она, как известно, проживает на территории России, — нововведения могут быть чреваты проблемами с законом на территории самой Украины.

Какие санкции ждут украинцев с гражданством РФ

Помимо оснований для получения гражданства Украины в законопроекте детально описано и то, как его можно лишиться.

Подданство республики будут отбирать за использование на территории Украины совершеннолетним гражданином «документов иностранца, вследствие чего создается угроза национальной безопасности, национальным интересам Украины» . Также паспорта лишат за установление факта прохождения военной службы по контракту в государстве, признанном Верховной радой «государством-агрессором», то есть в России.

Еще одним основанием для лишения гражданства Украины станут совершение преступления против человечества, осуждение на Украине за совершение тяжкого преступления и «действий, которые непосредственно угрожают национальной безопасности и национальным интересам Украины».

Последний пункт в законопроекте не разъяснен. Если отталкиваться от общей риторики Киева, таким действием может быть что угодно — от работы уроженца Украины на российском оборонном предприятии в Крыму до проживания россиянина на территории ДНР и ЛНР . Считается, что любой житель Донецка или Луганска может в той или иной степени угрожать нацбезопасности Украины, поскольку работает на благо этих республик.

Помимо угрозы лишения гражданства Украины в отношении таких граждан может быть введена ответственность за несвоевременное предоставление или непредоставление субъектом декларации о наличии гражданства иностранного государства, о нахождении в процедуре вступления в гражданство или о прекращении гражданства иностранного государства. Нарушителей оштрафуют на сумму до 100 необлагаемых налогом минимумов (кратно 4,5 тыс. рублей) и лишат права занимать должность на год.

Дополнительно устанавливается уголовная ответственность за преднамеренное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений о наличии гражданства иностранного государства. Штраф составит до 5 тыс. необлагаемых налогом минимумов (кратно 230 тыс. рублей) с лишением права занимать должность до трех лет. Ограничение свободы — до трех лет .

Таким образом, подобные штрафы и ограничения свободы могут быть внедрены в отношении любого украинца, получившего гражданство России .

Лишение свободы_4 Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

По данным замглавы администрации президента России Дмитрия Козака, с 2016 по 2020 год российский паспорт получили 978 тыс. граждан Украины. К этой цифре следует добавить миллионы крымчан, ставших россиянами после присоединения Крыма в 2014 году, а также жителей ДНР и ЛНР, которые стали вступать в российское подданство на основании упрощенной процедуры, запущенной указом Владимира Путина. По данным на ноябрь 2021 года, таких людей в республиках более 600 тыс.

Методология выявления иностранного гражданства у украинцев не описана. Источник «Известий» в Погранслужбе ФСБ описал единственный, по его словам, массовый способ выявления российского паспорта у человека.

— Россия не передает персональные данные своих граждан. Как правило, их «вычисление» происходит во время пересечения украинской границы. Во время опроса украинскими пограничниками, которые применяют психологическое давление, люди сами признаются. У тех, кто не сознается, паспорт России могут найти в вещах. Повод для личного досмотра может быть любым: собака полаяла на человека — это уже основание, чтобы украинский пограничник его обыскал. Многие возят паспорта РФ с собой, потому что на основании этих документов они возвращаются назад в Россию, — рассказал источник в ФСБ.

По оценкам собеседника «Известий», российский паспорт есть «буквально у каждого первого, кто едет из Крыма на территорию Украины», а среди тех, кто путешествует через материк,— «у каждого второго».

— Предполагаю, что Погранслужба Украины тоже владеет этими цифрами. Сейчас, насколько мне известно, они сквозь пальцы смотрят на два паспорта (украинский и российский). Если наши коллеги находят у человека российский паспорт, штампы РВП или ВНЖ, то всё чаще в целях получения взятки. В будущем в такой же ситуации, когда гражданам смогут «шить уголовное дело», появится другой объем «благодарности за сокрытие преступления».

Смогут ли украинцы избежать наказания

Для того чтобы избежать наказания за получение российского паспорта, уроженцы Украины должны официально отказаться от украинского — з аранее, а не постфактум .

Для этого существует определенная процедура. Нужно официально обратиться в консульство Украины за границей, приложить прошение и ряд документов.

Уроженец Донецкой области Михаил, принявший российское гражданство в 2015 году, рассказал «Известиям», как пытался пройти эту процедуру. Ответ ему поступил примерно через девять месяцев. Мужчину попросили явиться в органы власти, чтобы лично сняться с воинского учета, а также потребовали закрыть счета в украинских банках, денег на которых не было.

— Разумеется, на этом этапе я прервал процедуру выхода из гражданства Украины, потому что ездить туда я не намерен. Я уже являюсь военнообязанным в России, и не факт, что я выехал бы обратно из Украины без какого-нибудь уголовного дела, — говорит он.

Лишение свободы_6 Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

Большинство жителей ДНР, отпрошенных «Известиями», хотели бы отказаться от украинского гражданства. Некоторые говорят, что намерены сохранить его, чтобы иногда ездить к родственникам на Украину. Но после принятия закона, скорее всего, они больше не смогут навещать близких .

— Наши власти в ДНР в последние годы предупреждают внутренними указами, что ездить на Украину опасно. Потому многие уже встречаются с родными из Украины или на территории России, или в третьих странах. Думаю, что после введения такого закона эта тенденция усилится, — говорит житель Донецка Андрей Тимофеев.

Вместе с тем украинский политолог Руслан Бортник в комментариях «Известиям» высказал убеждение, что инструмент штрафов и санкций на основании закона не будет применяться повально.

–– Считаю, что он всё же будет применяться выборочно — в отношении врагов, разыскиваемых лиц, политических оппонентов. Ожидать того, что это случится в разрезе сотен тысяч и миллионов людей, я бы всё же не стал утверждать, — сказал Бортник.

Политолог объяснил опасения людей, которые уже сейчас, до принятия закона, стали еще больше бояться ездить на Украину.

–– Причина — недоверие к власти, которое сформировалось за эти годы. Понятно, что оно будет экстраполироваться на любое ее действие. Поэтому логично, что люди боятся. Не хватает информационной политики украинской власти, которая бы объяснила жителям Крыма и Донбасса механизмы применения этого закона.

Член президентского совета по правам человека в России Богдан Безпалько увидел в документе отсылку к законопроекту о переходном периоде. Напомним, этим проектом Киев обещает люстрировать сотрудников Народной милиции, полиции и МГБ республик, а также тех, кто занимает должности в «оккупационных администрациях». Конкретный перечень тех, кому запретят занимать важные должности, составит СБУ и некая независимая комиссия.

Эксперт выразил мнение, что принятие законопроекта предполагает полную денонсацию Минских соглашений.

— Поэтому введение этого законопроекта в парламент и его одобрение можно юридически рассматривать как выход Украины из Минских соглашений. В целом он предусматривает дискриминацию и этнические чистки. Особый статус, только в совершенно другом, негативном ключе по отношению к Донбассу. Безусловно, это будет означать то, что жители Донбасса, если они неожиданно попадут в Украину и подпадут под действие этого закона, будут жителями даже не второго, а третьего или четвертого сорта. Причем, официально, на законодательном уровне.