Украинский олигарх предложил объявить в стране дефолт

Бывший губернатор Днепропетровской области Украины бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что Киеву необходимо объявить о дефолте, последовав примеру Афин.

Украине надо известить партнеров из Европы и США, что она не собирается возвращать набранные кредиты, потому что за несколько лет в стране всё разворовали, отметил экс-губернатор.

По мнению Коломойского, в Греции предупредили партнеров о дефлоте и объявили, что не вернут €500 млрд.

«И всё, до свидания», — цитирует украинского олигарха «Федеральное агентство новостей».

Бизнесмен добавил, что дефолт надо было объявить еще в 2014 году, сразу же после госпереворота в феврале. Он напомнил, что на тот момент «страны не было», а в казне — ноль.

В июне 2018 года стало известно, что Национальный банк Украины (НБУ) подал ряд исков в суды против Коломойского с требованием погасить долги по кредитам рефинансирования НБУ на 10 млрд гривен ($383,1 млн), выданным банку в 2008–2015 годах.