Паны дерутся: украинских гастарбайтеров в Польше избивают и унижают

В понедельник, 12 октября, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со своим польским коллегой Анджеем Дудой. Стороны подчеркнули «важное значение стратегического партнерства двух стран» и выразили волю к их «всестороннему развитию на благо обществ и экономик». По подсчетам польских агентств по трудоустройству, в Польше сейчас живет и трудится рекордное количество украинцев — от одного до полутора миллионов. Но, несмотря на все разговоры о «партнерстве», заробитчане жалуются на нещадную эксплуатацию и обман со стороны «панов». Впрочем, гастарбайтеров не только унижают морально — часто их избивают и даже убивают. Подробности — в материале «Известий».

Вопрос национального значения

Минувшей весной, в разгар первой волны пандемии, украинский президент Владимир Зеленский лично договаривался со своим польским коллегой Анджеем Дудой о возвращении заробитчан. Невозможность выехать в Польшу на заработки вызвала у жителей «незалежной» огромное недовольство — зазвучали даже угрозы о «гастармайдане». Поэтому сначала прахом пошла программа создания 500000 рабочих мест, которые премьер-министр Денис Шмыгаль якобы приготовил для вернувшихся в страну заробитчан, рассчитывая определить львовских и тернопольских специалистов на дорожные и строительные работы. Именно это больше всего разозлило трудовых мигрантов, в соцсетях высказывавших всё, что они думают о Шмыгале (преимущественно в матерных выражениях).

Заробитчан до глубины души возмущало то, что Шмыгаль хочет заставить их класть брусчатку за 6000 гривен, вместо того, чтобы отпустить на заработки в ЕС, где можно получить за работу до €2000. Но вот спускной клапан заработал вновь — посол Польши на Украине Бартош Цихоцки поведал, что, по его данным, больше половины всех рабочих виз в ЕС выдают именно украинцам, и именно для работы в Польше . Польша даже оплачивает украинцам тесты на коронавирус.

Паны дерутся Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда во время встречи Фото: Global Look Press/Hennadii Minchenko

Для такой политики есть все основания — с 2014 года польская экономика выросла на 22%. По самым скромным прикидкам, украинцы добавили к ВВП Польши около 2,5%. «Мы помним о гражданах Украины, проживающих и работающих в Польше. Они являются важным субъектом, без которого зафиксированный у нас на протяжении нескольких лет динамичный экономический рост был бы ниже», — признал в апреле 2020-го премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. «Люди, оставшиеся в Польше, часто продолжают работать — и передают финансовую поддержку своим семьям в Украине. По данным Всемирного банка, переводы в Украину в 2019 году достигли $16 млрд. Значительная часть этой суммы поступила из Польши. В связи с этим мое правительство выдало распоряжение консульствам Польши в Украине возобновить прием заявлений на получение рабочей визы. Тысячи граждан Украины смогут возобновить работу в Польше», — подчеркнул Моравецкий.

Жизнь заробитчанина в Польше, однако, ни в малейшей степени не сахар. Украинская пресса пишет, что обычное занятие их соотечественников в Польше — собирать урожай примерно за $500–600 в месяц.

—Часть общества относится к украинцам нейтрально, как к людям, которые приехали к ним заработать копейку. А часть поляков враждебна, обзывают «быдлом» и считают Львов своим городом. И правящая партия, в общем-то, только им подыгрывала, чтобы завоевать голоса националистов. То, что на президентских выборах победил Анджей Дуда, может означать, что паны и дальше могут продолжить издеваться и недоплачивать рабам-украинцам, — считает львовянин Игорь Пиддубный, работающий на заводе под Краковом.

Паны дерутся Гастарбайтер собирает клубнику на ферме в Европе Фото: Global Look Press/Jens Büttner

Он и его товарищи жалуются, что из-за эпидемии коронавируса, во время которой многие лишились работы, найти вакансию с нормальной зарплатой и условиями стало намного сложнее.

— Мало того, что из-за эпидемии поляки снизили ставки с 3 до 2 злотых за лукошко (с 20 до 13 гривен) и условия стали хуже — селят в сараях, не кормят. Так еще из-за проливных дождей пропал урожай клубники, малины... Поэтому работы просто нет. И те, кто приезжал в Польшу толпами в мае, сейчас сидят без дела и пытаются найти хоть какие-то подработки. Многие приезжают в никуда по поддельным приглашениям и надеются найти работу уже на месте. Ну или работают на полях в дождь — а это мало того, что тяжело, так еще и не много чего насобираешь в этом болоте. Плюс поляки, особенно студенты, сами сейчас хватаются за любую работу, и платят им больше, чем украинцам (по 3 злотых за корзинку ягоды). Короче пропали заработки в этом году , — делится приехавшая на заработки из Львова Оксана Гелей.

Смерть гастарбайтера

На технику безопасности польские работодатели зачастую тоже не обращают внимания. 22 июля в Польше произошло уже второе за год ЧП, приведшее к смерти украинского гастарбайтера. Трагедия случилась в порту Гданьска, где 31-летний заробитчанин трудился на автопогрузчике. Во время погрузки удобрений груз рухнул из укладчика на мужчину с двухметровой высоты. На место происшествия вызвали скорую, но медицинская помощь оказалась бесполезной — человек в результате полученной им травмы головы скончался. В ноябре прошлого года в Садковице Лодзинского воеводства погибли двое — дядя и племянник, приехавшие из Тернопольской области. Они вкалывали на складе для хранения овощей и фруктов — и случайно попали в заполненный азотом ангар, где и задохнулись.

