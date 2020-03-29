С миру по гривне: Украина готовится к дефолту

Мировой кризис и внешний долг топят украинскую экономику. По пессимистичным прогнозам, в мае-июне Киев объявит о дефолте, после чего обесценится гривна, разорятся предприятия, вырастут цены. О приближающемся банкротстве заявили, в частности, министр внутренних дел Арсен Аваков и бывший глава правительства Алексей Гончарук. «Известия» разбирались в том, сможет ли команда Зеленского спасти ситуацию.

В долгах как в шелках

Главная проблема украинской экономики — внешний долг. В 2020 году Киев должен выплатить международным кредиторам $15,4 млрд, то есть 37% доходов бюджета. Пик выплат приходится на май и сентябрь, когда Украина должна погасить по $5 млрд.

Общий государственный и гарантированный государством долг Украины составляет $84 млрд, что в два раза больше доходов бюджета в 2020 году. Соотношение госдолга к ВВП превышает 60%, что в экономической литературе считается погранично допустимой чертой.

Осложняют ситуацию карантинные меры, введенные правительством из-за пандемии коронавируса. По решению кабинета министров Украины, с 16 марта закрыты торговые центры, рестораны, большинство магазинов. Закрыто метро, приостановлены междугородние и международные перевозки. Таким образом, удар получили наиболее динамичные отрасли — торговля, логистика, транспорт.

Экономисты говорят, что украинский бизнес столкнулся с двумя базовыми шоками. «Это шок реализации, из-за чего уровень доходов либо критично сокращается, либо вообще обнуляется. И шок постоянных затрат, которые в любом случае нужно формировать: проценты по кредитам, арендные платежи, налоги, зарплата персоналу», — говорит финансовый аналитик Алексей Кущ.

у1 Закрытый торговый центр в Киеве Фото: РИА Новости/Стрингер

По оценкам экономистов, за первую неделю тотального карантина Украина потеряла от $300 млн до $400 млн. По итогам года ВВП упадет, предположительно, на 15%, то есть потери составят $22,5 млрд.

В ряде стран правительства приняли антикризисные меры. В Китае для стабилизации экономики выделили $175 млрд, в Италии — €25 млрд, в Польше — сумму, эквивалентную $50 млрд. Но на Украине просто нет денег для решения такого комплекса проблем.

Третья важная причина кризиса также связана с коронавирусом. Большую роль в украинской экономике играют деньги гастарбайтеров. За пределами страны работает 7–12 млн украинцев. Из года в год объем средств, которые они пересылали на родину, рос: от $7,5 млрд в 2016 году до $12 млрд в 2019-м. Для сравнения: от МВФ Украина за 2017–2019 годы получила $1,4 млрд. То есть гастарбайтеры были главными инвесторами в украинскую экономику.

Но из-за инфекции ситуация изменилась. В европейских странах прекратили работу целые отрасли экономики, многие гастарбайтеры вернулись на родину, поток переводов иссяк. Более того, из-за возвращения заробитчан на Украину растет безработица. В ЕС гастарбайтеры сами зарабатывали на пропитание и еще присылали деньги, а теперь им надо выплачивать пособие.

Самолеты долларов

Признаков надвигающегося экономического шторма несколько. Уже в январе украинский госбюджет недополучил 21% запланированных доходов. По итогам трех недель марта зафиксирован антирекорд по сборам — бюджет недополучил 35% доходов, то есть 34 млрд гривен.

В связи с этим правительство собирается секвестировать бюджет. Согласно предложению кабинета министров, денег лишатся субсидианты ЖКХ — у стариков и малоимущих срежут почти 9 млрд гривен. 7 млрд субвенций заберут у местных бюджетов. Всего сэкономить планируется 124 млрд гривен, которые правительство будет распределять в ручном режиме.

