Сомнения Суоми: бороться с COVID-19 или поднимать экономику?

Эпидемия коронавируса COVID-19 в Финляндии приняла пугающие для небольшой страны размеры — на 24 апреля там насчитывалось уже 4284 случая заражения, 172 человека скончались. Власти государства, с одной стороны, и хотели бы ввести максимально эффективные меры карантина, а с другой — боятся чересчур раздражать общество. Отсюда столь разновекторные порывы: закрыть, а потом открыть границы столичного региона, пригласить на летние сезонные работы украинских гастарбайтеров, потом де-факто отказаться от этого намерения. В финских способах борьбы с инфекцией разбирались «Известия».

Сознательные и несознательные

Сейчас в Финляндии действует чрезвычайное положение — пока что, как предполагается, до 13 мая. Впрочем, не исключено, что его продлят. Большинство заболевших проживает в Хельсинки и в столичном регионе Уусимаа. Впрочем, специалисты предупреждают, что реальное число инфицированных может оказаться в десятки раз большим — так как тесты до сих пор делали избирательно только представителям нескольких групп населения. Растет количество смертей в муниципальных и частных домах престарелых города — почти половину умерших составляют именно старики.

suo Медсестра берет образец крови пациента, потенциально зараженного коронавирусной болезнью (COVID-19), в университетской больнице Турку, 3 апреля 2020 года Фото: REUTERS/Roni Lehti/Lehtikuva

Задерживаются поставки дополнительных аппаратов искусственной вентиляции легких для больниц Хельсинки и Уусимаа. Пытаясь сгладить ситуацию, в минздраве заверяют, что пока аппаратов на всех хватает, а дополнительные были заказаны для перестраховки. Финляндия не смогла сразу же наладить выпуск необходимого количества медицинских масок и сначала их пришлось ввозить самолетами из Китая. Однако позже финские эксперты заявили, что многие из китайских масок некачественные и не годятся для использования в больницах. Так или иначе, начальник стратегического отдела министерства Лииса-Мария Войпио-Пулкки уверяет, что ведомство постоянно отслеживает ситуацию в лечебных учреждениях, а количество пациентов с диагнозом коронавирус в последние дни было меньше, чем ожидалось.

В конце марта власти Финляндии приняли решение об изоляции от остальной страны столичного региона Уусимаа. На границах установили блокпосты, начали свою работу мобильные полицейские патрули. Многие жители встретили это известие с возмущением, и нашлось немало желающих нарушить карантин. Так, только в течение одних лишь пасхальных выходных полиция развернула на границе Уусимаа 866 транспортных средств, а 70 человек оштрафовала.

suo Президентский дворец, Хельсинки Фото: REUTERS/Leonhard Foeger

Если уж не гнушаются нарушать условия карантина многие взрослые, то тем более не удивляют подобный нигилизм со стороны молодежи. В связи с эпидемией собрания числом свыше десяти человек до 13 мая в стране запрещены. Однако за последние дни полиции города Пори в юго-западной части страны пришлось несколько раз разгонять группу подростков под сто человек. Чтобы заставить их разойтись, приходилось привлечь сразу несколько патрулей. Большие скопления молодежи были замечены и в других городах — в частности, в Сейняйоки и Вааса. Сотрудники правоохранительных органов просят родителей внимательно следить за своими детьми.

Мало не покажется

Стране предрекают огромные убытки. Министерство финансов прогнозирует, что ВВП Финляндии сократится в этом году на 5,5% — в случае, если ограничительные меры продлятся три месяца. Больше всего кризис ударил по сектору услуг, промышленности и строительству. В минфине считают, что ситуация сопоставима с мировым финансовым кризисом 2008 года. Опрос с участием 1360 предпринимателей и руководителей показал, что оборот трети компаний сократился как минимум наполовину. Половина из опрошенных заявила, что нуждается в финансовой помощи от государства. Меньше половины искренне, по их словам, надеются, что банки или арендодатели пойдут им навстречу.

suo Скульптура «Три кузнеца» с моделью коронавируса, Хельсинки, 31 марта 2020 года Фото: Global Look Press/Zhu Haochen/Xinhua

