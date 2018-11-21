Прямой эфир

Украинский олигарх предложил объявить в стране дефолт

0
Фото: РИА Новости
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший губернатор Днепропетровской области Украины бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что Киеву необходимо объявить о дефолте, последовав примеру Афин.

Игра в угольки: украинские шахтеры вышли на голодные бунты
Почему протест целой отрасли на Украине никто не замечает

Украине надо известить партнеров из Европы и США, что она не собирается возвращать набранные кредиты, потому что за несколько лет в стране всё разворовали, отметил экс-губернатор.

По мнению Коломойского, в Греции предупредили партнеров о дефлоте и объявили, что не вернут €500 млрд.

«И всё, до свидания», — цитирует украинского олигарха «Федеральное агентство новостей».

Бизнесмен добавил, что дефолт надо было объявить еще в 2014 году, сразу же после госпереворота в феврале. Он напомнил, что на тот момент «страны не было», а в казне — ноль.

В июне 2018 года стало известно, что Национальный банк Украины (НБУ) подал ряд исков в суды против Коломойского с требованием погасить долги по кредитам рефинансирования НБУ на 10 млрд гривен ($383,1 млн), выданным банку в 2008–2015 годах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Коломойский объяснил отсутствие своей фамилии в списке российских санкций
СМИ узнали о тайной встрече Тимошенко с Коломойским в Варшаве

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017