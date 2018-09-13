«Паны относятся как к рабам»: украинцы рассказали о работе в Польше

Сотни тысяч украинцев выехали по безвизу в Европу, но устремились не в парижский Лувр, а на работу. Больше всего гастарбайтеров в Польше. Однако жизнь в соседней стране не такая радужная, как представляется до переезда. Работать многим приходится по 12–16 часов в сутки, мигрантов штрафуют за малейшую провинность, нередко «кидают» на деньги, будничными стали нападения на приезжих. Портал iz.ru разбирался в особенностях трудовых отношений Польши и Украины.

«Мышцы болели ежедневно»

Журналистка Юлия Оболец из Полтавы поехала в Польшу вместе со своим молодым человеком. По первоначальной договоренности с работодателем на складе супермаркета в городке Блоне жених должен был развозить товар на электрокаре, Юлия готовилась расставлять молочную продукцию на полках. «Моему спутнику обещали от 12 злотых (220 рублей) за час работы, мне — от 8 злотых (150 рублей). Рабочий график 10–12 часов в день, один выходной в неделю. Мы согласились», — объясняет жительница Полтавы.

гастеры Фото: Global Look Press/Foitlova Klara

Трудности начались сразу после приезда в Польшу. Работодатель поселил полтавчан в крошечной комнате еще с одной парой. Всего в двухэтажном доме с одной кухней и двумя санузлами жили 25 человек. «За это из зарплаты каждого вычитали 350 злотых», — отмечает Юлия.

В супермаркете девушку обязали возить огромные поддоны и быстро раскладывать пакеты товаров. «Мне очень трудно было поднять ящик молока весом 12 кг, а потом забросить наверх. Когда я делала это не так быстро, как следовало, поляки-руководители кричали. От такой работы у меня ежедневно болели мышцы, как будто кто-то побил палкой. В перерывах мы только спали, готовили и ели. Больше ни на что не хватало сил», — вспоминает она.

По словам журналистки, особо подчеркивалось неравенство поляков и украинцев. За одну и ту же работу местные жители получали больше приезжих, полякам предоставлялись шкафчики для переодевания, а мигранты вынуждены были и по городу ходить в рабочей робе. Руководитель никогда не повышал голос на соотечественников.

«К нам паны относились как к рабам. Заставляли трудиться сверхурочно. Всех, кто отказывался идти на склад-подработку, моментально увольняли. Остальным работодатель говорил: «На ваше место у меня 20 желающих». И это правда. Если кто-то бежал или кого-то увольняли, то через полчаса появлялись новые работники-украинцы», — говорит девушка. Она отмечает, что из зарплаты у нее вычли не только за аренду жилья, но и за рабочую форму, транспорт, который довозил до супермаркета. После получения первых денег Юлия с молодым человеком решили вернуться на родину.

Армия заробитчан

По данным министра социальной политики Украины Андрея Ревы, за пределами страны на постоянной основе работают 3,2 млн граждан. На сезонные работы выезжает до 6 млн человек. Особой популярностью на европейском направлении пользуется Польша. Здесь трудится 1,4 млн украинцев. Дополнительным стимулом стало то, что Варшава разрешила гражданам соседнего государства трудиться три месяца по безвизу, не оформляя рабочей визы. Дополнительные документы требуются только после первого квартала.

гастеры Министр социальной политики Украины Андрей Рева Фото: РИА Новости/Стрингер

Украинцы в основном устраиваются чернорабочими, строителями, прислугой. Люди нужны на технически несложные и низкоквалифицированные работы. Среди трудовых мигрантов 60% мужчин и 40% женщин. Такое соотношение объясняется просто. Во-первых, заробитчан (гастарбайтеров) часто набирают на работу, где требуется физическая сила. Во-вторых, для украинских мужчин отъезд за рубеж — возможность отсрочить службу в армии, а значит, не попасть в зону вооруженного конфликта в Донбассе.