Государство, как может, пытается поправить ситуацию. Малые и средние предприятия активно подают заявки на получение обещанной правительством финансовой поддержки. На данный момент предприниматели получили уже более €200 млн, перечисленных через организацию Business Finland и региональные центры экономического развития. Эти центры помогают компаниям, в которых насчитывается менее пяти сотрудников, в то время как Business Finland сосредоточена на более крупных игроках. Муниципалитеты выплачивают единовременные пособия в размере €2 тыс. частным предпринимателям-одиночкам. Ассоциация предпринимателей Финляндии выражает надежду, что в ближайшие недели рестораны и другие заведения общепита постепенно начнут заново открываться. Председатель ассоциации Микаэл Пентикяйнен предлагает делать это понемногу, принимая во внимание общую эпидемиологическую ситуацию. Но не факт, что напуганный обыватель немедленно ринется в рестораны: даже в оставшихся открытыми во время эпидемии торговых центрах число посетителей сократилось на треть.

Пожалуй, единственные, кто в этой ситуации выиграл, — сеть магазинов Alko, занимающаяся торговлей спиртным. До этого объемы продаж сокращались в Финляндии двенадцать лет подряд, политики торжествующе заявляли, что народ постепенно избавляется от вредной привычки. Однако коронавирус внес свои коррективы. Во-первых, масса людей временно осталась без работы, зато с массой свободного времени, которое надо чем-то заполнить. Во-вторых, по причине закрытия границ финны лишились возможности привозить спиртное из-за рубежа, где выпивка дешевле. Как закономерный итог: в марте 2020 года рост продаж алкоголя по сравнению с мартом прошлого года составил 9,3%.

Чужие здесь не ходят

В начале апреля министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что страна готовится принять украинских сезонных рабочих. «Я по этому поводу общался с министром иностранных дел Украины. Там сейчас не рекомендуют своим гражданам покидать страну ни по каким причинам. Глава украинского МИДа, однако, заверил, что если Финляндия нуждается в конкретных людях, то украинская сторона готова сотрудничать во всем, что касается процедуры прибытия этих людей к нам», — пояснил финский министр. Позже министерство сельского и лесного хозяйства назвало количество иностранных сезонников, которых планируется принять конкретно для нужд этой отрасли — около 1500 человек.

Хаависто допустил, что украинских рабочих будут доставлять в Финляндию за счет работодателей на чартерных рейсах. Правда, стремясь успокоить население, он уточнил, что после прибытия в страну работников поместят на двухнедельный карантин. «В этом вопросе всё очень строго. Нельзя приехать в Финляндию и сразу приступить к работе», — предупредил министр. По его словам, Финляндия испытывает острую потребность в иностранной рабочей силе — особенно в строительстве, пищевой и фармацевтической промышленности, а также сельском хозяйстве.

suo Украинские рабочие, возвращающиеся домой во время пандемии коронавируса, пересекают польско-украинскую границу, Дорохуск, 27 марта 2020 года Фото: REUTERS/Jakub Orzechowski/Agencja Gazeta

Это правда: в конце 2019 года появились данные о том, что Украина обогнала Эстонию, прежде первенствовавшую по поставкам гастарбайтеров в Финляндию. Однако в Эстонии в последнее время уровень зарплат вырос, и работники из этой страны стали возвращаться на родину. Освободившиеся на финском трудовом рынке места теперь охотно заполняют украинцы. Они трудятся в Финляндии строителями, сельскохозяйственными рабочими, таксистами, курьерами, уборщиками и т.д.

Точное количество работников с Украины, находящихся сейчас в Финляндии, по словам экспертов, установить трудно. Помимо данных иммиграционной службы, которая ведет учет иностранцев, нанимаемых напрямую финскими предприятиями, есть еще так называемые арендные работники. Они являются сотрудниками украинских или эстонских фирм, которые отправляют их на работу в компанию финского заказчика на определенный срок.

suo Фото: TASS/Lehtikuva/Mikko Stig

Слова Хаависто о возможных чартерных рейсах, которыми планируется перевозить иностранных рабочих, вызвали на Украине ажиотаж. Поползли слухи о том, что эти рейсы уже организованы — и посольству Финляндии в Киеве пришлось выступить с опровержением. Тем не менее многие украинцы до сих пор питают радужные надежды относительно трудоустройства в северной стране.