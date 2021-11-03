Под язык: Украину обвиняют в дискриминации этнических поляков

Киев категорически отвергает обвинения в дискриминации национальных меньшинств, звучащие со стороны Варшавы. Четыре года назад стороны уже были на грани конфликта из-за украинизации школьного образования, но тогда Польша предпочла не раздувать скандал. На этот раз дела обстоят иначе. Из-за чего всё началось и к чему может привести — разбирались «Известия».

«Положение поляков меняется в худшую сторону»

«Не будет преувеличением сказать, что поляки на Украине подвергаются дискриминации с точки зрения свободы вероисповедания, доступа к образованию на родном языке и свободы слова», — заявил замминистра иностранных дел Польши Шимон Шинковский. По его мнению, положение этнических поляков на Украине «меняется в худшую сторону из-за объективных и субъективных факторов».

Виной всему, во-первых, ухудшение социально-экономической ситуации в стране, поэтому многие молодые поляки уезжают на историческую родину. Во-вторых, пандемия коронавируса. «Украина на втором месте в Европе по смертности от COVID-19. Это касается всех групп населения, в том числе и проживающих там поляков», — пояснил дипломат.

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Субъективными факторами, на его взгляд, стали «неблагоприятный закон о языке, прославление людей, связанных с Волынской трагедией, и остановка эксгумации польских жертв».

Киев возмутился позицией дипломата. «Категорически отвергаем утверждения заместителя министра иностранных дел Польши Шимона Шинковского о якобы дискриминации поляков на Украине. Использование Польшей подобных утверждений вводит в заблуждение и не отражает реальное состояние дружественных и партнерских отношений стран», — заявили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

В МИДе добавили, что Шинвоский высказал мнение на следующий день после того, как в польской столице обсуждали вопросы «удовлетворения образовательных потребностей представителей украинского меньшинства в Польше и польского меньшинства на Украине».

Спорный языковой закон

Четыре года назад Варшава и Киев уже стояли на пороге похожего конфликта. Тогда Венгрия и Румыния обвинили украинские власти в нарушении прав нацменьшинств в языковых и образовательных вопросах.

В 2017 году в стране был принят закон об образовании, согласно которому образовательный процесс в учебных заведениях должен осуществляться на государственном языке, языки нацменьшинств могут изучаться только до пятого класса. Около 400 тыс. детей на тот момент получали образование на родном языке в 735 учебных заведениях. Большинство из них — русскоязычные учреждения — украинизировали с 2020 года. Остальным дали отсрочку до 2023 года.

В Киеве новый закон объясняли тем, что выпускники школ плохо знали украинский, а без этого невозможно поступить в вузы.

Президент Румынии Клаус Йоханнис отменил тогда визит на Украину, заявив, что «ограничение изучения языков нацменьшинств на Украине, предусматриваемое законом, вредит межгосударственным отношениям».

Венгерские власти еще до принятия закона предупреждали, что Киев «потеряет друга» в лице Будапешта, если примет закон, положения которого «неприемлемы и позорны».

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Венгрия стала применять вето в отношении инициатив Киева по линии Украина — НАТО, пообещала «блокировать интеграцию Украины в ЕС и НАТО» до отмены этого закона. Ультраправые из партии «Йоббик» организовали в Венгрии акцию «Самоопределение для Закарпатья», лозунгом которой стал «Закарпатье — это Венгрия». Помимо этого, Будапешт призвал денонсировать соглашение с Украиной об ассоциированном членстве в ЕС . Варшава эти шаги Венгрии не поддержала, призвав стороны «решать спорный вопрос, касающийся вопроса об образовании, при помощи диалога, с учетом уважения прав нацменьшинств, а также с учетом двусторонних и международных соглашений».

Бухарест и Будапешт стали раздавать паспорта жителям Черновицкой и Закарпатской областей, что вызвало раздражение Киева. Например, в Закарпатской области живут более 150 тыс. этнических венгров — это около 12% населения. Они стараются установить более тесные связи с исторической родиной, где их в этом активно поддерживают.

Также на западе Украины живут около 150 тыс. румын, у большинства из которых европейские паспорта. Венгерские и румынские подростки больше ориентируются на ЕС, поэтому зачастую не собираются учить украинский, так как не видят в этом необходимости.

После принятия Украиной языкового закона Венгрия была вынуждена обратиться с жалобой к верховному комиссару ООН по правам человека и делам нацменьшинств, генсеку ОБСЕ, а также к комиссару ЕС по вопросам расширения и европейской политики добрососедства.

«Ситуация будет раскручиваться и дальше»

Для Польши украинские власти сделали исключение. Стороны подписали двустороннюю декларацию, гарантирующую польскому меньшинству возможность учиться на родном языке не только в начальной, но и в средней школе. Однако сдавать экзамен по польскому, для того чтобы получить аттестат, министерство образования и науки Украины все-таки запретило.

Нынешнее обострение, скорее всего, ни к чему не приведет, уверены опрошенные «Известиями» эксперты. «В этом не заинтересованы ни в Киеве, ни в Варшаве. У Польше и так проблем хватает: то с «Газпромом» согласовывают цены на газ, то с Европой спорят, то с США возникают проблемы в двусторонних отношениях », — полагает глава аналитического бюро и аналитик проекта СОНАР-2050 Иван Лизан.

По мнению политолога, тема положения польских нацменьшинств на Украине периодически всплывает, но она, как правило, фоновая. «Это не заканчивается принятием решений, понижением статуса дипотношений, прекращением экономического сотрудничества. Всё началось еще во времена Виктора Ющенко, когда усилились позиции украинских националистов, которые ненавидели всех своих соседей. Сейчас как раз сложился хороший фон: Польшу притесняют в Евросоюзе, за работу угольной шахты ее обязали выплачивать по €500 тыс. в сутки, за комиссию по надзору над судьями Конституционного суда еще €1 млн штрафа в сутки. Возможно, поляки просто хотят немного отыграться на Украине », — полагает специалист.

Под язык Поезд Киев–Варшава на железнодорожном вокзале польской столицы Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Старший научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, эксперт РСМД Дмитрий Офицеров-Бельский отмечает, что скандал между Варшавой и Киевом пока только намечается. «Никаких политических обвинений Киеву не предъявлено, никаких дипломатических демаршей не было. Просто было выступление, что положение поляков на Украине ухудшается. Это происходит по объективным социально-экономическим причинам: на Украине плохо всем и полякам в частности. Есть сложности с доступом к образованию на родном языке. Как негативный фактор отмечается катастрофическое снижение числа поляков на Украине. Они получают карту поляка, переезжают в Польшу, получают здесь образование, впоследствии и паспорт. В результате диаспора на Украине, которую всегда рассматривали в Варшаве как потенциальный инструмент влияния, сокращается. При этом поляки хотели бы видеть как можно больше мигрантов с Украины у себя в стране, чтобы люди приезжали, работали, повышали польский ВВП. С надеждой на то, что через пару поколений произойдет натурализация этих людей. Но с другой стороны, они бы хотели, чтобы поляки оставались на Украине и территории всей бывшей Речи Посполитой», — рассказал «Известиям» полонист.