у3 Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Сложная ситуация на валютном рынке. Если в начале марта за американскую валюту давали 24 гривны, то через три недели — 28 гривен. Нацбанк пытается удержать курс, для этого продает валюту. За последние две недели продал более $2 млрд из имевшихся ранее 27. Но глава Нацбанка Богдан Данилишин признается, что резервов для самостоятельного противодействия кризису не хватит.

Еще один признак кризиса — дефицит наличности. Гривны нет, потому что украинцы из-за паники сняли сбережения с банковских карт и счетов и перепрятали их «под матрас». Доллара нет, потому что американскую валюту поставляли в страну самолетами, а сейчас авиарейсы поставлены на паузу.

Многие банки в связи с этим закрыли отделения. С 18 марта крупнейшие из них — Приватбанк и Альфа-банк — официально прекратили продажу наличной валюты. Не исключено, что финансовые организации прекратят выплачивать клиентам дивиденды по вкладам, чтобы получить дополнительный запас прочности. По крайней мере, Нацбанк Украины рекомендовал им отказаться от выплат.

Битва за кредит

Решить накопившиеся проблемы Киев рассчитывает с помощью МВФ. В декабре 2019 года стороны договорились о выделении Украине $5,5 млрд. В марте Киев запросил дополнительные средства для борьбы с коронавирусом. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева говорила, что для помощи странам с низким уровнем доходов фонд зарезервировал $10 млрд.

Денег, правда, Киев в этом году так и не увидел. Международные кредиторы требуют выполнения двух условий. Украинские власти должны окончательно одобрить продажу земли и запретить реприватизацию Приватбанка.

у4 Фото: ТАСС/Архип Верещагин

Принять эти законы не так просто. Закон о земле вызывает негативную реакцию в украинском обществе, депутаты боятся народных бунтов. Против запрета реприватизации Приватбанка выступает олигарх Игорь Коломойский. Банк принадлежал ему до 2016 года, но потом финансовая организация перешла в собственность государства. Олигарх оспаривает это решение в судах.

Ожидается, что «антиколомойский» закон Верховная рада рассмотрит на внеочередном заседании 28 марта. Впрочем, олигарху подконтрольна значительная часть парламентариев, вполне возможно, что он сумеет воспрепятствовать инициативе.

На руку Коломойскому также разгул коронавируса. Инфекцию подхватили уже два депутата рады. В аппарате парламента обещают обеспечить участников внеочередного заседания масками и перчатками. Но парламентарии всё равно могут испугаться и прогулять обсуждение.

Транш или голод

Вне зависимости от того, насколько глубоко погрузится в кризис мировая экономика, Украина окажется среди наиболее пострадавших. Об опасностях, в частности, предупреждает министр внутренних дел Арсен Аваков. «Будем честны: большинство людей на Украине живут, не имея существенных финансовых накоплений. Пройдет месяц, и у людей не хватит денег, чтобы содержать семью, не хватит на еду и лекарства», — утверждает он.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский говорит, что дефолт Украина может объявить уже в мае. По его словам, вернуть долги без глобальной финансовой помощи Киев неспособен. Плана выживания в случае отказа Международного валютного фонда (МВФ) у украинских властей нет.

у2 Здание Национального банка Украины Фото: ТАСС/Александр Рыбин

Эксперты говорят, что последствия дефолта могут быть разными. Украинский политолог Андрей Золотарев в беседе с «Известиями» считает, что Украина может пойти по пути Аргентины. Там по стране в ходе дефолта 2001 года прокатилась волна грабежей и мародерства. «Боюсь, события на Украине пойдут по этому сценарию — с разгромленными магазинами, хаосом и анархией на улицах», — говорит он.

Руководитель Института украинской политики Константин Бондаренко напоминает, что целый ряд крупных государств переживали дефолт. «В случае банкротства Украина останется наедине со своими проблемами , заграница не поможет, на новые кредиты рассчитывать не придется. Но есть и плюсы. Деньги можно будет направить не на выплату долгов, а на развитие экономики», — считает собеседник.