Паны дерутся Украинские граждане на границе с Польшой Фото: TASS/Jacek Szydlowski / Forum

Заробитчане утверждают, что подобные случаи оказываются возможны из-за того, что «панам» наплевать на своих «холопов». Жизнь заробитчанина в Польше вообще то и дело подвергается опасности. Так, в июле 2020 года неподалеку Люблина убили 26-летнюю украинку, которая приехала в Польшу на заработки. А в прошлом году неподалеку от города Вонгровец в Великопольском воеводстве нашли тело украинского работника Василия Чорнея. Когда Чорнею стало плохо, его работодательница запретила вызывать скорую и просто увезла мужчину умирать в лес.

Положение украинцев в Польше осложняется и из-за конкуренции. Ведь на традиционные рабочие места украинских гастарбайтеров в Польше теперь претендуют сами же поляки, вынужденные пандемией вернуться из развитых стран ЕС.

— Они уже начали занимать те рабочие места, на которых раньше трудились украинские граждане. И это до конца года будет в любом случае. По оптимистичному сценарию заробитчане не смогут опять поехать и найти те же самые рабочие места . И, кстати, все эти моменты с безработицей, с возвращением трудовых мигрантов, с резким сокращением производственного потенциала — это всё, естественно, в любом случае также приведет и к снижению уровня заработных плат в реальном выражении с учетом инфляции. Когда резко уменьшается спрос на рабочую силу при резком увеличении предложения рабочей силы, то, естественно, это будет скорректировано в сторону снижения оплаты труда. Такая вот ловушка бедности нас ожидает, — поясняет экономический эксперт Виктор Скаршевский.

Поляки всё чаще проявляют организованную агрессию в отношении приезжих с Украины. Так, 7 июля стало известно о ЧП в окрестностях польского города Хшанув. Двое злоумышленников подожгли хостел, в котором ночевали 12 гастарбайтеров.

Паны дерутся Фото: Global Look Press/Jaap Arriens

Спасателям понадобилось несколько часов, чтобы потушить пожар. Полицейские задержали подозреваемых — одного из них отпустили, в отношении второго возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит до 10 лет за решеткой.

— Там был какой-то конфликт на межнациональной почве, кричали, чтобы «бандеровцы» уезжали. Просто на украинцев некоторые злые, что приезжают, якобы отнимают работу и при этом Бандеру любят, которого часть поляков считает бандитом, — рассказала свидетельница событий Мирослава Сойка. И подобные конфликты, по словам заробитчан, совсем не редкость.

— Поляки злые из-за карантина. Многие сами потеряли работу, в том числе в богатых странах Европы, возвращаются — а тут украинцы повсюду. Вот и срываются на наших, — сетует уроженка Львова Галина Фурдак, ныне живущая в Варшаве.

Лучше польское рабство, чем украинская «воля»

Характерное происшествие случилось в Кракове. Трое поляков вышли на балкон и услышали, как кто-то этажом выше разговаривает по-украински. То был заробитчанин Виталий, общавшийся со своей невестой. Украинская речь вызвала у поляков взрыв ярости — те, не стесняясь в выражениях, принялись оскорблять «понаехавших»: кричали, что, дескать, «украинцы приезжают и забирают рабочие места», и пусть пришельцы убираются восвояси. И не только кричали — один из поляков пригрозил украинцу кухонным ножом. Виталий, впрочем, подал в суд, приговоривший его обидчика к восьми месяцам заключения.

В свою очередь, поляк Ирениуш, посетивший ресторан «Бахус» в городе Зелена-Гуре, рассвирепел после того, как украинец-официант принес ему счет, где были указаны данные несуществующей фирмы. Нецензурно выругавшись, Ирениуш ушел, отказавшись платить — а на следующий день заявился снова и вновь устроил скандал. Он обозвал официанта «бандеровцем» и кричал, что тот «приезжий, не знающий польского права — и должен отсюда уматывать». После того, как буйного пана вывела охрана, тот записал и вывесил в сети видеоролик, где Ирениуш перезаряжает пистолет и произносит: «Ну что же, милое государство. Пора закончить дело». В посте отмечен ресторан «Бахус». Ролик не остался не замеченным полицией — Ирениуша задержали, и теперь ему грозит три года тюрьмы.

Паны дерутся Фото: Depositphotos

Особенно «паны» любят отрываться на украинках — их всячески унижают, избивают и угрожают убийством. Типичную историю рассказала украинка, решившаяся прокатиться в варшавском автобусе.

— Я села отдельно, но за каким-то паном. Через некоторое время он начинает кричать на меня за то, что я сижу здесь, что ему нужно пересесть. После этих слов он начал оскорблять меня. Какой-то пан встал на мою защиту и попросил этого мужчину не приставать ко мне. На помощь я вызвала водителя автобуса, тот попросил его выйти. Он не хотел выходить и кричал, что найдет меня, хотел ударить, но испугался, — поведала украинка Юлия.