Средняя зарплата переселенца достигает $700–800. Для сравнения: средняя зарплата на Украине составляет $290 в месяц. Работать можно по двум вариантам: официально и нелегально. При неофициальном трудоустройстве работник не платит налоги, может получать на руки более существенную сумму. Но такие люди не защищены от обмана и депортации.

Налог на зарплату в Польше составляет 27%. Да, при легальном трудоустройстве с государством придется делиться, но это позволяет спокойно чувствовать себя в стране. Кроме того, появляется возможность оформить годовую визу бесплатно, получить вид на жительство в Польше.

«Брак кончился на границе»

Дополнительной сложностью часто становится незнание языка. Девушка Полина из Тернополя считает, что ей повезло — на польском она заговорила быстро. «Я работала на мясокомбинате и в продуктовом магазине в городе Яблонка на границе со Словакией. Преодолеть языковой барьер мне помогло то, что соотечественников в населенном пункте было немного», — считает она.

Это, однако, не сделало жизнь легче. «Отношение к украинцам специфическое. Поляки ждут, что мы будем работать без перерыва, не присядем даже на минутку, будем всё делать очень быстро. В сутки занятость может достигать 22 часов! У меня это могла быть уборка территории мясокомбината, помощь на кухне в отеле, в баре хозяина, мытье посуды, помощь официантам, уборка дома пани моего шефа. Ты должна делать всё, что скажут, ты же на заработках», — говорит Полина. Девушка отмечает, что на мясокомбинате выходных предусмотрено не было. В продуктовом магазине отдыхали в воскресенье из-за того, что среди сотрудников были поляки, которые в этот день не работают.

гастеры Фото: Global Look Press/imagebroker/Michaela Begsteiger

По словам тернопольчанки, периодически ей было стыдно за соотечественников. «Некоторые хлопцы пьют, тащат всё, что плохо лежит. Местные потом считают всех украинцев алкашами и ворюгами. За пьянки, дебоши, воровство тут без разговоров выгоняют. Заработанного, ясно, не получишь», — отмечает девушка. Она добавляет, что удивляло и поведение некоторых соотечественниц. «Одна знакомая мне сказала: «Украинский брак заканчивается на границе». У нее на родине остался муж, но здесь она готова была на всё, лишь бы понравиться полякам», — вспоминает Полина.

Кризис антипатии

В Польше экономическая ситуация гораздо лучше, чем в соседней стране, однако чем дальше, тем больше растет недовольство местных жителей. Украинцы берутся за любую работу за смешные по местным меркам деньги. Поляки, у которых нет востребованного высшего образования или хорошей рабочей специальности, вынуждены сами уезжать на заработки в более развитые страны Евросоюза.

гастеры Фото: ТАСС/Егор Алеев

Недавний соцопрос показал, что отношение поляков к украинцам находится на худшем за десять лет уровне. Антипатию испытывают 40% опрошенных, симпатию — только 22%. Значительно больше стало стычек и нападений на украинцев. В конце августа в окрестностях Познани трое мужчин с мачете напали на пару украинцев, которые были вынуждены скрываться на территории пожарной части. В селе Глоскув под Варшавой украинских гастарбайтеров под Варшавой избили бейсбольными битами. Во Вроцлаве двое местных жителей совершили нападение на украинца в городском трамвае.

Украинская экономика не первый год находится в глубоком кризисе. Трудовая иммиграция усугубляет демографический кризис, способствует сжатию потребительского рынка. Мигранты перестают делать отчисления в собственную экономику, из-за чего уменьшается доходная часть бюджета, увеличивается дефицит украинского Пенсионного фонда. Отъезд трудоспособных и мобильных граждан уменьшает шансы Украины на развитие и выход из кризиса.

При этом чиновники не стремятся вернуть гастарбайтеров. В Киеве утешаются тем, что в 2017 году мигранты перевели домой $9 млрд. Кроме того, отъезд заробитчан позволяет снизить социальную напряженность — за пределы страны отправляются наиболее активные молодые люди. Этот фактор оказывается важнее потенциального усугубления ситуации в экономике страны.