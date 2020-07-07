Битва за урожай: почему экономика Эстонии рушится без украинцев

Эстонское сельское хозяйство встало без украинских мигрантов. Некому собирать урожай, доить коров, фермеры оказались на грани разорения. Политики-националисты, однако, уверены, что от гастарбайтеров следует отказаться. «Если ничего не менять, то через десять лет у нас будет условный Таллин, состоящий полностью из украинцев», — пугает сограждан глава МВД Март Хельме. «Известия» разбирались в ситуации.

Клубничный кризис

На эстонских фермах некому убирать клубнику. Если обычно на грядках работают 2 тыс. мигрантов, то сейчас осталось 400. «Произошло то, чего боялись производители: пришла жара, созрело много ягод. Но фермеры не в состоянии их собрать, урожай гниет на полях. Безответственные политики наплевали на людей. Тонны ягод придется выбросить, поскольку правительство неадекватно в кризисной ситуации», — говорит член правления Эстонской ассоциации производителей клубники Элке Лиллеметс.

Хуже всего обстоят дела у тех фермеров, которые заключили договоры с торговыми сетями, — отставание от графика поставок грозит штрафами. Тоомас Лило — хозяин хутора Тасуя на юго-востоке Эстонии — говорит, что ему с трудом удалось найти 17 человек, хотя год назад на плантации работали 60 человек. «Эстонцы не хотят работать. Государство платит приличные пособия, безработные чувствуют себя нормально. А те, кто трудится круглый год, летом берут отпуск. Едут на пляж, а не в деревню», — жалуется Лило.

у2 Сезонные рабочие собирают клубнику на ферме в Эстонии Фото: REUTERS/Carlos Barria

Проблемы в сельском хозяйстве не ограничиваются сбором ягод. Владельцы животноводческих ферм говорят, что некому доить скот. До пандемии коронавируса четверть эстонских коров обслуживали украинцы. «В прошлом году заробитчане надоили на €62 млн, за это молоко производители выручили €100 млн», — говорит председатель правления Эстонской сельскохозяйственно-торговой палаты Роомет Сырмус.

Хомо советикусы

Украинцы — самое быстрорастущее нацменьшинство Эстонии. В 2019 году они чаще других подавали ходатайства о получении срочного вида на жительство. По официальным данным, за 10 лет число переселенцев увеличилось в два раза, сейчас в Эстонии живут 10 400 человек. Но легально на работу устраиваются не все. Многие пользуются безвизом, приезжают под видом туристов, но остаются работать. По неофициальной статистике, в стране живут 50 тыс. украинцев.

Чаще всего украинцы в Эстонии работают строителями, таксистами, курьерами, посудомойками, помогают фермерам на селе. Приезжают в основном мужчины среднего возраста и молодежь. Сложившаяся система выгодна обеим сторонам. Заробитчане получают в два раза больше, чем на родине, — €800–1000. Работодатели платят украинцам меньше средней зарплаты по республике, которая составляет €1300.

Довольны трудоустройством, правда, не все. В соцсетях широко разошелся рассказ жителя Днепропетровска Евгения Деркача, который трудился на рыбной фабрике. «Рабочая смена составляла 12 часов. Дорога с места ночевки и обратно занимала еще три часа. При тяжелых условиях работы, да еще в холодном цеху, при элементарном отсутствии времени для восстановления сил эти условия выглядели жестче, чем в ГУЛАГе . Дольше двух месяцев в цеху никто не задерживался», — рассказывал Деркач.

у3 Таллин, Эстония Фото: Global Look Press/SANDER ILVEST via www.imago-images.de

В Эстонии наплыв мигрантов тоже вызывает споры. Украинцы вроде бы помогают экономике, но при этом демпингуют рынок труда — сбивают сложившиеся расценки, лишают работы самих эстонцев. Таллинские полицейские говорят, что трудовые мигранты часто нарушают общественный порядок. Украинцы составляют большинство безбилетников в общественном транспорте и нелегальных таксистов. Медики говорят, что гастарбайтеры распространяют опасные болезни. Например, в 2020 году в Эстонии зарегистрировали 27 случаев заболевания корью. Половина из них — «импорт» из Незалежной.

Против привлечения заробитчан в страну выступают националисты. Министр внутренних дел, лидер ультраправой Консервативной партии Март Хельме называет Украину троянским конем. «Те, кто приезжает сюда, не столько украинцы, сколько русские с востока Украины, обрусевшие украинцы, или просто хомо советикусы. Это миграционное давление с востока на нас очень сильное, и оно продолжает усиливаться», — говорит он.

По настоянию Хельме в сентябре 2019-го Таллин прекратил выдачу бесплатных долгосрочных виз украинцам. Новые ограничения чиновники ввели в пандемию коронавируса. Эстонское правительство закрыло и до сих пор не открыло границы для мигрантов. Март Хельме заявил, что находящиеся в Эстонии на законных основаниях рабочие смогут трудиться в сельском хозяйстве до 31 июля, а потом должны будут уехать. «Если ничего не поменять, то через десять лет у нас в стране будет не Пярну, а условный Таллин, состоящий полностью из украинцев. Мы не можем строить эстонское государство на украинской рабочей силе», — предупреждает глава МВД.

Украл, выпил — на грядку

Фермеры зовут убирать урожай друзей, родственников, студентов, безработных — всех, кто готов помочь. На хуторе Рая в окрестностях Тарту к работе привлекли заключенных . Им обещают зарплату обычного сборщика клубники, только перечислять деньги собираются на счет министерства юстиции. Ведомство решит, сколько дать самому заключенному, а сколько оставить на выплату его долгов.

Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич в беседе с «Известиями» говорит, что национал-консерваторы опасаются того, что приезжие украинцы усилят русскоязычную общину. «Украинцы делятся на три группы: русскоязычные, украиноязычные и те, кто говорит на суржике. Первая и третья группа могут примкнуть к русским эстонцам», — отмечает эксперт.

у1 Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Sergei Stepanov